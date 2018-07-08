Гороскоп на тиждень 9 – 15 липня 2018 для всіх знаків Зодіаку обіцяє багато насичених події та суттєвих зрушень у кар'єрі. Багатьох чекає успіх у справах і бізнес-проектах, збагачення, вдалі придбання, але водночас ризик зазнати невдачі – досить високий.

Другий тиждень липня принесе масу позитивних змін для всіх знаків Зодіаку. Цей тиждень сприятливий як для роботи, так і для відпочинку. Читайте детільніше гороскоп на тиждень 9 – 15 липня 2018 для всіх знаків Зодіаку далі в матеріалі.

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Гороскоп на тиждень 9 – 15 липня 2018 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Початок тижня – час, коли ваші недоброзичливці будуть особливо винахідливими і активними. Уникайте участі в закулісних інтригах, зробіть все можливе, щоб зберегти бездоганну репутацію, інакше ризикуєте постраждати ні за що. В іншому ж перша половина тижня буде вдалою. Значно покращиться фінансове становище, вдасться отримати прибуток.

В першій половині тижня рекомендується займатися самоосвітою. Ви зможете досягти успіху в навчанні і значно розширити свій кругозір. Це вдалий час для початку циклу навчання, причому найвдаліше складуться самостійні заняття. У цей період зірки радять відправитися в подорож або почати активну підготовку до майбутньої туристичної поїздки: наприклад, зайнятися оформленням віз, бронюванням і купівлею квитків.

Вихідні присвятіть роботі над тими справами, які ви давно відкладали. Ви зможете досягти значного успіху в майбутньому, якщо будете зосереджені на втіленню планів, аніж роботі над поточними проблемами.

Сприятливий день: 11 липня

Несприятливий день: 13 липня

Телець (21 квітня – 20 травня)

Ваш тиждень мине саме так, як ви спланували. Тож намагайтеся більше часу приділити роботі, бо вас може очікувати успіх наприкінці тижня. Проявляйте ініціативність та не бійтеся брати на себе відповідальність – це суттєво покращить ваш імідж на роботі. Але водночас не обійцяте того, чого не в силах виконати, бо це може негативно позначитись на вашій кар'єрі.

На початку тижня вас чекають захоплюючі поїздки і зустрічі з цікавими людьми. Знайомства можуть виявитися дуже корисними. Наприкінці тижня не зациклюйтеся на домашніх проблемах, бо це може спровокувати зайві конфлікти. Не допускайте втручання у вирішення особлистих питань родичів або друзів, бо це може лише загострити нинішню ситуацію.

Можливі непередбачені витрати в першій половині тижня, які можуть знищити значну частину ваших фінансових ресурсів. У середу ви можете розраховувати на підтримку друзів і близьких людей. Четвер – вдалий день для ділових зустрічей.

Сприятливий день: 9 липня

Несприятливий день: 12 липня

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Коли всі думатимуть про відпочинок, ви будете боротися за професійний успіх і визнання. Зірки радять порахувати, хто вам винен гроші, хто – якусь послугу. У фінансових питаннях вас чекає успіх, можливий прибуток від справи, яку ви не вважали раніше успішною.

Цей тиждень для вас пролетить з надзвичайною швидкістю – дні будуть насичені подіями, змінами та новими зустрічами. Вам доведеться багато працювати та, можливо, навіть затримуватись за роботою допізна. Але результат такої старанної праці не змусить себе довго чекати.

Проте в особистому житті атмосфера буде куди спокійнішою. Якщо й будуть траплятися дрібні конфлікти – вирішуйте без надмірної емоційності і ви зможете уникнути сварок. На вихідних вам необхідно слухати себе, як ніколи, і робити те, що підказує серце. Особливо це стосується особистого життя.

На вихідних влаштуйте романтичне побачення або просто зробіть сюрприз вашій другій половинці. Проведений разом час зміцнить ваші стосунки та підвищить рівень довіри один до одного.

