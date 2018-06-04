Гороскоп на сьогодні, 4 червня 2018 року передбачає сприятливий день для будь-якої розумової роботи, а от за важкі фізичні завдання варто братися поступово. Читайте гороскоп на 4 червня 2018 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

У справах можна покладатися на інтуїцію. До начальства з проханнями сьогодні бажано не підходити, уникати варто й будь-яких владних структур. Загалом ж дню буде притаманна надмірна емоційність, є високі шанси зробити необдуманий імпульсивний крок. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 4 червня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овни сьогодні черпатимуть натхнення з клопіткої роботи. Понеділок перестане видаватися нестерпним у той момент, як ви візьметеся за діло та перестанете відволікатися на другорядні справи.

На тих, хто зуміє сконцентруватися на важливому, чекає успіх у починаннях. Імовірно, що вдасться налагодити важливі контакти та продумати сміливі ідеї.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Ваші стосунки з близькими та друзями стануть більш розслабленими і теплими. Це сприятливий час, щоб поговорити про приємні речі. Імовірно, що на вас сьогодні чекають маленькі, але приємні сюрпризи.

Є високі шанси, що сьогодні вам захочеться ввечері більше часу побути вдома. Це й не дивно, адже це місце де ви можете по справжньому відновити сили.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Близнюкам астрологи радять сьогодні у всьому покладатися тільки на власну інтуїцію. Втім приступати до рішучих дій варто лише за стовідсоткової впевненості, а ще краще перенести відповідальні рішення на вівторок.

Можливі конфлікти у сім’ї. Найімовірніше, що сварки будуть дрібними та не накладуть відчутного відбитку на загальну ситуацію.

Рак (22 червня – 22 липня)

У Раків сьогодні буде багато сил, як на понеділок. Сміливо беріться до діла – справи вам вдаватимуться як ніколи успішно. Старанна робота допоможе зміцнити ваш статус та покращити перспективи на збільшення прибутків.

За можливості астрологи рекомендують сьогодні зайнятися спортом, це добре позначиться на здоров’ї та допоможе зняти напруження.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Левам сьогодні буде характерна неймовірна проникливість та допитливість. Це допоможе у складних ситуаціях та при налагодженні контактів. Ви справлятимете враження всезнайки, що додасть вагомості вашій репутації.

Астрологи рекомендують не забувати про спорт та застерігають від зловживання важкими продуктами, алкоголем, тютюном.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Вам сьогодні буде притаманна неабияка говірливість. Можете скористатися цим у роботі – імовірно, вдасться з легкістю провести важливу розмову, якої ви уникали.

Не забувайте хоч трохи стежити за язиком, щоб не сказати зайвого. Наприклад, такого, що зачепить когось за живе, чи того що видасть ваш секрет.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Ділові домовленості, укладені сьогодні, вже завтра можуть обернутися хиткою невизначеністю. Тому важливі справи краще обговорювати в інший день – зараз займіться краще поточними завданнями.

Якщо все ж укладенням домовленостей не уникнути – постарайтеся зважувати не лише раціональні доводи, а й прислухатися до своєї інтуїції.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Вас сьогодні може засмутити незначний промах. Не переймайтеся сильно! Усі мають право на другий шанс, особливо у дрібницях. Якщо ж хтось із колег вважатиме інакше – не звертайте на його слова надмірної уваги. Ви ж знаєте, що справедливість на вашій стороні.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Спробуйте зосередитись на своїх проблемах та невиконаних завданнях, які зібрались останнім часом. Без вагань занурюйтеся в роботу з головою – її добротне виконання принесе плоди уже зовсім скоро.

За можливості приділіть трохи часу рідним. Така дрібничка, як спільна вечеря чи коротка прогулянка можуть укріпити ваші стосунки, особливо якщо ви не забудете сказати близькими кілька теплих слів.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

У Козерогів сьогодні може прокинутися неабияке почуття гумору. Представникам знаку кортітиме піддражнювати колег та невпинно жартувати. Що ж, звання душі колективу вам гарантоване!

Розмови з рідними та близькими сьогодні будуть вдаватися легко та невимушено. Приділіть рідним достатньо уваги та подаруйте трішки тепла.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Сьогодні з Водоліями злі жарти можуть грати помилки минулого. Імовірно, людям закортить пригадати ваші старі гріхи та докорити ними. Постарайтеся не звертати увагу на таких персонажів та не брати їхньої думки до уваги. Усім властиво помилятися і старі помилки не можуть бути причиною для докорів у теперішньому.

Риби (21 лютого – 20 березня)

На Риб сьогодні чекає неабияка заклопотаність. Вам доведеться крутитися, як білці в колесі, щоб усе встигнути. Головне, щоб надмір справ не зробив вас дратівливими та нервовими. Постарайтеся у моменти гніву витримати паузу, щоб не наговорити зайвого.

За можливість віддайте перевагу мовчанці, а не сумнівній балачці.