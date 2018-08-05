Гороскоп на 5 серпня для всіх знаків зодіаку передбачає цікаві позитивні ситуації для народжених під знаками Діви та Стрільця. Тим, на кого сьогодні чекає відповідальний день, можуть знадобитися додаткові засоби, щоб як належне сконцентруватися. Читайте гороскоп на 5 серпня 2018 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

У цей день бажано знайти час для духовного. Це може і бути хороша книжка, яка підкаже у якому напрямку та якими методами найкраще самовдосконалитися. Варто знайти час і для повного релаксу. У тих ж, кому сьогодні доведеться попрацювати, день минатиме легко. Головне дивитися на все зі сторони та з гумором. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 5 серпня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на 5 серпня 2018 для Овна

Овна астрологи рекомендують взятися за планування тижня чи хоча б найближчих днів. Вкладені у цю сферу сили дадуть відчутний результат дуже скоро.

Успіхи чекатимуть і на тих, хто займеться своїм здоров’ям та приділить трохи уваги спорту.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на 5 серпня 2018 для Тельця

Ретельно вибирайте, на що витрачати енергію та де її приберегти. Вона вам ще знадобиться. Поганий час, щоб відправлятися за покупками. Краще відкладіть витрати до кращих часів, а зараз займіться справами домашніми чи душевними.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на 5 серпня 2018 для Близнюків

Зараз сприятливий час покупок дрібних речей тривалого користування. Підходьте до покупок з розумом, щоб за кілька тижнів не бігти в ремонт чи магазин. Пам’ятайте, що краще мати менше, але якіснішого.

Домашню роботу краще зробити вранці, а інший час присвятити лише собі та власним справам на роботі. Уникайте сварок, тому що вони можуть спровокувати вас на викриття старих гріхів і таємниць.

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на 5 серпня 2018 для Рака

Для Раків настав сприятливий час для налагодження відносини різноманітного характеру. Сприятливий час для спілкування та обміну ідеями. Можна влаштувати романтичну вечерю, сходити в кінотеатр чи подарувати собі інші приємності, які вам до душі.

Астрологи рекомендують не забувати про здорове харчування та спорт. Можна вдаватися як і до силових тренувань, так і до занять йогою чи неквапливого бігу.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на 5 серпня 2018 для Лева

Ви добре обмірковуєте ситуацію і любите знати аргументи, перш ніж передумати з приводу чого-небудь. Опинившись у новій ситуації, ви дуже обережні до тих пір, поки не дізнаєтеся, що відбувається, а потім вже дієте впевнено. Та сьогодні доля може зробити вам випробування і змусити діяти не так як зазвичай. Не переживайте, є високі шанси, що ви впораєтеся із ним!

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на 5 серпня 2018 для Діви

День для більшості представників знаку буде сповнений бадьорої енергії та сили, направленої в позитивне русло. Його бажано присвятити добродійності, відпочинку, виконанню прохання інших людей.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на 5 серпня 2018 для Терезів

Бажано присвятити цей день відпочинку, працювати можна лише над власним духом чи тілом. Зараз вдалий час для прощання з поганими звичками, саморозвитку та самовдосконалення.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на 5 серпня 2018 для Скорпіона

Астрологи рекомендують приділити якомога більше час моральному очищенню. Вдалий період, щоб оголосити війне гордині, зарозумілості та ілюзіям. Сьогодні бажано не укладати партнерських угод, не починати нових стосунків та не зав’язувати дружбу.

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Сприятливий день для усамітнення, бажано не відвідувати людних місць.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на 5 серпня 2018 для Стрільця

Якщо не відволікатися на проблеми, які і так рано чи пізно минуть, маєте шанси провести чудесний день. Сьогодні Стрільцям буде властиво сповна відчувати радість буття та внутрішньої свободи.

У фінансовому плані проблем виникати не повинно – операції з грішми проходитимуть без ускладнень, проте про уважність забувати не варто.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на 5 серпня 2018 для Козерога

Для Козерогів астрологи прогнозують на сьогодні дуже спокійний і гармонійний день. Він вдасться особливо добрим, якщо ви присвятите його сім’ї, родичам чи друзям.

Постарайтесь не відволікатися на робочі питання і за можливості відгородіться від них сьогодні повністю. Справи по роботі навряд чи вдасться налагодити, а от стосунки з рідними набудуть нових барв (якщо, звісно, ви знайдете на них час).

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на 5 серпня 2018 для Водолія

Водолії мають високі шанси завести корисні знайомства, які з часом допоможуть вирішити наболілі проблеми. Задумані справи вдаватимуться, потрібно тільки вірити в себе, в те, що все вийде. Починається сприятливий час для здійснення запланованих справ, вирішення важких питань і проблем.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на 5 серпня 2018 для Риб

Тим, кому сьогодні доведеться працювати, може бути не легко зосередитися. Це й не дивно, особливо, якщо ви вже перепрацьовуєте не перший день. Спробуйте відволіктись трішки на що-небудь прекрасне – це допоможе зосередитися.

На тих, хто зуміє сконцентруватися на важливому, чекає успіх у починаннях. Імовірно, що вдасться налагодити важливі контакти та продумати сміливі ідеї.