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Сприятливий день: 12 липня

Несприятливий день: 15 липня

Рак (22 червня – 22 липня)

Будь-які завдання цього тижня вам будуть даватися дуже легко. Особливо це стосується роботи – не бійтеся братися за нові проекти або за виконання складних завдань. результат не змусить себе довго чекати і ви зможете суттєво покращити своє фінансове положення.

На початку тижня вас чекають захоплюючі поїздки і зустрічі з цікавими людьми. Знайомства можуть виявитися дуже корисними. Наприкінці тижня не зациклюйтеся на домашніх проблемах, бо це може спровокувати зайві конфлікти.

Самотні представники Знаку мають великі шанси зустріти свою другу половинку. Це станеться під час зустрічі з старими друзями та знайомими. Тож не відмовляйтесь від таких пропозицій. А от вихідні краще провести у тихій компанії, наприклад із близькими друзями, колегами чи сусідами. Ви зможете не лише гарно провести час, а й вирішити нагальні питання в необтяжливій атмосфері.

Сприятливий день: 15 липня

Несприятливий день: 13 липня

Лев (23 липня – 23 серпня)

Попереду у вас гарячий та насичений тиждень. Час буде текти так швидко, що ви зможете відчути легке запаморочення. Цей тиждень присвятіть також сімейним справам, особливо, якщо у вас є якісь конфлікти чи невирішені питання. Більше часу проводьте із рідними та вашою другою половинкою. Через ваш напружений графік на роботі – вони відчувають брак уваги.

Протягом тижня будьте обачними зі своїми витратами, бо є великі шанси витратити зайвого. Пильніше слідкуйте за власними заощадженнями – є ризик потрапити у фінансову аферу, які принесе суттєві збитки. Також слідкуйте за своїми картками, на яких тримаєте кошти – ви можете їх загубити, тож будьте пильними.

На вихідних будьте готові до несподіванок. Не все буде йти за вашим планом, але не засмучуйтеся: цілком можливо, що зміни будуть на краще. не виключений візит старих друзів, яких ви давно не бачили, або родичів, які живуть далеко.

Сприятливий день: 14 липня

Несприятливий день: 12 липня

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Будь-які завдання цього тижня вам будуть даватися дуже легко. До того ж, на роботі не соромтесь просити порад колег та свого начальника – це допоможе вам досягнути нових висот.

У другій половині тижня ви зможете змінити свій режим дня і раціон харчування таким чином, щоб максимально вести здоровий спосіб життя. Якщо ви станете дотримуватися дієти, то зможете скинути зайву вагу в досить стислі терміни. Також варто звернути увагу на ваше фізичне здоров'я та збільшити фізичні навантаження.

Стосунки і на роботі, і вдома будуть складатися добре. Більше уваги приділяйте своїм коханим та дітям. Проведений час разом допоможе зробити ваші стосунки міцнішими. Прислухайтесь до дітей, вони можуть поділитися з вашими своїми проблемами і чекають на вашу допомогу.

Сприятливий день: 10 липня

Несприятливий день: 12 липня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Цей тиждень буде для вас успішним абсолютно у всьому. На роботі у вас нарешті закінчиться потік справ, які вам не подобалось виконувати, і ви зможете розмірено та спокійно приступати до виконання більш приємніших справ.

Більше часу спілкуйтесь із своїми колегами та дозвольте собі протягом робочого дня переключатись на бесіди або просто на каву. Це дозволить зняти градус напруги та допоможе вам розслабитись. А також ви зарекомендуєте себе не лише, як старанного працівника, а й як людину, з якою цікаво проводити час.

У другій половині тижня будьте обережні з транспортом. Власникам авто краще не сідати за кермо в четвер та п'ятницю, є великий шанс потрапити в аварію та витратити суттєву суму на ремонт автомобіля.

