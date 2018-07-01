Гороскоп на перший тиждень липня 2018 року сприятливий в робочому плані майже для всіх знаків Зодіаку. Цього тижня потрібно діяти та проявляти ініціативу майже у всьому.

Перший тиждень липня неоднозначний для всіх знаків Зодіаку – в один і той самий день можна одночасно отримати не лише вигоду, але й великий збиток. Все залежить тільки від вашої працьовитості, завзятості й уваги в роботі. Читайте гороскоп на тиждень 2 – 8 липня 2018 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 2 – 8 липня 2018 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Цей тиждень – це ідеальний період для наведення порядку в справах на роботі, які накопичилися за останній місяць. Підприємці можуть провести переговори з приводу отримання спонсорської допомоги, кредиту. Ближче до кінця тижня почнуться проблеми з начальством. У фінансовому відношенні тиждень обіцяє бути вдалим.

Зокрема, ви можете отримати фінансову винагороду за справу, якою давно займалися. Але з витратами потрібно бути обережним – є велика ймовірність придбати неякісний товар. Особливо це стосується кухонної техніки та смартфонів. Тож, якщо є можливість – відкладіть покупку на наступний тиждень.

Друга половина тижня сприятлива для планування відпочинку. В п'ятницю та суботу ви можете придбати квитки або забронювати готель за дуже привабливими цінами. Вихідні найкраще провести на природі, або ж у саду чи на дачі.

Сприятливий день: 3 липня

Несприятливий день: 5 липня

Телець (21 квітня – 20 травня)

Цей тиждень варто присвятити плануванню своїх майбутніх звершень, а от від активних кроків – краще утриматись. Перевірте свої ресурси, приведіть до порядку домашні та робочі справи. Якщо маєте незавершені завдання – зосередьтесь саме на них.

Зосередьтесь на своєму здоров'ю – цей час сприятливий для лікування, профілактики захворювань та консультацій з лікарем. Якщо вас давно турбує питання здоров'я – то найсприятливіші дні для візиту до лікаря понеділок та вівторок.

Також цей тиждень сприятливий для вивчення чогось нового. Тож курси або навіть вебінари – оминати не потрібно, особливо, якщо ви давно планували вивчити щось нове. Результати не змусять себе чекати.

До того ж, для представників знаку, які шукають роботу, очікуються приємні новини. У першій половині тижня сміливо надсилайте резюме, а друга половина тижня сприятлива для проходження співбесід.

Сприятливий день: 4 липня

Несприятливий день: 7 липня

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Вам потрібно якомога краще сконцентровуватись на своїх поточних справах на роботі. До того ж, підвищена відповідальність зайвою теж не буде. Цього тижня вам потрібно бути готовим до того, щоб приймати рішення швидко та зважено. Тому не піддавайтеся паніці, це допоможе уникнути критичних помилок. Якщо не знаєте, як діяти – радьтесь із колегами або вашим начальником.

Є великий ризик потрапити в епіцентр конфлікту. Тож старанно уникайте пліток на роботі і в родинному колі. У вирішення особистих питань не залучайте ваших родичів, а вирішуйте все лише власними силами.

Ті представники знаку, які нещодавно змінили місце проживання, цього тижня будуть насолоджуватись зміною обстановки. Всі буденні справи будуть даватись напрочуд легко, а з вашою другою половинкою не буде виникати конфліктів взагалі.

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Сприятливий день: 6 липня

Несприятливий день: 8 липня

Рак (22 червня – 22 липня)

Для вас настав час відпочити і відновити сили. Довіртеся інтуїції і не ризикуйте без необхідності, тому що на початку тижня, як попереджають зірки, можливі втрати і безглузді помилки. Цей тиждень – найкращий час для великих покупок, планування майбутніх подорожей та прибирання в домі.

Ті представники знаку, які давно задумуються над зміною роботи, цього тижня матимуть усі шанси здійснити задумане. Друга половина тижня сприятлива для подачі резюме або ж проходження співбесід. Також цей тиждень дуже сприятливий для вивчення чогось нового – проходження курсів або прослуховуванню лекцій.

Вам варто попіклуватись про власне здоров'я. В першу чергу, це стосується вашої роботи. Якщо ви почали відчувати, що починаєте перегорати, то візьміть цього тижня відпустку або хоча два додаткових вихідних. Відпочинок допоможе налаштуватись на робочий лад і взятися до виконання справ з новою силою.

Сприятливий день: 5 липня

Несприятливий день: 3 липня

Лев (23 липня – 23 серпня)

Цей тиждень варто присвятити плануванню своїх майбутніх звершень, а от від активних кроків – краще утриматись. Перевірте свої ресурси, приведіть до порядку домашні та робочі справи. Якщо маєте незавершені завдання – зосередьтесь саме на них.

Також цей тиждень – гарний час, аби спланувати або відправитись кудись у подорож. Після напруженого червня дозвольте собі повноцінний відпочинок на вихідних. Найкраще його провести на природі, де немає шуму та натовпу. Це допоможе вам розслабитись та набратись нових сил для наступного робочого тижня.

Протягом тижня будьте обачними зі своїми витратами, бо є великі шанси витратити зайвого. На вихідних будьте готові до несподіванок. Не все буде йти за вашим планом, але не засмучуйтеся: цілком можливо, що зміни будуть на краще.

