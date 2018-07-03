Гороскоп на сьогодні, 3 липня червня 2018 року, передбачає вдалий день для Овнів і Козерогів, Ракам та Терезам варто готуватися до сюрпризів. Загалом ж доба матиме дуже специфічний настрій. Читайте гороскоп на 3 липня 2018-го для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Астрологи прогнозують вдалий час для тих, хто надумав творчу діяльність. Причому це правило діятиме у будь-якій сфері – не лише для митців. Успіх чекає і на тих, хто наполегливо візьметься за справи. А от порушувати обіцянок, даних сьогодні, у жодному випадку не варто. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 3 липня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Сонце рухається вам на користь, що додасть вам особливої сили у починаннях. Проте кидайтесь в справи лише з головою – час не надто добрий для накопичення матеріального.

Ви можете відчути потужний приплив внутрішньої свободи, який захочете застосувати, реалізувавши своє давнє бажання. У цей день вдайтеся більш творчих справ та роздумів про майбутнє, зустріньтеся з тими, кого давно не бачили чи влаштуйте невелику веломандрівку.

Телець (21 квітня – 20 травня)

У Тельців сьогодні все буде спокійно – навіть, якщо довкола вас усі бігатимуть чи метушитимуться, ви зберігатимете неабияку внутрішню рівновагу та гармонію. Сприятимуть цьому ваші небесні покровителі.

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У любовній сфері ви можете відчути дику пристрасть, проте для ризикованих чи необдуманих амурних авантюр цей день підходить не найкраще. Сімейним Тельцям та тим, у кого є пара, такий настрій припаде до душі. А от самотнім варто вдатися до обережності, проте переживати не варто – не нарубати дров вам допоможе ваша розсудливість.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Сьогодні Близнюки не терпітимуть нічиєї влади та будете ладні діяти тільки на власний розсуд. Самотнім представникам знаку цей день нових любовних історій краще не починати, ваша надмірна впертість може показати вас у не найкращому світлі.

У такому настрої є і плюси, адже ваша стійкість впливатиме не лише на зовні, а й на вас самих. Тож якщо ви давно думали про дієту, нову мову, яку треба вивчити, чи спортивну секцію, у яку хотіли б записатися – саме час це зробити! Не гайте часу і починайте вже зранку, зараз у вас сил для цього хоч відбавляй.

Рак (22 червня – 22 липня)

У першій половині дня можливі приємні сюрпризи від рідних. Не забудьте сказати їм слова вдячності та нагадати, як дорогі вони вам. На роботі ж на вас чекає затишшя, проте до вечора можливі конфліктні ситуації з колегами чи начальством. Будьте мудрими і все обійдеться.

Зі здоров’ям варто бути обережними – рекомендована дієта на кшталт середземноморської, обмежте себе у продуктах, які не найкраще впливають на ваш організм.

Лев (23 липня – 23 серпня)

На роботі можете припуститися помилок. Здолати труднощі вам це буде під силу, якщо не братимете на себе занадто багато. Не бійтеся відмовитися від непосильної праці.

Можлива неочікувана звістка. Везіння у цей день на вашій стороні, проте в авантюри кидатися все ж не варто. Зараз сприятливий період для того, щоб почати боротьбу зі шкідливими звичками та взятися за нормалізацію маси тіла.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

На роботі та вдома справи йтимуть помірно добре, але обачність зайвою не буде. Можливий успіх у вирішенні давніх клопотів.

В цей день пострайтеся бути чесним з собою та проаналізуйте свої дії та думки. Корисною буде прогулянка на свіжому повітрі та спілкування з природою.

Зараз високий ризик травм і аварій. Бережіться та уникайте небезпечних ситуацій.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Багатьом Терезам у цей день кортітиме довести початі справи до кінця – навіть, якщо до ліжка доведеться просто таки повзти виснаженим та втомленим. Попри те, що відчуття завершеності подарує той спокій, якого ви так давно хотіли, перевтомлюватися не варто. Особливо тим, хто і так відчуває негаразди зі здоров'ям.

Висока вірогідність зустрітися з людиною, яка надихне вас на чималі звершення як в особистому, так і в професійному житті.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

У цей день будуть підвищені можливості проявити незалежність та доброту. Справи з добрим наміром і від щирого серця вдаватимуться легко. Висока вірогідність проявити себе як доброго господаря та сім’янина. Значні фінансові витрати не призведуть до краху.

Справжню радість принесе почуття самодисципліни. Вас окрилить щастя у момент, коли ви зможете протистояти спокусі, а не сліпо піддаватися їй. Впевненість тельці отримають завдяки відчуттю власної значимості, яке виринатиме з глибини.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Зараз у вас дуже комунікативний період. Використайте його для налагодження нових знайомств та встановлення дружніх зв'язків. Корисно відвідати друзів, особливо тих, які живуть не надто близько біля вас та яких ви не бачили давно.

Не переїдайте. Віддавайте перевагу легкій їжі та активним видам відпочинку.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

У цей день вас огорне внутрішній спокій та бажання проаналізувати недавнє минуле. Є високий шанс зробити правильні висновки та побачите, те що ще донедавна втікало від вашого розуму.

Навіть при непереборному бажанні розривати старі ділові контакти зараз не варто. Відкладіть цю справу до наступного тижня, інакше ризикуєте отримати небажаний відголос.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Провести цей день можна і вдома, і на роботі, і на прогулянках. Головне будьте активними, доброзичливим та відкритими. Беріться за рутинну роботу – ви матимете достатньо сили впоратися з нею.

День добрий для зустрічей та відкриття нових горизонтів у житті.

Риби (21 лютого – 20 березня)

День поганий для тих, хто задумав будь-яку фальш, брехню чи підлість. Злі наміри у цей день будуть викриті, а тому подумайте двічі та відпустіть негатив у минуле. Натомість день дасть подвійну віддяку тим, хто задумав благу справу.

У стосунках сьогодні варто бути прямолінійним, а для Риб, які мають пару рекомендовано проявити особливу турботу до своєї близької людини