Сприятливий день: 14 липня

Несприятливий день: 9 липня

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Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гарний настрій цього тижня вас не покине, і навіть на роботі знайдуться приводи для веселощів і розваг. Дивіться на свої справи з великим оптимізмом. Не піддавайтесь агресії чи смутку, адже ви можете нашкодити своїм дружнім стосункам.

Друга половина тижня обіцяє зміцнення вашого творчого потенціалу, посилення оптимізму і поліпшення фізичної форми. Зараз можна займатися спортом, відвідувати фітнес-центри, а також розважальні заходи.

Вихідні варто провести у компанії ваших колег з роботи, або ж влаштувати невеликий корпоратив власними силами. Така подія у майбутньому дозволить вам просунутись в кар’єрі. адже ви заведете дуже багато корисних знайомств.

Сприятливий день: 14 липня

Несприятливий день: 12 липня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Цей тиждень буде дуже спокійним, тож не поспішайте у ваших справах і більше приділіть часу саме плануванню. Також уникайте дискусій та розмов на "гострі" теми, адже вас буде дуже легко роздратувати.

Ваші особисті відносини чекає пора оновлення почуттів. Це гарний час для перегляду своїх поглядів на романтичний союз. Швидше за все, вам вдасться зробити його більш гармонійним. Бажано проявити фантазію, піднести коханій людині подарунок або здивувати його приємним сюрпризом.

Також цей тиждень – гарний час, аби спланувати або відправитись кудись у подорож. Після напруженого тижня дозвольте собі повноцінний відпочинок на вихідних.

Сприятливий день: 9 липня

Несприятливий день: 13 липня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Цього тижня вся увага буде прикута до вашого особистого життя, навіть робочі питання відійдуть на другий план. Вас повністю огорне відчуття закоханості, а нові стосунки принесуть масу позитивних емоцій.

В середу на вас чекає виконання дуже важливого завдання. Тож декілька днів присвятіть повністю підготовці і все складеться якнайкращим чином.

Друга половина тижня виявиться насиченою на робочі події – проявляйте ініціативність та беріть нові завдання. Це дозволить вам суттєво просунутись у кар'єрі або й зовсім змінити її напрямок.

Вихідні найкраще провести в колі друзів та не відмовлятись від нових знайомств, вони зможуть суттєво вплинути на ваше майбутнє та допомогти у ваших починаннях.

Сприятливий день: 11 липня

Несприятливий день: 14 липня

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Водолій (21 січня – 20 лютого)

Тримайте всі свої плани при собі та не розповідайте про них людям, яким не дуже довіряєте. Адже це може принести негативні наслідки. Не виключено, що цього тижня у вас опинитися велика сума грошей – не витрачайте все одразу, а детально продумуйте кожну свою покупку.

В стосунках з близькими – максимально зберігайте спокій, адже ваша емоційність може призвести до небажаних конфліктів. Не приймайте поспішних рішень самостійно, а радьтесь з вашою другою половинкою або родичами. Це вбереже вас від зайвих витрат або неприбуткових рішень.

Вихідні присвять робочим питанням, які давно вам заважали рухатись далі. Неділя – сприятливий день для роботи над документами.

Сприятливий день: 13 липня

Несприятливий день: 10 липня

Риби (21 лютого – 20 березня)

Ваша схильність до стрімкого прийняття рішень призведе до того, що багато деталей залишаться за кадром, тому виникнуть несподівані перешкоди. Початок тижня вас порадує: ви познайомитеся з цікавими людьми, зробите захоплюючу поїздку і помиритесь з тим, з ким давно маєте конфлікт. У другій половині робочого тижня настрій можуть зіпсувати несподівані новини, але ненадовго.

На вихідних влаштуйте собі відпочинок в сімейній обстановці, або в колі близьких друзів. Приділіть достатньо часу своїм близьким – проведіть спільний вечір з батьками або другою половинкою. Цей тиждень – найкращий час для вирішення конфліктів та планування майбутніх спільних кроків. В тому числі, й планування дорогих покупок.

Сприятливий день: 9 липня

Несприятливий день: 11 липня