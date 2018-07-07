Гороскоп на сьогодні, 7 липня червня 2018 року, передбачає день насичений неочікуваними поворотами у справах. Декому буде непереливки від таких витівок зірок! Читайте гороскоп на 7 липня 2018-го для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Астрологи рекомендують проявляти стриманість та мудрість – звісно, жертвувати собою не варто, але і в надто жорстку позицію ставати також не треба. День видасться особливо вдалим для тих, хто зуміє віднайти внутрішній баланс та займе позицію спостерігача. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 7 липня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Для Овнів, які незадоволені своїм місцем праці, зараз ідеальний час братися за написання свого резюме. Так, озброєні непохитною вірою в себе, ви незабаром зможете знайти собі краще місце у житті.

Період добробуту неминуче близький, гороскоп передбачає момент раптового повороту у вашій кар'єрі.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Дуже ймовірно, що на вас цей день чекає багато спокус. Ймовірно, вам закортить з'їсти подвійну порцію торта чи випити зайвий келих вина. Будьте обережними, піддаючись таким "маленьким пристрастям".

Також сьогодні ви можете легко втратити контроль та втрапити у ситуацію, на залагодження якої знадобиться надто багато зусиль.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Сьогодні у Близнюків може народитися унікальна ідея, яка переверне з ніг на голову не тільки ваше життя. Не бійтеся віддати багато сил на створення прекрасного – це може бути і смачна вечеря для друзів чи сім’ї, розмови з якими 7 липня йтимуть як по маслу.

Рак (22 червня – 22 липня)

Для Раків цей день добрий, щоб закласти початок важливих змін у житті. Час сприятливий для прощання зі шкідливими звичками. Навіть невеликі зміни початі сьогодні покажуть добрий результат.

Важливо у цей день рухатися та не засиджуватися на місці.

Лев (23 липня – 23 серпня)

У цей день варто уважно стежити за собою і пам’ятати, що основа успіху – це самодисципліна. Вам буде легко виокремити те, що допоможе досягти бажаних цілей.

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Ймовірне підвищення бажання проявити свою незалежність та відгородитися від людей, які втягують вас у свої нереалістичні плани. Це природно, адже для вас фінансова безпека – передусім.

Серед публіки вам вдаватиметься проявляти шарм та мати розумний вигляд.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Вам може випасти нагода раз і назавжди вирішити делікатні справи, які тягнуться вже давно. Не переживайте – з непорозуміннями впоратися вдасться, а список тем для вияснення зменшиться.

Ближче до вечора вам може закортіти смачно поїсти. Приготуйте щось смачне з друзями чи рідними, чи зробіть собі смачний салат до фільму.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Для Терезів перший день травня може видатися не з легких, але результат буде вартий витрачених сил. Якщо особливих робочих справ у вас на цей день не має – займіться самовдосконаленням. Це добрий час для читання професійної літератури, планування відповідальних справ та завдань на майбутнє.

Стосунки з близькими будуть безконфліктними, з чужими людьми у палкі дискусії в цей день встрявати не варто. На любовному фронті буде штиль, проте зараз у вас є важливіші справи.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Наполегливість – це не та якість, яку варто проявляти 7 липня. Будьте впевненими, але надміру не тисніть на людей та не прикладайте гіперзусиль для вирішення справ. Якщо щось вперто не іде вам в руки – можливо воно того й не варте.

Добрий час для побудови нових стосунків та романтичних пригод. Ваші дипломатичні якості будуть на висоті, проте уникайте шокуючих висловлювань.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

День буде вдалим для роботи чи активного відпочинку – биття байдиків відкладіть на пізніше. Стрільці-кар’єристи відчують приплив енергії, який потрібно буде неодмінно застосувати. Імовірно, вам доведеться попрацювати в команді. Будьте обережними, бо якщо захочете показати свою вищість над іншими, то затягнете себе у конфлікт, з якого навряд чи зможете вийти переможцем.

Зверніть увагу на здоров’я. Це поганий час, щоб переобтяжувати організм важкою їжею чи алкоголем.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Є високі шанси почати хвилюватися через свого партнера. Критичним представникам знаку може видатися, що ця людина перешкоджає вашому особистісному зростанню і розвитку. Імовірно, ви захочете вимагати набагато більше свободи, ніж раніше. Астрологи рекомендують набратися терпіння і тихо перечекати цей потенційно вибухонебезпечний період.

Постарайтеся не приймати імпульсивних рішень. Візьміться собі на озброєння строгість та обережність у виборі – таке озброєння врятує від неприємностей.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Якщо у цей день вас неочікувано запросять на гулянку, каву чи в кіно – варто зголошуватися. Сьогодні ви почуватимете себе комфортно посеред інших людей та відчуватимете свою внутрішню силу.

Насолоджуйся приємними моментами та вдачею, яка вас супроводжуватиме.

Риби (21 лютого – 20 березня)

У цей день вас неабияк дратуватимуть правила, які встановили інші. Ви просто таки горітимете через цю "несправедливість" – ви готові кинутися у відверту авантюру, але вас стримують.

Просто пам’ятайте, що є люди, яким зручніше дотримуватися більш простого плану та не ризикувати. Ви ж сьогодні будете готові пожертвувати заради ефемерної перемоги.