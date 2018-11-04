Гороскоп на тиждень 5 – 11 листопада 2018 для всіх знаків Зодіаку обіцяє гарні події та зміни. Більшість отримає підвищення зарплатні, зміни на роботі та в особистому житті. Ознайомтесь з гороскопом для вашого Знаку, щоб точно знати, чого очікувати від найближчого тижня.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 5 – 11 листопада 2018 для всіх знаків Зодіаку далі в матеріалі.

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Гороскоп на тиждень 5 – 11 листопада 2018 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 5 – 11 листопада 2018 для Овна

Новий тиждень для Овна почнеться неабияк продуктивно. Якщо ви хочете отримати нові знання, піти на курси, чи довершити почату справу до кінця – обов'язково зробіть це цього тижня. Зірки допоможуть вам у всіх починаннях, якщо ви будете докладати зусиль.

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У понеділок уважно дивіться за своїми речами – є великий ризик потрапити на шахраїв, втратити цінні речі чи гроші. Не виходьте з дому зайвий раз з речами, за які ви найбільше переживаєте.

На вихідних присвятіть свій час на посиденьки з друзями та прогулянки, якщо цьому сприятиме погода. А також заплануйте усі справи до кінця року. Будьте обачними щодо друзів та колег з якими ви працюєте, можуть виникнути дрібні сварки та конфлікти.

Сприятливий день: 6 листопада

Несприятливий день: 8 листопада

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 5 – 11 листопада 2018 для Тельця

Незабаром у вас почнеться сприятливий період в плані фінансів. Несподівано у вас появляться високі шанси знайти нові способи заробити кошти. Проте, фінансовий потік краще контролювати, адже можуть виникнути незаплановані витрати, про які ви з часом пожалієте.

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Зірки радять вам більше прислухатись до свого партнера. У вас накопичилось багато проблем, які ви вперто ігноруєте. Після відвертої розмови, ваші стосунки стануть міцнішими та надійнішими.

Приємні сюрпризи чекають на вас на роботі. Це може бути пов’язано як і з вашою зарплатнею, так і з вашими підвищенням. Цей тиждень є неабияк сприятливим для далеких подорожей. Якщо є можливість – плануйте поїздки за межі міста. Якщо ж ви вирішили залишитися вдома, то не сидіть вдома, а якнайбільше гуляйте.

Сприятливий день: 5 листопада

Несприятливий день: 9 листопада

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 5 – 11 листопада 2018 для Близнюків

Пріоритетом нового тижня стане правильне планування часу на роботі і вдома. Варто уникнути непотрібних поїздок та зустрічей. Вам потрібно бути більше самостійним у прийнятті рішень, що стане вашою маленькою перемогою.

Новий тиждень подарує вам особистісний розвиток через творчу активність. Впевненість в собі дозволить вам ставити перед собою масштабні завдання і успішно їх вирішувати. Тож спробуйте присвятити кілька днів лише собі та будь-якому виду творчості.

В другій половині тижня не беріть позику чи кредити, і самі не позичайте гроші. Є великий ризик потрапити у фінансову аферу або не отримати свої гроші назад взагалі.

Сприятливий день: 10 листопада

Несприятливий день: 11 листопада

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 5 – 11 листопада 2018 для Рака

У Раків починається прекрасний час для романтичних стосунків. Якщо ніяк не можете зізнатися в коханні, зробіть це першими. Заплануйте на вихідних зі своєю половинкою романтичну вечерю, відтак ваше кохання лише посилиться.

Є великий ризик, що більша частина ваших коштів піде на розваги, про які згодом ви будете шкодувати. Будьте уважними до витрат та намагайтесь не купувати непотрібних речей.

Відносини з керівництвом та колегами покращення, вам можуть запропонувати підвищення на посаді або підвищити рівень оплати. Тож не бійтесь брати на себе більше відповідальності. Результат не змусить вас довго чекати.

