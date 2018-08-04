Гороскоп на 4 серпня для всіх знаків зодіаку передбачає загалом не простий день, втім повернути ситуацію на власну користь буде під силу кожному. Не варто особливо багато часу приділяти на справи, пов'язані з грошима. Читайте гороскоп на 4 серпня 2018 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Бажано знайти час на медитативні дії, чи то прогуляку парком, чи то відпочинок біля водойми. З алкоголем варто бути обачним, особливо у денну пору. Перебирати зайвого не варто, оскільки це може мати трагічні наслідки. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

Читайте також: Гороскоп на тиждень 30 липня – 5 серпня 2018 для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 4 серпня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на 4 серпня 2018 для Овна

Овнам зараз важливо не допускати нервових перевантажень. Варто прислухатися до своїх почуттів, щоб зберегти душевну рівновагу. Будьте обачні, повністю довіряйте партнеру, тільки якщо ваші відносини перевірені роками.

Вдало день мине, якщо захопитися розумовою діяльністю, спробувати взятися доробляти улюблені справи до кінця. День буде сприятливим і для реалізації фінансових планів.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на 4 серпня 2018 для Тельця

Тельцям варто проявити турботу і увагу до своєї сім'ї, справді вислухати потреби ваших близьких та піти на поступки. Особливо це актуально для тих представників знаку, яким притаманна неабияка впертість і себелюбство.

Вдалий час для походів за покупками, особливо за товарами, необхідними для дому.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на 4 серпня 2018 для Близнюків

Близнюкам варто маскимально відключитися від роботи і щоденних обов'язків. Віддайте перевагу розмовам, книжкам, прогулянкам. Особливо це стосується найбільш заклопотаних представників знаку.

Читайте також: Гороскоп на 2018 рік Жовтого Собаки: чого очікувати всім знакам зодіаку

Сприятливий час для вкладення сил у стосунки, романтичні побачення.

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на 4 серпня 2018 для Рака

Сьогодні Ракам гарантований успіх в осіб протилежної статі. Вам буде притаманна неабияка харизма. Сміливо вирушайте на зустріч пригодам!

Під час занять спортом будьте обережними, не забувайте про розминку та правила безпеки.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на 4 серпня 2018 для Лева

Зараз у Левів дуже комунікативний період. Використайте його для налагодження нових знайомств та встановлення дружніх зв'язків. Корисно відвідати друзів, особливо тих, які живуть не надто близько біля вас та яких ви не бачили давно.

Під час застіль не переїдайте. Віддавайте перевагу легкій їжі та активним видам відпочинку.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на 4 серпня 2018 для Діви

Для Дів, які впевнені у своїх стосунках, добрий час для їх укріплення та переходу на нові рівні. Самотнім у цей час варто оглянутися довкола. Є висока імовірність помітити особу, яка в подальшому може додати барв вашому життю.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на 4 серпня 2018 для Терезів

Сьогодні у вас може виникнути спокуса піти на негідний вчинок чи вдатися до підступної хитрості. Не піддавайтеся на їй – результат вас тішитиме не довго, а після смак ще довго не даватиме спокою.

У стосунках з іншими у вас буде непереборне бажання відстоювати свою позицію. Скористайтеся цим у доречних ситуаціях.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на 4 серпня 2018 для Скорпіона

У цей день вас неабияк дратуватимуть правила, які встановили інші. Ви просто таки горітимете через цю "несправедливість" – ви готові кинутися у відверту авантюру, але вас стримують.

Просто пам’ятайте, що є люди, яким зручніше дотримуватися більш простого плану та не ризикувати. Ви ж сьогодні будете готові пожертвувати заради ефемерної перемоги.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на 4 серпня 2018 для Стрільця

Стрільцям сьогодні варто очікувати на успіх в справах – вам вдаватиметься точно, легко та зрозуміло висловлювати свої замисли, що сприятиме хорошим результатам. Беріться за усе з завзяттям, але не кваптесь – для поспішних дій зараз невдалий час, та й виснаження вам ні до чого.

На матеріальне збагачення сьогодні розраховувати не варто. А от добра звістка з нізвідки до вас таки прилетіти може.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на 4 серпня 2018 для Козерога

На Козерогів у яких є пара, чекає охолодження сімейних відносинах через третіх осіб. Не дійте радикально, проявіть трохи терпіння і все налагодиться. Астрологи рекомендують навіть на важкі ситуації поглянути зі сторони. Це дозволить додати легкості у вашу реальність.

Невизначений період не триває вічно і зовсім скоро хмари розійдуться, відкриваючи погляду ясне небо повне надій на прекрасне майбутнє.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на 4 серпня 2018 для Водолія

Водоліям сьогодні рекомендують знайти час для себе – можна стригтися, змінювати зовнішність, проводити косметичні процедури чи просто знайти час, щоб полежати у ванні.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на 4 серпня 2018 для Риб

Зберігайте гнучкість і не чиніть опір змінам. У тих, хто буде старанно противитися новому, можуть виникнути суттєві ускладнення як в психологічному, так і в фізіологічному плані.

Рибам сьогодні може бути притаманна легка емоційна нестабільність. Якщо на вас наваляться різкі перепади настрою – не лякайтеся.