Початок осені (період з 3 по 9 вересня 2018) для всіх знаків Зодіаку доволі складний період в життя. Особливо це стосується сфери здоров'я. Овнам, Водоліям та Рибам варто бути дуже обачними зі своїми фінансами.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 3 – 9 вересня 2018 для всіх знаків Зодіаку далі в матеріалі.

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Гороскоп на тиждень 3 – 9 вересня 2018 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 3 – 9 вересня 2018 для Овна

Цього тижня успіх буде супроводжувати вас постійно – ви будете швидко реагувати, енергії буде вдосталь, також ви будете впевнені в собі і готові до будь-яких змін. На роботі Овни легко досягнуть того, що для них є справді важливим та потрібним.

Вдома у другій половині тижня потрібно навести порядок та позбавитись зайвих речей. перегляньте не лише речі, а й своїх друзів – хтось із них постійно тягне вас на дно, тож будьте обережні з цією людиною і зведіть спілкування до мінімуму. У вас попросять про допомогу чи позику, але не кидайтеся виконувати кожне побажання. Як показує астрологічний прогноз, у другій половині тижня ви можете бути слабшим морально і ви можете легко стати жертвою маніпуляції. Не дозволяйте себе використовувати!

Протягом тижня будьте обачними зі своїми витратами, бо є великі шанси витратити зайвого. На вихідних будьте готові до несподіванок. Не все буде йти за вашим планом, але не засмучуйтеся: цілком можливо, що зміни будуть на краще.

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Сприятливий день: 4 вересня

Несприятливий день: 8 вересня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 3 – 9 вересня 2018 для Тельця

Тиждень сприятливий для занять мистецтвом, а також для навчання. Тельці зможуть відкрити в собі приховані таланти. Якщо в давно планували змінити роботу чи просити про підвищення – цей тиждень дуже вдалий час для таких змін. Зосереджуйтесь лише на важливих справах та пожертвуйте спілкуванням з друзями заради цього.

У першій половині тижня ваше матеріальне становище покращить, але не поспішайте витрачати гроші. Вам краще подумати про заощадження, адже вже зовсім скоро вам знадобляться додаткові кошти. У любові будьте уважні: різні дрібниці можуть вивести вас з рівноваги. Але контролюйте себе і не влаштовуйте сварки через дрібниці. Ваш партнер заслуговує уваги та підтримки, тож не забувайте враховувати його інтереси.

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Друга половина тижня сприяє будь-яким починанням, які ви зробите з власної ініціативи. Можливо, в цей період вам захочеться внести деякі корективи в свій імідж: змінити зачіску або оновити гардероб.

Сприятливий день: 3 вересня

Несприятливий день: 8 вересня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 3 – 9 вересня 2018 для Близнюків

Близнюки, нові знайомства можуть виявитися корисними і навіть допомогти вам в кар'єрі. Тиждень сприяє також побаченням, покупкам та вечіркам. Що стосується роботи, то цього тижня вам доведеться приймати важливі рішення, але вони призведуть до покращення вашого матеріального стану.

В сімейному житті очікується трохи суєти і плутанини. Не беріть участі в конфліктах, які вас не стосуються, та слідкуйте за своїми словами. Ви можете висловитися дуже різко щодо близької вам людини і будете довго про це шкодувати.

Вихідні краще провести у новій обстановці – вирушайте у подорож туди, де ви зможете повністю відключитися від зовнішнього світу та навести лад у власних думках. Не беріть з собою велику та шумну компанію, а також будьте обережні з алкоголем та жирною їжею.

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Сприятливий день: 5 вересня

Несприятливий день: 7 вересня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 3 – 9 вересня 2018 для Рака

Ракам буде сприяти удача в службових та офіційних справах. Поточні проекти не будуть приносити стільки проблем, як раніше. Тож ви можете сконцентруватись на тій роботі, яка дійсно приносить вам задоволення.

Під час важливих нарад намагайтеся бути в центрі уваги і говорите про те, що думаєте про поточну професійну ситуацію. Ваші зауваження будуть вдалими, влучними і сподобаються начальству. Вже в першій половині тижня очікуйте суттєве покращення фінансового положення.

Окрім того, період з 3 по 9 вересня хороший час для того, щоб відмовитись від шкідливих звичок – пийте менше кави та обмежте себе в харчування. Це дозволить вам покращити своє самопочуття, а також у вас з'явиться багато енергії, яку краще спрямувати на вирішення робочих питань.

