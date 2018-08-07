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Гороскоп на 7 серпня для всіх знаків зодіаку

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Гороскоп на 7 серпня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на 7 серпня для всіх знаків зодіаку / 24 канал

Гороскоп на 7 серпня для всіх знаків зодіаку передбачає суперечливий день. На одних чекають суперечки та конфлікти, іншим ж усе вдаватиметься вирішити мирним шляхом. Читайте гороскоп на 7 серпня 2018 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Уважно слідкуйте за двома речима сьогодні – своїм гаманцем та язиком. Перший може постраждати від рук недобросовісних, другий може видати надто багато аргументів заздрісникам. Не варто починати справи, пов'язані з судами, переїздами. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 7 серпня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

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Гороскоп на 7 серпня 2018 для Овна 

Овнам сьогодні бажано якомога більше комунікувати. Добре протікатимуть розмови про особисте. Не бійтеся відкриватися і відкривати себе. У спілкуванні будьте простішими, особливо з рідними.

Не будьте занадто критичними як до себе, так і до інших і головне не намагайтеся все контролювати. Відчайдушні спроби тримати все під контролем в рази знижують ваші шанси на щастя і задоволення життям.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на 7 серпня 2018 для Тельця

День вимагатиме особливої стриманості – конфлікти початі сьогодні можуть затягнутися на роки. Астрологи рекомендують бути обережним до слів та дій – необачна образа може стати причиною для виснажливих та довготривалих чвар.

Сьогодні бажано не втрачати над собою контроль, щоб не втрапити у ситуацію, яка витягне з вас надто багато сил та енергії.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на 7 серпня 2018 для Близнюків

День для Близнюків нічого поганого не передвіщає, а в авантюри ви й так навряд чи планували кидатись. Проте сьогодні представники знака не терпітимуть нічиєї влади та будуть ладні діяти тільки на власний розсуд.

Сімейним Близнюкам надто сильно тиснути на рідних все ж не варто – відкрийте своє серці для тепла та дайте поблажку близьким, навіть якщо вони провинились.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на 7 серпня 2018 для Рака

День вдалий для відвідування держустанови. Найімовірніше, вийдете з них ви задоволеними, адже всі ваші прохання врахують, при цьому фахівці будуть з вами ввічливими та нададуть справді корисні консультації.

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Вдача цього дня на вашій стороні, як і запас сили, тож прокидайтеся та беріться до роботи.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на 7 серпня 2018 для Лева

Астрологи рекомендують даремно не впадати у відчай та не драматизувати у випадку, якщо ваші плани йтимуть не так, як ви собі задумали. Уже скоро все налагодиться і результат буде ще кращим, аніж ви очікували. Звісно ж лише за умови, що з вашої сторони все буде зроблено на відмінно.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на 7 серпня 2018 для Діви

У вас накопичилося багато справ, які потребують негайного вирішення. Беріться за свій список та монотонно – справа за справою – зменшуйте його. Іншим про свої плани бажано надто інтенсивно не розповідати, бо ще й не встигнете зі всім впоратися.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на 7 серпня 2018 для Терезів

Терезам, пов’язаним з діловою сферою, у цей день варто бути обережним. З однієї сторони астрологи прогнозують вдалий час для того, щоб переконати партнерів у правильності ваших рішень, втім з іншої сторони конфлікти, початі сьогодні можуть тягнутися місяцями. Є висока вірогідність, що суперечка призведе до зриву переговорів та втрати напрацьованого.

Астрологи рекомендують підходити до спілкування з прохолодою та надміру не вдаватися до емоцій.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на 7 серпня 2018 для Скорпіона

Скорпіони у цей день будуть просто таки втіленням ініціативного працівника – вам кортітиме попрацювати на славу та якісний результат. Неодмінно застосуйте цю енергію, проте під час командної роботи відстоюйте свої ідеї з обережністю. Ваш настрій у цей день буде мирним, тому зробити це вийде легко.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на 7 серпня 2018 для Стрільця

У працьовитих Стрільців сьогодні не буде часу на відпочинок. Вам знадобиться задіяти усю вашу спритність, щоб впоратися з запланованим та отримати бажаний результат.

Вдача супроводжуватиме тих, хто не задовольняється досягненим і прагне розвиватися.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на 7 серпня 2018 для Козерога

Козерогам сьогодні слід обмежити спілкування через високу вірогідність конфліктів. Астрологи рекомендують виключити зі свого лексикону все, що так чи інакше несе в собі негативне навантаження. Це стосується лайливих слів, негативних думок у сторону інших людей та висловлення агресії.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на 7 серпня 2018 для Водолія

На Водоліїв сьогодні чатує день з підвищеним рівнем конфліктності. Варто уникати з'ясування стосунків з колегами, друзями та намагатися зберегти мир в сім'ї.

Попри все сьогодні представникам знаку буде притаманний оптимістичний настрій, який і дозволить зберегти адекватність і уникнути імпульсивних вчинків з негативними наслідками.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на 7 серпня 2018 для Риб

Не надто вдалий день для нових починань на роботі, проте монотонна і звикла праця негативних сюрпризів не принесе. Від важливих розмов з керівництвом сьогодні варто відмовитися у випаду, якщо не почуваєте себе емоційно спокійним.

Тим Рибам, хто має пару, важливо не допускати втручання родичів у ваше особисте життя. Вони, стараючись допомогти, можуть лише загострити ситуацію. За виникнення суттєвих конфліктів радше віддайте перевагу фахівцю-психотерапевту, аніж порадам родини.

Теги: Новини України LifeStyle Гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку
Джерело: 24 канал
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