Сприятливий день: 5 листопада

Несприятливий день: 7 листопада

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 5 – 11 листопада 2018 для Лева

Новий тиждень – ідеальний час для поїздок. У вівторок Леви отримають найбільшу перевагу там, де вона найбільш необхідна. Не бійтеся змін, незначна дрібниця чи зміна планів стане лише ключем до успіху. Намагайтеся не керувати людьми у своїх цілях, адже вони це одразу зрозуміють, від чого ви втратите авторитет та повагу.

Середина тижня подарує Левам гарні можливості, за допомогою яких ви зможете досягнути успіхів, якщо не будете лінуватися. Цілком ймовірно, що кінець тижня принесе нові виклики, однак не варто боятися, адже це лише нова сходинка до вашого особистісного розвитку.

Вихідні – дуже сприятливий час для реалізації планів, пов'язаних з відпочинком. Планування або купівля квитків – обернуться успіхом і ви потрапите на дуже хорошу пропозицію, яка зекономить ваш бюджет.

Сприятливий день: 6 листопада

Несприятливий день: 8 листопада

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 5 – 11 листопада 2018 для Діви

Початок тижня стане неабияк насиченим. Багато зустрічей, планів, роботи принесуть вам нове знайомство. Намагайтеся не показувати свої лише кращі сторони оточенні, люди люблять вас таким, ким ви насправді є. В кінці тижня зможете з полегшення зітхнути – у вас розпочнеться справжній відпочинок.

У середу очікуйте на сюрприз, від якого ви будете приємно здивовані. Контролюйте свою сумку в громадському транспорті, адже шахраїв буде чимало поруч з вами. Не будьте впертими, адже ваша імпульсивність загрожує сваркою з близькими. У п'ятницю імпульсивність і впертість загрожують посварити вас з близькими людьми.

Друга половина тижня сприятлива для навчання та відкриття чогось нового. Якщо у вас є творче хобі – присвятіть йому якомога більше часу. Це дозволить вам заспокоїтись та ясно почути власні думки.

Сприятливий день: 10 листопада

Несприятливий день: 5 листопада

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 5 – 11 листопада 2018 для Терезів

На початку тижня у вас будуть вдало виконуватися справи по дому – прибирання чи дрібний ремонт. Якщо вам допомагатиме кохана людина – це лише зміцнить ваші стосунки. Окрім того, що наведете лад у будинку та позбавитесь від зайвих речей, ви зможете зміцнити власні стосунки та підвищити рівень довіри один до одного.

Цього тижня краще відмовитися від гостей. Час проведений наодинці із собою, книжкою чи перегляд нового фільму подарує вам нові ідеї для реалізацій. Якщо за вікном не буде надто холодно та вітряно, можете прогулятися з друзями в парку та поділитися з ними своїми планами на майбутнє.

Тиждень буде вдалим для занять спортом. Ви впораєтеся з тим, що раніше було не під силу. Тож шукайте нові виклики для себе і впевнено досягайте мети.

Сприятливий день: 9 листопада

Несприятливий день: 6 листопада

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 5 – 11 листопада 2018 для Скорпіона

Новий тиждень буде для вас позитивним. Однак будьте обачними у середу, день буде насиченим та тривожним через велику кількість справ. Є висока ймовірність того, що руки опустяться, впадуть сили на будь-яку роботу. Не варто цьому піддаватися, адже всі можливості пройдуть повз.

Зверніть увагу на своє здоров'я. Якою б не була важлива робота, перш за все турбуйтеся про імунітет і тепло одягайтеся. Уникнути стрес допоможуть дихальні техніки та медитації. Самотні Скорпіони мають великі шанси зустріти свою другу половинку. Це станеться під час зустрічі з друзями та знайомими. Тож не відмовляйтесь від таких пропозицій.

Вас очікують неочікувані витрати на будинок – комунальні послуги, меблі або просто облаштування простору. Не бійтесь придбати щось дороге, якщо ви зробите покупку цього тижня – то річ прослужить вам дуже довго.

