Гороскоп на сьогодні, 9 липня 2018 року, передбачає день вдалий для фінансових операцій. Декому вони вдаватимуться доволі просто, іншим – доведеться докласти зусиль, щоб не зробити помилку. Читайте гороскоп на 9 липня 2018-го для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Астрологи рекомендують не байдикувати сьогодні. На тих, хто безпричинно гаятиме час, може напасти не найкращий настрій. Вдало відправлятися у дорогу, особливо на відпочинок. Можна розпочинати важливі проекти, якщо є упевненість у силах. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 9 липня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Ваше вміння зважувати всі за і проти при кожному рішенні сьогодні стане у нагоді. Ймовірно, ви зможете вдало застосувати його на роботі, що у подальшому позитивно вплине на покращення вашого матеріального становища. Час сприятливий для виважених дій та неквапливих рішень.

Відмовтеся від думок про амурні справи, краще займіться турботою про себе самого. Подумайте, як ви можете зробити свій стиль життя здоровішим.

Телець (21 квітня – 20 травня)

На роботі вас супроводжуватиме вдача. Конфліктів з керівництвом чи колегами не буде, а за найменшого натяку на них проявляйте стриманість. Можливе успішне завершення справи, що принесе вам грошей.

У цей день підвищений ризик харчових отруєнь, побутових травм та дорожніх аварій. Якщо ви водій – будьте уважними за кермом та не порушуйте правил.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Якщо маєте сумніви щодо справи, яку задумали – відкладіть її вирішення до вівторка. Підписувати договори, укладати угоди та зголошуватись на будь-що сьогодні варто лише за стовідсоткової впевненості.

Розраховувати на везіння не варто, перш за все керуйтесь холодним та тверезим розрахунком.

Рак (22 червня – 22 липня)

Особливу увагу приділіть здоров’ю і не баріться відвідати лікаря, якщо вас непокоїть недуга. Невчасна турбота про власне здоров’я може призвести до серйозної втрати ресурсів.

Бути обережними Ракам варто і на роботі – не варто розпускати язика та встрявати у сумнівні конфлікти. "Перемогти" у таких ситуаціях навряд чи вдасться, а ось репутація може і постраждати.

Лев (23 липня – 23 серпня)

У Левів сьогодні високі шанси потрапити під вплив власних ілюзій. Самообман навряд чи матиме добрі наслідки, а тому віддавайте перевагу, хай і не наймилішому серцю, але все ж найлогічнішому рішенні.

Вірогідно, що на вас сьогодні на валиться чимало спокус. Не піддавайтеся на службовий роман – він має шанси закінчитися дуже швидко та підірвати вашу репутацію.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

День поганий для службових відряджень та початку нових проектів, а от з фінансами клопотів не виникатиме. На роботі можлива приємна звістка – цілком можливо, що стосуватиметься вона збільшення ваших доходів.

У самотніх Дів високі шанси зустріти людину, з якою зав’яжуться романтичні стосунки. На алкоголь астрологи налягати не рекомендують.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

День сприятливий для зустрічей та розмов з іноземцями. Ймовірно, вам вдасться завести цікаве нове знайомство та подружитися з особою з-за кордону в Інтернеті.

Настрій буде мінливим, а часом і дратівливим. Керувати такими перепадами – справа не з простих, але ви все ж постарайтеся. Врешті пам’ятайте, що негативні емоції є невід’ємною частиною нашого життя, головне – не проектувати нашу злість на інших та не діяти зопалу.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіонам цей день рекомендовано провести у спокої та за можливості на самоті. У жодному разі не метушіться – навряд чи ви знайдете достатньо сил, щоб впоратися з бездумною біганиною та виправленням справ, зроблених абияк.

Ймовірно, сьогодні ви швидше, аніж завжди, втомлюватиметеся. Знайдіть час для відпочинку, сприятливими будуть виїзду з дому у тиху місцину.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрільцям на 9 липня астрологи прогнозують спокійний день. Якщо вам випаде нагода допомогти оточуючим – робіть це від щирого серця. Сьогодні рекомендовано проявляти альтруїзм та щедрість.

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День сприятливий для тих, хто займається торгівлею. Є високі шанси укласти вигідні домовленості.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Сьогодні ваші "внутрішні демони" матимуть сильний вплив. Щоб не наробити дурниць, варто бути обачним та слідкувати за своїми словами, а головне – вчинками.

У цей день вам добре даватимуться рутинні справи. У другій половині дня на роботі можлива неочікувана приємна звістка.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Астрологи рекомендують Водоліям віддатися монотонній роботі, яка допоможе зберігати спокій та погасити дратівливість.

Завбачливість, стриманість та акуратність мають стати головними вашими поводирями на цей день, саме вони вбережуть від дрібних негараздів та збережуть душевну рівновагу.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Запорука успіху – твереза голова і Рибам про це сьогодні варто пам’ятати, як ніколи. При цьому тверезим астрологи рекомендують бути як у переносному, так і у прямому значенні цього слова.

Рибам-бізнесменам у цей день можуть не надто вдало даватися справи, можливі сумнівні пропозиції та зустрічі з ненадійними партнерами.