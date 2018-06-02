Гороскоп на тиждень 4 – 10 червня 2018 допоможе вам десь правильно скласти графік, поведінку, виділити аспекти, на які обов'язково слід звернути увагу, щоб полегшити собі кожен день і уникнути помилок і можливих труднощів.

Початок червня дуже суперечливий для всіх знаків Зодіаку. Поруч із успіхом завжди залишається провал та конфлікти, тож будьте обережні та не втрачайте пильності. Читайте гороскоп на тиждень 4 – 10 червня 2018 для всіх знаків Зодіаку – далі в матеріалі.

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Гороскоп на тиждень 4 – 10 червня 2018 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Цього тижня ви будете дуже імпульсивними і будете самі дивуватись від власних вчинків. Тож намагайтесь контролювати власні емоції та не робити поспішних рішень чи висновків, які можуть негативно позначатись на майбутньому. Найкраще, якщо ви будете давати собі вдосталь часу на вирішення конкретних питань, а також радитись з близькими. Іноді краще перечекати, аніж потім шкодувати.

Важливо залишатись спокійним і на роботі, попри будь-які негаразди. Адже є великий шанс втратити роботу або ж піти на пониження, якщо будете сперечатись із начальством або колегами.

На вихідних повністю присвятіть себе сім'ї та близьким – займіться домашніми справами, сходіть за покупками або ж влаштуйте собі пікнік на свіжому повітрі. Не дозволяйте наростати напрузі в сім'ї. Якщо у вас виникають непорозуміння або конфлікти – намагайтесь вирішувати їх одразу. Головне зберігайте спокій і не панікуйте, адже ви так лише виб'єте з колії.

Сприятливий день: 6 червня

Несприятливий день: 10 червня

Телець (21 квітня – 20 травня)

Цей тиждень варто присвятити себе особистим стосункам. Адже через вашу постійну зайнятість ви можете не помічати, як втрачаєте власного партнера. Тож спробуйте більше говорити та проводити часу разом. Відмовтесь від понаднормових годин на роботі заради сімейного спокою.

На роботі тримайтесь подалі від інтриг та пліток, адже цим ви не тільки псуєте собі самопочуття, а й можете нашкодити кар'єрному зростанню. Зосередьтесь на своїх власних завданнях та виконуйте їх якісніше. Це допоможе вам стати помітних в очах начальства.

Фінансові проблеми цього тижня не будуть вас турбувати. Однак, від великих покупок таки варто відмовитись, також будьте пильні до будь-яких грошових вкладень – є великий ризик потрапити на шахрая.

Вихідні краще провести зі спортом – фітнес, зал, йога або щось інше. Це допоможе вам розслабитись та перезавантажитись перед новим тижнем, який обіцяє бути більш насиченим.

Сприятливий день: 4 червня

Несприятливий день: 8 червня

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Вас буде переповнювати енергія весь тиждень! Тож потрібно використати її якомога краще! На роботі спробуйте розширити круг своїх обов'язків або ж почати вивчати щось нове, що допоможе просунутись по кар'єрних сходах. Налагодьте спілкування з колегами та керівниками, ви повинні показати себе не лише, як відповідального працівника, а й як надійну людину.

У середу потрібно бути уважним під час будь-яких переїздів. Особливо, якщо ви власник авто. За можливістю, пересувайтесь цього дня лише пішки, а далекі поїздки краще перенести на інший день.

Ваші спокійні вихідні може порушити погана звістка. Тож будьте готові до неприємних новин, але вони ніяк не позначаться на вашому подальшому майбутньому.

Форс-мажор може розхитати ваше фінансове благополуччя, особливо при наявності несплачених кредитів. Постарайтеся заспокоїтися і тверезо оцінити свої можливості, можливо, вам вдасться скласти оптимальний план дій. Якщо є можливість погасити борги – зробіть це якомога швидше.

Сприятливий день: 5 червня

Несприятливий день: 4 червня

Рак (22 червня – 22 липня)

Перша половина цього тижня дуже сприятлива для будь-яких починань. Лекції, доповіді або майстер-класи дадуться вам напрочуд легко та матимуть хороший результат. У вівторок або середу присвятіть вечір навчанню або ж читанню нової книги.