Друга половина тижня сприятлива для подачі документів на візу, плануванню майбутньої подорожі або ж бронюванню житла в іншій країні. Є велика ймовірність потрапити на дуже привабливі пропозиції.

Сприятливий день: 8 вересня

Несприятливий день: 4 вересня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 3 – 9 вересня 2018 для Лева

Через несподіваний збіг обставин вам вдасться вирішити проблему, над якою ви вже дуже давно думаєте. Тиждень загалом сприятливий для нових починань. Особливо це стосується тих, хто планує опанувати водіння транспортними засобами.

Цей тиждень варто присвятити плануванню своїх майбутніх звершень, а от від активних кроків – краще утриматись. Перевірте свої ресурси, приведіть до порядку домашні та робочі справи. Якщо маєте незавершені завдання – зосередьтесь саме на них. В стосунках зберігайте холодний розум, навіть якщо ваша друга половинка буде весь час хандрити з приводу наближення осені. Не залишайте кохану людину наодинці з її власними переживаннями та проблемами, зараз їй найбільше потрібна ваша підтримка та віра в неї.

У вихідні на вас чекають цікаві зустрічі і хороші новини. Лише не забувайте дбати про здоров'я, тому що перші осінні холоди не підуть вам на користь. Одягайтеся тепло замість того, щоб сліпо слідувати моді, – і ви не витратите дорогоцінного часу на лежання з застудою або грипом в ліжку.

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Сприятливий день: 7 вересня

Несприятливий день: 9 вересня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 3 – 9 вересня 2018 для Діви

Період до 9 вересня сприяє вашим професійним успіхам. Ви зможете нарешті отримати визнання і завоювати довіру якоїсь важливої ​​персони. Будьте в доброму гуморі і частіше посміхайтеся. Важлива зустріч або участь в складі делегації підуть вам на користь, ваші ідеї будуть радувати оточуючих.

У вільний час варто більше порухатися і позайматися спортом, тому що цей тиждень сприяє також покращенню вашого самопочуття та фізичної форми. Будьте уважні до свого раціону – обмежте алкоголь та вживання шкідливої їжі. В інакшому випадку, вам не уникнути проблем зі шлунком.

Сімейних обов'язків може бути під кінець тижня більше, тому вам навряд чи вдасться уникнути домашніх турбот. Беріть на себе стільки, скільки можете реально зробити, інакше будете сильно нервувати. Є великий ризик потрапити в епіцентр конфлікту. Тож старанно уникайте пліток на роботі і в родинному колі.

Сприятливий день: 3 вересня

Несприятливий день: 6 вересня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 3 – 9 вересня 2018 для Терезів

У Терезів починається хороший фінансовий період. На початку тижня ви отримаєте додаткові кошти, які можете сміливо витрачати на дорогу техніку. Наприклад, на техніку для кухні або ж гаджети для роботи.

Завдяки вашій доброзичливості і доброму серцю ви зможете допомогти близькій вам людині. Навіть якщо це буде просто бесіда або дружня порада. Проте намагайтесь уникати гострих дискусій на складні теми, тому що багато справ вирішаться без вашої участі і, відповідно, без ваших нервів.

Бідьте обережними під час важкої роботи, є ризик пошкодити хребет і суглоби. Більше відпочивайте та проводьте якомога більше часу на свідому повітрі. Якщо вас давно турбує питання здоров'я – то найсприятливіші дні для візиту до лікаря понеділок та вівторок. Якщо є можливість відмовитись від транспорту – то краще так і зробити.

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Сприятливий день: 7 вересня

Несприятливий день: 4 вересня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 3 – 9 вересня 2018 для Скорпіона

Цього тижня вам захочеться бути в декількох місцях одночасно – ви будете отримувати багато телефонних дзвінків, залагоджувати кілька справ одночасно та постійно поспішати. Але результат такої заклопотаності не змусить себе довго чекати, ви вже найближчим часом зможете досягнути професійних висот.

Уникайте пліток, тому що на цьому тижні вам не вдасться сховатися від очей чужих людей. Також тримайтесь осторонь конфліктів як на роботі, так і вдома. Зайві суперечки не призведуть ні до чого хорошого, а от настрій можуть добре попсувати.

