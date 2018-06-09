Гороскоп на сьогодні, 9 червня 2018 року передбачає сприятливий день для народжених під знаками Терезів та Стрільців, а от Ракам, Козерогам та Рибам варто бути обачнішими. Загалом день обіцяє бути спокійним та не метушливим. Читайте гороскоп на 9 червня 2018 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Астрологи рекомендують цей день по можливості провести спокійно та розмірено, не метушитися. Бажано присвятити трохи часу внутрішнім проблемам, розібратися з собою, своєю поведінкою та звичками. Не зайвим буде провести трохи часу біля води, або хоча б прийняти ванну. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 9 червня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

В Овнів сьогодні сприятливий день для знайомств – нові люди можуть принести у ваше життя цікавинку та те, чого ви давно потребували. Також рекомендовано провести і трохи часу з родичами чи друзями.

Можна спокійно відправлятися у подорожі, переїжджати, бажано добре відпочити.

Телець (21 квітня – 20 травня)

День вдалий для знайомств, особливо романтичних. Самотні Тельці сьогодні можуть знайти свою половинку. Є високі шанси, що нове знайомство швидко переросте у серйозні стосунки.

Втім, у будь-якому випадку, головне сьогодні – не метушитися та не квапитись, а насолоджуватися кожним моментом.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Близнюкам сьогодні може бути характерна надмірна емоційність та вразливість. З цим потрібно буде що-небудь робити, особливо якщо ви зібралися вийти поміж люди. Варто все ж з деякою стриманістю та помірністю висловлювати свої почуття у випадках, коли вони напряму можуть образити інших, тим паче, якщо ці особи вам важливі.

Рак (22 червня – 22 липня)

Ви добре обмірковуєте ситуацію і любите знати аргументи, перш ніж передумати з приводу чого-небудь. Опинившись у новій ситуації, ви дуже обережні до тих пір, поки не дізнаєтеся, що відбувається, а потім вже дієте впевнено. Та сьогодні доля може зробити вам випробування і змусити діяти не так як зазвичай. Не переживайте, є високі шанси, що ви впораєтеся із ним!

Лев (23 липня – 23 серпня)

Левам, які незадоволені собою, варто відпустити егоїстичні образи на самого себе та об’єктивно поставитися до себе. Постарайтеся менше займатися самокопанням та самоприниженням, а натомість візьміться за самоспоглядання і тверезо оцініть, що справді варто змінювати у вашій поведінці, а що – ні.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Сьогодні для Дів несприятливий день для початку чогось нового. Проте заняття вже звиклими для вас справами будуть вдаватися на ура. Енергії вистачить, щоб зробити більше, аніж задумали на початку!

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Самотнім Дівам сьогодні не надто рекомендовано відправлятися на пошуки партнера, але відпочинок у колі знайомих не завадить.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Сьогодні Терезам можуть бути характерні надмірна сентиментальність та ностальгія. Можете взятися за старий, улюблений фільм – під нього вдасться трішки посумувати та вирівняти свій емоційний фон.

Якщо вам захочеться вилити душу, то віддайте перевагу старим друзям, які без критики сприймуть ваші слова.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Ймовірне отримання знаків. Втім, втрачати голову, шукаючи підказки, не варто. Цей час краще присвятити для рутинних занять, адже саме під час такого процесу можливі осяяння.

День сприятливий для оздоровлення – можна влаштувати голодування (якщо не має протипоказань лікаря) чи розвантажувальний день.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Хто, як не Стрільці, добре розбираються в житті. Ця мудрість вам далася у результаті непростого досвіду, пережитого по справжньому, а не вичитаному в книжках.

Що ж, доля на сьогодні приготувала для вас ще один урок. Втім, матиме він скоріш позитивне забарвлення. То ж спокійно беріться до справ та відпочинку, сьогодні для вас головне – зберігати серце відкритим.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Без внутрішньої гармонії налагодити своє життя неможливо. Сміливо використайте вільний час на те, що допоможе вам віднайти внутрішню рівновагу.

Пам’ятайте, що страх – найголовніший наш ворог і піти далі, можна лише переборовши його та зробивши другом.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Сьогодні Водоліям варто в першу чергу прислухатися до своєї інтуїції, довіряти своєму серцю. Розум і логічне мислення зараз можуть підводити, а от внутрішній голос може підказати вірний шлях.

День сприятливий для здійснення торгових операцій у будь-яких масштабах – від дрібних покупок до придбання авто.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Рибам може сьогодні доля віддячити за нещодавно проявлений жест щирості. Є високі шанси, що певна особа, важлива для вас, відверто розповість про свої почуття чи поділиться цікавою новиною.