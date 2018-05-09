Гороскоп на сьогодні, 9 травня 2018 року для всіх знаків зодіаку буде доволі нейтральним. Пильними варто бути Овнам, Левам та Козерогам, а от Рибам та Стрільцям може посміхнутися вдача. Читайте гороскоп на 9 травня 2018 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

В цей день рекомендують займатися здоров’ям, подорожами. У розмовах можливі конфлікти, тому варто уникати проявів сили та грубості. Справи, пов’язані з фінансами, йтимуть добре.

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Гороскоп на 9 травня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Початі сьогодні нові справи успіхом навряд чи увінчаються і причина від вас не залежатиме. Тому якщо відчуєте емоційний підйом – не втрачайте розсудливості і використайте його на завершення раніше недоробленого, а не на нові починання.

Можливе отримання радісної звістки, яка потішить і вас, і ваших рідних. Гарне закінчення матиме романтичний вечір, проведений зі свічками та під хорошу музику.

Телець (21 квітня – 20 травня)

У Тельців сьогодні високі шанси потрапити під вплив власних ілюзій. Самообман навряд чи матиме добрі наслідки, а тому віддавайте перевагу, хай і не наймилішому серцю, але все ж найлогічнішому рішенні.

Вірогідно, що на вас сьогодні на валиться чимало спокус. Не піддавайтеся на службовий роман – він має шанси закінчитися дуже швидко та підірвати вашу репутацію.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

День сприятливий для зустрічей та розмов з іноземцями. Ймовірно, вам вдасться завести цікаве нове знайомство та подружитися з особою з-за кордону в Інтернеті.

Настрій буде мінливим, а часом і дратівливим. Керувати такими перепадами – справа не з простих, але ви все ж постарайтеся. Врешті пам’ятайте, що негативні емоції є невід’ємною частиною нашого життя, головне – не проектувати нашу злість на інших та не діяти зопалу.

Рак (22 червня – 22 липня)

День буде вдалим для Раків, які мають творчі професії. Можливий потужний приплив натхнення, який дозволить доробити роботу, яку відкладали у ящик не один день. Попри те, що день буде більш вдалим для мистецької, аніж для бізнес роботи, фінансових колапсів виникати не повинно.

Тим, хто страждає від рутини, астрологи рекомендують більше фантазувати та мріяти – і життя стане цікавішим. Гарне закінчення матиме романтичний вечір – не забудьте про свічки та добру музику.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Висока вірогідність відміни запланованих зустрічей без особливих причин. Не виключено, що саме сьогодні ви отримаєте довгоочікувану звістку. Астрологи рекомендують бути уважними з фінансами.

Левам-водіям особливо пильними варто залишатися на дорозі та не порушувати правил. Те ж саме стосується і Левів-пішоходів – перебігати дорогу де попало не варто.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

У цей день Діви можуть отримати ділову пропозицію, приставати на яку одразу ж не варто. Уважно зважте всі за та проти, високі шанси, що кінцевий результат буде не таким вже й вигідним для вас.

Будьте уважними з їжею – уникайте важких, гострих та пересолених страв. Також 9 травня для дів зросте вірогідність загострення хронічних захворювань на нервовому ґрунті, тому старайтеся зберігати спокій та оминати напружених розмов.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Відвертість, яка притаманна вам сьогодні, допоможе уникнути недомовленостей з колегами. Якщо роботи виявиться надміру і вам видаватиметься, що ви її не посилите – глибоко подихайте. Скоріш за все вам так задаватиметься, через романтичний настрій, який не дозволяє Терезам сьогодні якісно займатися рутинними справами.

Не приймайте критику близько до серця та будьте щедрими на добрі слова.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Для Скорпіонів у цей день гороскоп прогнозує час, сприятливий для відновлення дружніх відносин. Можлива зустріч з другом, якого ви вже давно не бачили.

У фінансах варто бути обережним – помилки, неуважність чи легковажність матимуть не найкращий фінал. Не завадить зайвий раз перечитати і термін медичних препаратів, які ви приймаєте.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Перед вами з’являться нові можливості – не бійтеся за них братися та рухати своє життя вгору! Мудрість і витримка супроводжуватимуть вас сьогодні, а тому складні справи та завдання даватимуться легко.

Полегшено зможете видихнути і після неприємної та серйозної розмови, яка вже давно назрівала. Не забудьте у цей день і про розваги та амурні справи – ви цього заслужили!

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерогам сьогодні слід уважно спостерігати за вмістом того, що вони їдять. Існує великий ризик харчових отруєнь. Уважно читайте етикетки, перед тим як купляти продукти. Віддайте перевагу вечері вдома. Обережність не завадить і з ліками – самолікування може призвести до загострень.

Також астрологи мають застереження щодо фінансових справ та рекомендують бути уважними, адже навіть невелика необачність може призвести до фінансових втрат.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Сьогодні справи добре підуть у Водоліїв-фінансистів, ймовірно, що вдасться повернути борг, про який ви вже мало не забули.

Через високий шанс неуважності, астрологи рекомендують на цей день водоліям утримуватися від категоричних суджень та важливих рішень. Відведіть більше часу на відпочинок та відновлення сил.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Нічого не бійтеся, якщо хочете досягти успіху, а цей день додасть вам рішучості. Швидше за все сьогодні вам легко вдаватиметься тверезе мислення, що допоможе чітко сформулювати свої цілі та завдання.

Астрологи рекомендують відвідати рідних та близьких. Тим, у кого є діти, варто приділити своїй малечі сьогодні більше часу. Прогулянки на природі також зайвими не будуть.