Вам варто попіклуватись про власне здоров'я. В першу чергу, це стосується вашої роботи. Якщо ви почали відчувати, що починаєте перегорати, то візьміть цього тижня відпустку або хоча два додаткових вихідних. Відпочинок допоможе налаштуватись на робочий лад і взятися до виконання справ з новою силою.

Сприятливий день: 9 версня

Несприятливий день: 6 вересня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 3 – 9 вересня 2018 для Стрільця

Перед Стрільцями в період з 3 по 9 вересня буде кілька професійних викликів. Використовуйте свою особисту чарівність і інтуїцію так, щоб покінчити з конфліктом або розплутати складну справу. Ви зможете впевнено діяти та впровадите в життя кілька нових та цікавих ідей, які обов'язково помітить ваше керівництво.

У любові до Стрільців також повернеться впевненість в собі. На всі проблеми з партнером ви подивіться з іншого, ніж досі, боку. Вихідні сприяють зустрічам з близькими людьми, поїздкам і романтичним вечерям.

Жінкам-Стрільцям цього тижня рекомендується бути обережнішими під час домашніх справ. Пильну увагу варто звернути на засоби побутової хімії. Під час роботи в саду – будьте обачні з гострими предметами.

Сприятливий день: 5 вересня

Несприятливий день: 7 вересня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 3 – 9 вересня 2018 для Козерога

Тиждень з 3 по 9 вересня сприятливий для навчання чи вивчення чого нового. Отримані знання ви зможете застосувати на роботі, або ж навіть претендувати на підвищення. Тож не упустіть таку можливість і ви зможете суттєво покращити своє матеріальне положення.

Приємні несподіванки можливі в романтичній сфері. Приділяйте більше часу вашій коханій людині та якомога більше часу проводьте разом. Вихідні – це сприятливий час для планування подорожі та купівлі квитків, оскільки є велика ймовірність потрапити на дуже привабливі знижки.

Самотніх Козерогів в особистому житті очікую великі та грандіозні зміни. Ви відчуватиме легкий страх та побоювання, але це марно – будь-які зміни в особистому житті матимуть позитивний характер. У спілкування з вашою другою половинкою потрібно проявляти більше терпимості та спокою, це вбереже ваші стосунки від дрібних конфліктів.

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Сприятливий день: 8 вересня

Несприятливий день: 5 вересня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 3 – 9 вересня 2018 для Водолія

Цей тиждень дуже сприятливий для навчання. Якщо ж ви давно мріяли піти на курси або навіть опанувати нову професію – кращого часу й не придумаєш. Результати не змусять себе довго чекати – вже за кілька місяців ви зможете сміливо претендувати на зміну місця роботи, що позитивно позначиться на вашому фінансовому положенні.

Але попри нові надходження, вам потрібно бути обережними з фінансами, адже цього тижня ваше матеріальне становище досить нестабільне. Не робіть спонтанних покупок, особливо тих, які перевищують норму ваших витрат. Також уважно слідкуйте за своїм гаманцем та банківськими картам, є велика ймовірність потрапити в руки шахрая.

Ближче до кінця тижня вас очікують серйозні зміни у ваших стосунках – ви перейдете на новий щабель. Тож будьте готові до приємних сюрпризів.

Сприятливий день: 6 вересня

Несприятливий день: 9 вересня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 3 – 9 вересня 2018 для Риб

Цей тиждень дуже сприятливий для ваших фінансів. Ймовірно, ви отримаєте чимале грошове надходження або ж вам повернуть борг. Також тиждень сприятливий для операцій з валютою. А от брати гроші в борг чи оформлювати кредити – краще не потрібно, є велика ймовірність потрапити в шахрайську схему та втратити чималу суму грошей.

На роботі вам доведеться вчитися казати "ні" додатковим навантаженням. Якщо будуть надходити схожі пропозиції – вони зможуть принести додатковий дохід, але будуть вимагати багато часу на їх виконання. Краще цього тижня від додаткової роботи відмовитись взагалі, а вільний час присвятити лише собі.

На вихідних проведіть час в оточенні лише найближчих вам людей. Відмовтесь від далеких поїздок чи шумних компаній. Вам необхідно повноцінно відпочити перед новим робочим тижнем.

Сприятливий день: 4 вересня

Несприятливий день: 7 вересня