На роботі спробуйте більше цінувати свій власний час. Не пересиджуйте по кілька годин та вчіться говорити "ні" на пропозиції, які будуть забирати ваш особистий час або ж навіть сон. Ви зможете працювати більше і краще лише тоді, коли навчитесь більше відпочивати та цінувати свої сили. Нещодавно на роботі ви припустились помилки, за яку вам постійно нагадують колеги. Не переживайте і пам'ятайте. що все можна виправити, головне приділити тому час та трохи рішучості.

Вихідні краще провести в оточенні друзів та близьких людей. Ідеальний варіант – поїхати за місто або ж просто вибратись на природу. Ви зможете відпочити та набратись нових сил, що допоможуть вам у роботі.

Сприятливий день: 7 червня

Несприятливий день: 9 червня

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Лев (23 липня – 23 серпня)

Цього тижня вам потрібно вирішати усі проблеми з нерухомістю. Якщо у вас є якась заборгованість – сплатіть її якомога швидше. Якщо ж ви тільки плануєте укладати договір такого плану – то найкраще це роботи в другій половині тижня. До того ж, вам не завадить консультація у ваших знайомих-спеціалістів, адже є великий ризик потрапити на шахраїв.

В четвер не варто вирішувати важливі справи, перенести їх варто на першу половину тижня. До того ж, в цей день вас буде дуже легко вивести з себе, тож не плануйте зустрічі з людьми, які теоретично можуть вас розгнівати або ж принести негатив.

Другу половину тижня присвятіть дому – почніть ремонт, зробіть генеральне прибирання або попрацюйте на дачі. Всі ваші починання увінчають успіхом і ви будете особливо задоволені результатом.

Будьте обережні до свого здоров'я – цього тижня можуть загостритися хронічні захворювання. Також не зайвим буде сходити на додаткове обстеження.

Сприятливий день: 5 червня

Несприятливий день: 10 червня

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Цього тижня присвятіть більше часу та уваги вашим близьким та коханій людини. Якщо ви перебуваєте в шлюбі – то вам потрібно ще й серйозно обговорити плани на майбутнє та вирішити усі конфлікти. Оскільки, це може завадити вашим стосункам в майбутньому. Всі суперечки намагайтесь вирішувати негайно, не чекаючи їхнього загострення.

В другій половині тижня у вас опиниться досить велика сума грошей. Не біжіть одразу купувати дорогі товари, адже можете витратити зайвого і ще й купити неякісний товар. найкраще йти за покупками в суботу, а от для походу в банк оберіть п'ятницю. При будь-яких фінансових операціях не втрачайте пильність, адже ви можете втратити частину своїх грошей.

Проблеми на роботі спробуйте вирішити із залученням інших професіоналів. Вони можуть дати цінні поради. Також не бійтесь звертатись за допомогою до своїх колег чи керівництва.

Сприятливий день: 10 червня

Несприятливий день: 6 червня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Цей тиждень для вас буде особливо насичений подіями. Важливі зустрічі та переговори краще влаштувати у вівторок, в другій половині дня. Протягом всього тижня намагайтесь не квапити події і вирішувати проблеми лише по мірі їх надходження. Не приймайте серйозних змін в роботі самостійно, намагайтесь постійно радитись із колегами.

Цей тиждень буде також насичений й особистими переживаннями. Головне, не бережіть на себе забагато відповідальності та не обіцяйте того, що не зможете виконати. Краще зробити менше, але вкластися в термін та не підвести інших людей. В другій половині тижня вам варто бути обережним з власним часом – є великий ризик запізнитися на важливу подію.

Що стосується сім'ї та особистого життя – є ризик опинитися в центрі скандалу. Тож якщо у вас є дрібні конфлікти чи непорозуміння – спробуйте їх вирішити в спокої та наодинці. Якщо ж конфлікту не вдалося уникнути, намагайтеся не переходити межу та зберігайте спокій, не підвищуйте голос та не погрожуйте.

Сприятливий день: 9 червня

Несприятливий день: 4 червня

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Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Нещодавно ви пережили складні часи на роботі, тож тепер можете видихнути з полегшенням. На роботі буде спокійно ви нарешті можете повністю зосередитись на власних завданнях та цілях. Намагайтесь уникати будь-яких неофіційних зустрічей та пліток, особливо, якщо вони стосуються ваших колег або ж керівника.

Самотні представники знаку мають всі шанси зустріти свою другу половинку і вже наприкінці тижня піти на перше побачення. Не кидайтеся з головою в нові стосунки, а оцініть їх тверезо та зважте усі шанси на майбутнє. На тих, хто вже перебуває в стосунках, чекає несподіваний романтичний сюрприз. З вашого боку потрібно лише піддатись романтиці та пробачити усі негаразди, які були до цього.

