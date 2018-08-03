Гороскоп на 3 серпня для всіх знаків зодіаку передбачає особливо вдалий день для народжених під знаком Близнюків. Усім іншим зорі сьогодні також сприятимуть, проте їх прихильність не даватиметься просто так. Читайте гороскоп на 3 серпня 2018 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Можна розпочинати важливу роботу, справи, які тягнутимуться тижнями. Розмови протікатимуть легко, домовленостей досягти буде не особливо важко. Часу на байдики сьогодні бажано виділити якомога менше. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 3 серпня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на 3 серпня 2018 для Овна

Сприятливий день для вирішення бюрократичних питань. Сьогодні можна сміливо братися за важливу роботу. Також не варто боятися сміливих ідей – є високі шанси заручитися підтримкою. Сприятливим цей день буде і для зміцнення родинних відносин.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на 3 серпня 2018 для Тельця

Тельці сьогодні можуть сміливо відправлятися у подорожі чи відрядження. Вірогідність виникнення негативних інцидентів мінімальна. Проте за гаманцем та речима все ж варто приглядати, причому це стосується і тих, хто відправляється у геть коротку дорогу.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на 3 серпня 2018 для Близнюків

Наступив чудовий час для відмови від закоренілих шкідливих звичок та відкриття нового у житті. Астрологи рекомендують виділити кілька годин на себе – для саморозвитку, творчості. Таланитиме сьогодні і людям розумової праці.

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на 3 серпня 2018 для Рака

Імовірно, що Ракам на долю може випасти поява нових можливостей для кар'єрного зростання. Добре подивіться довкола та будьте уважними, щоб не проґавити шанс.

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На сильних та вольових людей в цей день чекає вдача. Тож постарайтеся взятися за активну діяльність і успіх не забариться.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на 3 серпня 2018 для Лева

Астрологи рекомендують сьогодні достатньо часу приділити спілкуванню. Можливі нові знайомства, які можуть переростати у якісні стосунки – дружні чи любовні. Бажано знайти трохи часу для спостереження за своїм ментальним станом, прислухатися до здоров’я.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на 3 серпня 2018 для Діви

Дівам варто більше часу приділити спілкуванню – неквапливому, цікавому та не обов’язково корисному. Не виключені приємні знайомства, зокрема, і романтичні. Амурні справи сьогодні протікатимуть спокійно та без ексцесів.

Вкрай необхідно кілька годин провести на свіжому повітрі. Сприятливий час і для влаштування невеликих гулянь. Поєднання цих двох аспектів матиме приємний результат.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на 3 серпня 2018 для Терезів

Вам може випасти нагода раз і назавжди вирішити делікатні справи, які тягнуться вже давно. Не переживайте – з непорозуміннями впоратися вдасться, а список тем для вияснення зменшиться.

Ближче до вечора вам може закортіти смачно поїсти. Сьогодні можна поласувати і чим-небудь екзотичним – день сприятливий для різноманітних відкриттів!

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на 3 серпня 2018 для Скорпіона

Скорпіонам астрологи радять сьогодні трохи часу присвятити розширенню кругозору. Візьміться за цікаву науково-популярну книгу чи передивіться хороший документальний фільм.

Щодо домашніх справ може бути помітною легка апатія. За можливості відкладіть на інший день справи по дому, які не є надто терміновими. Повноцінний відпочинок стане запорукою вашої бадьорості впродовж наступного тижня. А от на тих, хто візьметься переробити усі справи за неділю може чекати зрив.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на 3 серпня 2018 для Стрільця

День вдалий для службових відряджень та початку нових проектів. Не виникатиме клопотів і з фінансами. На роботі варто сподіватися на приємну звістку – цілком можливо, що стосуватиметься вона збільшення ваших доходів.

У самотніх Стрільців високі шанси зустріти людину, з якою зав’яжуться романтичні стосунки.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на 3 серпня 2018 для Козерога

Є високі шанси почати хвилюватися через свого партнера. Критичним представникам знаку може видатися, що ця людина перешкоджає вашому особистісному зростанню і розвитку. Імовірно, ви захочете вимагати набагато більше свободи, ніж раніше. Астрологи рекомендують набратися терпіння і тихо перечекати цей потенційно вибухонебезпечний період.

Постарайтеся не приймати імпульсивних рішень. Візьміться собі на озброєння строгість та обережність у виборі – таке озброєння врятує від неприємностей.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на 3 серпня 2018 для Водолія

Сьогодні ваші розумові здібності будуть на висоті. Використайте цей момент, щоб владнати справи, які потребують від вас особливої пильності та наснаги. Можна сміливо розпочинати нові проекти.

Сімейним представникам знаку протипоказано у цей день з’ясовувати стосунки. Візьміть собі на озброєння холодний розрахунок та витримайте паузу в гострих ситуаціях.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на 3 серпня 2018 для Риб

День обіцяє бути спокійним і тихим, приємним виключенням може стати неочікуваний подарунок.

Любов і сфера романтичних відносин буде перебувати під сприятливим впливом зірок. Можете впевнено опиратися на ділових та особистих партнерів.