Сприятливий день: 5 листопада

Несприятливий день: 6 листопада

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 5 – 11 листопада 2018 для Стрільця

Тиждень подарує вам чудовий настрій. Ви обов'язково захочете поділитися своєю радістю з друзями. Навіть якщо виникнуть якісь труднощі, обходьте їх з легкістю і в такому гарному настрої завершіть тиждень.

Дні будуть багаті на бурхливі емоції, які будуть пов'язані з вашим особистим життям. Стрільці зможуть закохатись і одразу поринути в почуття. Ті, хто вже має пару, зможуть пережити ті моменти, які нагадають їм про відчуття закоханості, яке поглинає повністю і з головою.

Постарайтеся провести дні повністю наодинці – без телевізора та смартфонів. Це допоможе вам згадати, чому ви досі разом і за що так любите один одного. Друга половина тижня дуже сприятлива для переговорів та ділових зустрічей. Вже найближчим часом ви відчуєте суттєве покращення вашого фінансового становища. Є шанс виграти або отримати несподіваний прибуток.

Сприятливий день: 6 листопада

Несприятливий день: 11 листопада

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 5 – 11 листопада 2018 для Козерога

Тиждень для вас стане не надто легким, однак, якщо проявити терпіння – подолаєте багато перешкод. Не будьте вимогливими до людей так само, як і до себе самого. Є велика ймовірність, що стосунки з вашою половинкою складуться якнайкраще.

Не відмовляйтесь від відпочинку чи відвідування будь-яких заходів. Кожна подія принесе вам нові емоції та незабутні відчуття. Не жертвуйте собою заради роботи, адже вам потрібно більше часу приділяти власному спокою та гармонії.

Будьте уважнішими до дрібниць. Також вам не завадить дисципліна та акуратність. Ви справите гарне враження на людей, тому більше спілкуйтеся і не сидіть вдома. Нові проекти надихнуть вас на трудові подвиги.

Сприятливий день: 9 листопада

Несприятливий день: 7 листопада

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 5 – 11 листопада 2018 для Водолія

У вас починається успішний і плідний період, події будуть протікати досить спокійно. Головне не поспішати та зважувати всі дії. Але будьте обережні – є ризик втратити роботу через вашу не зосередженість та невиконання обіцянок. Варто уникати людей з порадами, і слухати лише самого себе. Всі рішення приймайте самостійно без допомоги та рекомендацій. Будьте відкриті до нових рішень.

Є можливість зустріти другу половинку, задуматися про дітей. Не бійтесь робити перший крок та брати ініціативу на себе. Партнер, якого ви зустрінете цього тижня, буде тим, з ким ви зможете збудувати міцну сім'ю.

В кінці тижня виконуйте домашні справи. Оновіть кімнату новим декором, зробіть цікаву покупку, яка покращить вам настрій та забезпечить його на довгий період. Ввечері опиніться у центрі уваги і відвідайте культурні заходи.

Сприятливий день: 11 листопада

Несприятливий день: 8 листопада

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 5 – 11 листопада 2018 для Риб

У Риб весь тиждень буде поганий настрій, краще не сваритися ні з ким, щоб не зробити ще гірше. Вам доведеться зіткнутися з форс-мажорними ситуаціями. Плекайте в собі мужність і не здавайтеся. Ваше бажання і можливості покращать загальний стан.

Ви можете отримати фінансову винагороду за справу, якою давно займалися. Будьте обережні з витратами потрібно бути обережним – є велика ймовірність придбати неякісний товар. Особливо це стосується кухонної техніки та смартфонів. Тож, якщо є можливість – відкладіть покупку на наступний тиждень.

Друга половина тижня сприятлива для планування відпочинку. В суботу ви можете придбати квитки за дуже привабливими цінами. Вихідні найкраще провести на природі, або ж у саду чи на дачі.

Сприятливий день: 10 листопада

Несприятливий день: 5 листопада