Вихідні краще провести активно – поїхати за місто, влаштувати пікнік чи просто піти в зал. Субота та неділя особливо сприятливі для цього, тож не втрачайте шанс розслабитись та набратись нових сил на весь наступний тиждень.

Сприятливий день: 8 червня

Несприятливий день: 5 червня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Якщо ви давно відчували, що виконуєте чужу роботу – прийшов час це нарешті змінити. Ваша дратівливість та вдома – пов'язані саме з цим. Обдумайте всі свої обов'язки на роботі та вдома і позбавтесь від непотрібного.

Дрібні сварки та конфлікти краще вирішувати одразу. Під час сварок не піднімайте голос та не переходьте образи. Це стосується як і роботи, так і особистого життя. Будь-які негаразди можуть негативно вплинути на ваше положення та стосунки.

У п'ятницю уважно дивіться за своїми речами – є великий ризик потрапити на шахраїв, втратити цінні речі чи гроші. Тож зайвий раз не виходьте з дому з речами, за які ви найбільше переживаєте.

На вихідних присвятіть час невиконаним справам, які накопилися протягом останнього місяця. Якщо ви цього не зробите – ваша майбутня відпустка може опинитися під загрозою.

Сприятливий день: 9 червня

Несприятливий день: 7 червня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Ви нарешті усвідомили, що у вашому житті відбуваються важливі зміни! Тепер від вас вимагається лише терпіння та холодний розум. Нещодавно ви почали спілкуватись із малознайомою людиною, яка вам подобається все більше і більше. Наприкінці тижня вам вдасться провести більше часу разом, якщо ви самі проявите ініціативу та все сплануєте. Не бійтесь, все пройде якомога краще і ви зможете нарешті визначитись. куди будуть рухатись ваші стосунки далі.

Зустрічі та побачення краще влаштовувати на вихідних, але головне – не в п'ятницю. Цей день буде важким і розмова вам буде даватись дуже важко.

Другу половину тижня потрібно присвятити усім справам, які накопилися за останній місяць. Особливо, це стосується навчання. Зосередьтесь на цих завданнях та виконайте їх, щоб не псувати собі наступні вихідні або ж відпустку.

Також цього тижня уважно слідкуйте за власними обіцянками. Не обіцяйте того, чого не зможете виконати, адже це може суттєво зіпсувати ваш імідж та підірвати довіру до вас.

Сприятливий день: 5 червня

Несприятливий день: 9 червня

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Після доволі важкого минулого тижня – ви можете нарешті відпочити та зосередитись лише на власних потребах. На роботі та в особистому житті – ніхто не буде потребувати вашої нагальної допомоги чи порад. Тож спробуйте зосередитись на своїх проблемах та невиконаних завданнях, які зібрались останнім часом.

Вівторок – сприятливий день для початку чогось нового. Якщо ви шукаєте роботу – надішліть в цей день резюме. Якщо хочете підкоригувати фігуру – підіть в зал або почніть бігати. Якщо хочете вивчити щось нове – запишіться на курси. Ці починання принесуть перші результати вже зовсім скоро.

На вихідних відмежуйтеся від усіх сторонніх проблем та чужих потреб. Не відвідуйте шумних компаній чи вечірок, а краще проведіть ці дні наодинці з собою. Ви переосмислите те, що з вами відбувається та зможете визнати. куди вам рухатись далі.

Сприятливий день: 9 червня

Несприятливий день: 4 червня

Риби (21 лютого – 20 березня)

Цей тиждень – час для змін, і вам не варто їх боятися! У вас буде багато зустрічей з новими людьми, які принесуть у ваше життя щось позитивне. Тому сміливо йдіть на контакт та не відмовляйтесь від запрошень на будь-які заходи.

На вихідних краще зосередитись на своїй зовнішності – сходити до косметолога або змінити зачіску. Також ці дні сприятливі для покупок одягу та повного оновлення гардеробу.

На цьому тижні є велика ймовірність кар'єрного росту. Натхнення для трудових подвигів ви знайдете прямо на роботі – сам робочий процес буде приносити масу задоволення. Не ухиляйтесь від додаткових завдань – це принесе свої плоди вже найближчим часом. Наприкінці тижня у вас можуть виникнути дрібні фінансові проблеми, але вони не принесуть суттєвої шкоди вашому бюджету.

Сприятливий день: 7 червня

Несприятливий день: 9 червня