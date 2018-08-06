Гороскоп на 6 серпня для всіх знаків зодіаку передбачає важкий "на підйом" день. Взятися за справи може бути не легко, проте тим, хто все ж налаштується на правильне русло, таланитиме. Читайте гороскоп на 6 серпня 2018 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Особливих засторіг щодо переговорів на сьогодні не має, втім минатимуть вони гладко не для всіх. На нарадах можливі дрібні конфлікти, які вдасться залагодити з незначними емоційними втратами. Не варто відправлятися у державні установи. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 6 серпня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на 6 серпня 2018 для Овна

Якщо відчуваєте спад – емоційний чи фізичний – не беріться за нові справи, а краще робіть те, з чим впораєтеся "на автоматі". Несподіванки та випадкові знайомства сьогодні вам не припадуть до душі.

За ризиковані справи з фінансами та діловими партнерами братися не варто. У цих сферах сьогодні вам краще ступати протоптаними шляхами.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на 6 серпня 2018 для Тельця

Візьміться за свої справи, особливо за ті, виконання яких ви відкладали вже давно. От побачите, як тільки-но ви по-справжньому візьметеся за виконання завдань – усе піде як по маслу.

На тривіальні розмови краще не відволікатися, як і на безглузді серіали чи телешоу.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на 6 серпня 2018 для Близнюків

У Близнюків настав сприятливий час для укладення договорів та союзів. Також вдало протікатиме спілкування.

Завдяки новій кооперації ви зможете вирішити чималу кількість застояних питань. Зараз вам варто плекати щире відчуття колективізму та вірити в спільну справу, інакше успіх втече.

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на 6 серпня 2018 для Рака

Висока вірогідність відміни запланованих зустрічей без особливих причин. Не виключено, що саме сьогодні ви отримаєте довгоочікувану звістку. Астрологи рекомендують бути уважними з фінансами.

Високі шанси потрапити під вплив власних ілюзій. Самообман навряд чи матиме добрі наслідки, а тому віддавайте перевагу, хай і не наймилішому серцю, але все ж найлогічнішому рішенні.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на 6 серпня 2018 для Лева

Якщо не будете відволікатися на дрібні проблеми, які і так рано чи пізно минуть, маєте шанси провести чудесний день. Пам’ятайте, що не все в житті має йти так, як вам би цього хотілося! Якщо вдасться розслабитися і відпустити нестримне бажання контролю – проведете чудовий день та сповна відчуєте радість буття.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на 6 серпня 2018 для Діви

Варто проявляти обережність зі здоров’ям та не перевантажувати себе дорогою, бо це може мати не найкращі наслідки.

Астрологи рекомендують займатися звиклими справами. Навряд чи ставатимуться непередбачувані події, несподівані ситуації – ані хороші, ані погані. День добре підходить для засвоєння знань, отриманих раніше.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на 6 серпня 2018 для Терезів

Терезам сьогодні може вдатися зробити більше, аніж було заплановано. Такий хід подій неабияк додасть вам позитивної енергії.

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Ваша фінансова сторона життя буде стабільною та спокійною. Сьогодні вам може вдатися зробити справжній трудовий подвиг.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на 6 серпня 2018 для Скорпіона

У Скорпіонів сьогодні буде багато сил. Сміливо беріться до діла – справи вам вдаватимуться як ніколи успішно. Старанна робота допоможе зміцнити ваш статус та покращити перспективи на збільшення прибутків.

За можливості астрологи рекомендують зайнятися спортом, це добре позначиться на здоров’ї та допоможе зняти напруження.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на 6 серпня 2018 для Стрільця

Вам сьогодні буде притаманна неабияка говірливість. Можете скористатися цим у роботі – імовірно, вдасться з легкістю провести важливу розмову, якої ви уникали.

Не забувайте хоч трохи стежити за язиком, щоб не сказати зайвого. Наприклад, такого, що зачепить когось за живе, чи того що видасть ваш секрет.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на 6 серпня 2018 для Козерога

Астрологи рекомендують Козерогам чітко дотримуватися законів та не порушувати установлених державою правил. В іншому випадку можна зазнати неприємностей, які суттєво зіпсують ваші плани на літо.

Непоганим і доволі плідним день буде для ділового співробітництва. Втім рішення можуть даватися не так і легко.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на 6 серпня 2018 для Водолія

Сприятливий час для романтичних побачень, спілкування з коханою людиною та друзями. Не завадить стати трішки більш відкритим у почуттях та спробувати отримати відповіді на запитання, які вас давно турбують.

У першій половині дня можливі приємні сюрпризи від рідних. Не забудьте сказати їм слова вдячності та нагадати, як дорогі вони вам.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на 6 серпня 2018 для Риб

Інтуїція сьогодні з вами гратиме в ігри – то підказуватиме правильне рішення, то намовлятиме на неабиякі дурниці. Тому перш за все думайте розсудливо та більше покладайтеся на раціо та логіку, аніж на внутрішнє чуття.

І пам’ятайте – вас не має цікавити чужа думка, просто робіть свою справу, чи у роботі, чи в особистому житті.