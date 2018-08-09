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Гороскоп на 9 серпня для всіх знаків зодіаку

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Гороскоп на 9 серпня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на 9 серпня для всіх знаків зодіаку / 24 канал

Гороскоп на 9 серпня для всіх знаків зодіаку передбачає вдалий день для народжених під знаком Тельця, а от Рибам варто проявляти неабияку обачність та кмітливість. Читайте гороскоп на 9 серпня 2018 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

 Загалом ж сьогодні не варто втручатися і чужі розмови та справи, а краще закцентуватися на вирішенні власних проблем. Допомога з боку корисною буде далеко не завжди, тому перш за все розраховуйте на себе. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 9 серпня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на 9 серпня 2018 для Овна 

Якщо відчуваєте, що настрій не задався з самого ранку – постарайтеся обмежити свої контакти на цей день. Натомість займіться рутинними справами, бажано фізичними. Таке пере направлення енергії зможе розрядити обстановку та покращити ваш емоційний стан.

Не забувайте бути щирими та щедрими. Проявлена доброта принесе вам необхідний заряд сили та внутрішнього спокою.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на 9 серпня 2018 для Тельця

Сьогодні для Тельців сприятливий день для початку чогось нового. Якщо ви шукаєте роботу – надішліть в цей день резюме. Якщо хочете підкоригувати фігуру – підіть в зал або почніть бігати. Якщо хочете вивчити щось нове – запишіться на курси. Ці починання принесуть перші результати вже зовсім скоро.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на 9 серпня 2018 для Близнюків

Сімейним Близнюкам зараз варто сповна зайнятися налагодженням справ у домі та плеканням родинного добробуту. Відданий сім’ї час віддасться сторицею, особливо це стосується тих, у кого є маленькі діти.

У професійній сфері на представників цього знаку зодіаку чекає затишшя.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на 9 серпня 2018 для Рака

Сьогодні не варто вирішувати важливі справи, за можливості займіться ними в інший день чи наступного тижня.

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Імовірно, що сьогодні вас буде дуже легко вивести з себе, тож не плануйте зустрічі з людьми, які теоретично можуть вас розгнівати або ж принести негатив.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на 9 серпня 2018 для Лева

Сьогодні Левам астрологи рекомендують спробувати розширити коло спілкування. При цьому робити це краще в офлайні, а не лише у мережі.

Зі здоров’ям варто бути обережними – рекомендована дієта на базі овочів, фруктів та круп, обмежте себе у продуктах, які не найкраще впливають на ваш організм.
 

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на 9 серпня 2018 для Діви

Дівам сьогодні може геть не хотітися спілкуватися з оточуючими – навіть з рідними та друзями, не говорячи вже про незнайомців! Імовірно, вам видаватиметься, що розмови відволікають увагу від важливих питань. Скоріш за все так і є! Тому постарайтеся усамітнитися та розібратися з завданнями, які вас турбують.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на 9 серпня 2018 для Терезів

У багатьох сьогодні може загостритися інтуїція, з’явитися мінливі чи містичні настрої. Добрий час, щоб фантазувати, займатися завданнями, які вимагають творчих думок. У той же час є високі шанси потрапити у полон в ілюзії, тому астрологи рекомендують бути обачними у справах та вчасно "спускатися на землю".

День обіцяє бути плідним, особливо для тих, хто займається розумовою працею.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на 9 серпня 2018 для Скорпіона

Сьогодні на роботі не найкращий час для індивідуальної праці – візьміться за справи, які потребують командної роботи. Втім спілкування зі старшими людьми може протікати доволі складно – старайтеся не конфліктувати та бути поблажливим.

Важливо не забувати про почуття міри – переїдання, захланність чи жадібність призведуть до поганих наслідків.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на 9 серпня 2018 для Стрільця

Щоб вас правильно зрозумів співрозмовник – говоріть, чітко, просто та лаконічно. Вдавання до довгих монологів, а тим паче повчань, може мати сумні для вас наслідки. Вдалими будуть заняття на самовдосконалення – медитація, читання.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на 9 серпня 2018 для Козерога

Варто проявити особливу пильність до свого здоров’я. Можуть загострюватися хронічні хвороби, особливо у тих, хто не перебірливий у харчуванні. За виникнення проблем зі здоров’ям протипоказане самолікування.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на 9 серпня 2018 для Водолія

Імовірні непередбачені витрати, які можуть знищити значну частину ваших фінансових ресурсів. Багато сил заберуть і справи, пов’язані з сім’єю. Найімовірніше, що скандалів та відкритих конфліктів вдасться уникнути, проте від глибоких переживань втекти буде важко.

Тим, у кого лише починаються стосунки, може спіткати не зрозуміла для вас розмова. Спробуйте більше випитати у партнера перед тим, як робити поспішні висновки.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на 9 серпня 2018 для Риб

Рибам сьогодні і на роботі, і вдома доведеться вирішувати гори проблем. Старайтеся ефективно розподіляти свої сили, а при прийнятті рішень керуватися логічними доводами, а не емоціями.

Як ніколи корисними будуть ваші дипломатичні здібності – холоднокровність збереже чимало енергії і вам, і навколишнім.

Теги: Новини України LifeStyle Гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку
Джерело: 24 канал
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