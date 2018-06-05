Гороскоп на сьогодні, 5 червня 2018 року передбачає сприятливий день для народжених під знаками Близнюків, Лева, Козерога, а от Скорпіонам варто бути обачними. Загалом день обіцяє бути плідним, особливо для тих, хто займається розумовою працею. Читайте гороскоп на 5 червня 2018 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

У багатьох сьогодні може загостритися інтуїція, з’явитися мінливі чи містичні настрої. Добрий час, щоб фантазувати, займатися завданнями, які вимагають творчих думок. У той же час є високі шанси потрапити у полон в ілюзії, тому астрологи рекомендують бути обачними у справах та вчасно "спускатися на землю". Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 5 червня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Хто, як не Овни, добре розбираються в житті. Ця мудрість вам далася у результаті непростого досвіду, пережитого по справжньому, а не вичитаному в книжках.

Що ж, доля на сьогодні приготувала для вас ще один урок. Втім матиме він скоріш позитивне забарвлення. То ж спокійно беріться до справ, сьогодні для вас головне – зберігати розум ясним, а серце відкритим.

Телець (21 квітня – 20 травня)

З Тельцями злий жарт зіграти може їхня щирість, особливо з тими, хто полюбляє відверто розповідати про свої почуття та надто відкриватися іншим. Не засмучуйтеся, якщо хтось скористається з ваших добрих рис, та візьміть собі ситуацію на озброєння.

Фінансові проблеми у вівторок навряд чи виникатимуть. Без особливих клопотів вдаватиметься і будь-яка ділова діяльність.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Ви добре обмірковуєте ситуацію і любите знати аргументи, перш ніж передумати з приводу чого-небудь. Опинившись у новій ситуації, ви дуже обережні до тих пір, поки не дізнаєтеся, що відбувається, а потім вже дієте впевнено. Та сьогодні доля може зробити вам випробування і змусити діяти не так як зазвичай. Не переживайте, є високі шанси, що ви впораєтеся із ним!

Рак (22 червня – 22 липня)

Зазвичай скромні Раки, які зазвичай відзначаються спокійними та виваженими словами і діями, сьогодні можуть стати душею компанії та головним затійником свята, а то й міні революції. Настрій у представників цього знаку сьогодні може видатися войовничим. Вдалий момент, щоб піти у свій невеликий бій, який ви давно відкладали!

Лев (23 липня – 23 серпня)

У Левів сьогодні може прокинутися неабияке почуття гумору. Представникам знаку кортітиме піддражнювати колег та невпинно жартувати. Що ж, звання душі колективу вам гарантоване!

Ваші стосунки з близькими та друзями стануть більш розслабленими і теплими. Це сприятливий час, щоб поговорити про приємні речі. Імовірно, що на вас сьогодні чекають маленькі, але приємні сюрпризи.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Впевненим у собі Дівам сьогодні може знадобитися підтримка з тилу. Особливо тим, які мають репутацію керівника, лідера. Зі сторони може виглядати, що ви контролюєте інших, але насправді невпевненість неабияк розхитуватиме вас.

Будьте поблажливими і тоді ви отримаєте шанси трохи більше подобатися оточуючим і відчувати більш комфортно у спілкуванні.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези мають високі шанси завести корисні знайомства, які з часом допоможуть вирішити наболілі проблеми. Задумані справи вдаватимуться, потрібно тільки вірити в себе, в те, що все вийде. Починається сприятливий час для здійснення запланованих справ, вирішення важких питань і проблем.

Також непоганим і доволі плідним період буде для ділового співробітництва. Втім рішення можуть даватися не так і легко.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Настрій буде мінливим, а часом і дратівливим. Керувати такими перепадами – справа не з простих, але ви все ж постарайтеся. Врешті пам’ятайте, що негативні емоції є невід’ємною частиною нашого життя, головне – не проектувати нашу злість на інших та не діяти зопалу.

Тим, хто страждає від рутини, астрологи рекомендують більше фантазувати та мріяти – і життя стане цікавішим.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стільцям сьогодні може дістатися на горіхи за чужі промахи і помилки. Що не дивно, адже у цей період на вас може звалитися відповідальність не тільки за себе, але і за майбутнє колективу, до якого ви належите. Продовжуйте вірити в себе та свої ідеї, так вам буде простіше не порушити дані собі обіцянки і дійти до цілі.

За вдалих обставин, у цей день вам може випасти можливість змінити своє життя на краще.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Вміння Козерогів бути хорошим другом та репутація людини, якій можна довіряти, може знадобитися сьогодні відносно близькій вам людині. Не баріться з допомогою! Ви також отримаєте від цього вигоду, щонайменше ментальну.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Сьогодні для Водоліїв сприятливий день для початку чогось нового. Якщо ви шукаєте роботу – надішліть в цей день резюме. Якщо хочете підкоригувати фігуру – підіть в зал або почніть бігати. Якщо хочете вивчити щось нове – запишіться на курси. Ці починання принесуть перші результати вже зовсім скоро.

Найімовірніше, що сьогоднішня закоханість виллється в відносини, фінансові вкладення – у прибуток.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Загалом, ви чуйна людина, але сьогодні на представників знаку Риби можуть нападати приступи егоїзму. Усвідомлення своєї схильності до егоїзму, хай і мінливої, позитивно вплине на ваше розуміння себе. Про що знаєш – того не боїшся!

Коли мова йде про щось дійсно суттєве, ви розумієте наскільки важливо бути надійним та хорошим другом. Щирі люди це помічають, тому не засмучуйтеся через егоїстичні настрої.