Сприятливий день: 4 липня

Несприятливий день: 2 липня

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Цього тижня на вас очікують зміни в особистому житті, які здатні докорінно змінити ваше майбутнє. Будь-які починання будуть даватися дуже легко, тож якщо ви давно планували почати вчити щось нове – це найкращий час для цього.

Жінкам цього тижня рекомендується бути обережнішими під час домашніх справ. Пильну увагу варто звернути на засоби побутової хімії. Під час роботи в саду – будьте обачні з гострими предметами.

Друга половина тижня сприяє будь-яким починанням, які ви зробите з власної ініціативи. Можливо, в цей період вам захочеться внести деякі корективи в свій імідж: змінити зачіску або оновити гардероб.

Сприятливий день: 7 липня

Несприятливий день: 5 липня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Стосунки з близькими будуть складатися легко і невимушено, ви відчуєте свою цінність. Не сидіть склавши руки – зараз час для нових знайомств, розважальних заходів та активного спілкування.

Але не забувайте про здоров'я, зараз воно дуже вразливе. перша половина тижня сприятлива для візитів до лікаря або для проходження курсу лікування. Якщо у вас є хронічні захворювання – сходіть на додаткову консультацію.

Весь тиждень краще присвятити тій справі, яка дійсно приносить задоволення. Також уникайте спілкування з людьми, які приносять вам негатив. І не будьте занадто категоричні в своїх судженнях в особистих стосунках. Всі проблеми намагайтеся вирішувати спільно з вашим партнером.

Сприятливий день: 6 липня

Несприятливий день: 3 липня

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Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Коли всі думатимуть про відпочинок, ви будете боротися за професійний успіх і визнання. Зірки радять порахувати, хто вам винен гроші, хто – якусь послугу. У фінансових питаннях вас чекає успіх, тож якщо збирались давно попросити про підвищення зарплатні – робіть це сміливіше.

Цей тиждень – ідеальний час, щоб провести генеральне прибирання вдома: помийте вікна, викиньте або роздайте старі речі. Це допоможе вам почистити не тільки квартиру, але і очиститися внутрішньо. У вас з'являться нові ідеї і сили, які неодмінно допоможуть вам в найближчим часом.

Вихідні краще провести у новій обстановці – вирушайте у подорож туди, де ви зможете повністю відключитися від зовнішнього світу та навести лад у власних думках.

Сприятливий день: 4 липня

Несприятливий день: 7 липня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Будь-які завдання цього тижня вам будуть даватися дуже легко. До того ж, на роботі не соромтесь просити порад колег та свого начальника – це допоможе вам досягнути нових висот.

На початку тижня вас чекають захоплюючі поїздки і зустрічі з цікавими людьми. Знайомства можуть виявитися дуже корисними. Наприкінці тижня не зациклюйтеся на домашніх проблемах, бо це може спровокувати зайві конфлікти.

Друга половина тижня сприятлива для того, щоб позбутись шкідливої звички. В харчуванні – віддайте перевагу свіжим овочам та фруктам. На вихідних краще відмовитись від алкоголю (або зменшити його кількість). Це позитивно позначиться на вашому самопочутті, а також вбереже від необдуманих вчинків.

Сприятливий день: 8 липня

Несприятливий день: 4 липня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Цей тиждень буде насичений позитивними змінами у вашому житті. На самотніх представників знаку у другій половині тижня очікують зрушення в особистому житті – ви проведете більше часу із людиною, з якою вже давно знайомі, і у вас зав'яжуться романтичні стосунки.

Після насиченого червня – перший тиждень липня буде суттєво легшим в плані роботи та навчання. Перша половина тижня сприятлива для саморозвитку – частіше залишайтесь наодинці та більше читайте. Це дозволить вам скласти плани на майбутнє та визначити власні цілі.

Друга половина тижня також дуже сприятлива для вивчення чогось нового. Цей час сприятливий для подачі резюме або проходження співбесід. Ті, хто давно думали над зміною професії, нарешті зможуть здійснити задумане.

Сприятливий день: 3 липня

Несприятливий день: 7 липня

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Водолій (21 січня – 20 лютого)

Попереду у вас гарячий та насичений тиждень. Час буде текти так швидко, що ви зможете відчути легке запаморочення. Цей тиждень присвятіть також сімейним справам, особливо, якщо у вас є якісь конфлікти чи невирішені питання.

Друга половина тижня сприятлива для подачі документів на візу, плануванню майбутньої подорожі або ж бронюванню житла в іншій країні. Є велика ймовірність потрапити на дуже привабливі пропозиції.

Сприятливий день: 4 липня

Несприятливий день: 5 липня

Риби (21 лютого – 20 березня)

Початок тижня – час, коли ваші недоброзичливці будуть особливо винахідливими і активними. Уникайте участі в закулісних інтригах, зробіть все можливе, щоб зберегти бездоганну репутацію, інакше ризикуєте постраждати ні за що. В іншому ж перша половина тижня буде вдалою. Значно покращиться фінансове становище, вдасться отримати прибуток.

Якщо вам захочеться змін, сміливо беріться за оновлення інтер'єру вашої квартири. Вихідні проведіть з із своєю сім'єю. Якщо між вами є якісь конфлікти – кінець тижня гарний час, аби їх вирішити без зайвої емоційності.

У другій половині тижня посилиться потреба в усамітненні – не відмовляйте собі у цьому. Саме в такі моменти ви зможете поглянути на своє життя з боку та визначитись із планами на майбутнє.

Сприятливий день: 6 липня

Несприятливий день: 8 липня