Тиждень 10-16 вересня 2018 для всіх знаків Зодіаку буде неоднозначним. Раки, Діви та Стрільці нарешті відчують суттєві зрушення у фінансовому положенні, а Козерогів з головою поглинуть нові та сильні почуття.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 10 – 16 вересня 2018 для всіх знаків Зодіаку далі в матеріалі.

Читайте також: Місячний календар на вересень 2018

Гороскоп на тиждень 10 – 16 вересня 2018 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 вересня 2018 для Овна

Для Овнів починається досить складний період в житті, вам потрібно реально розраховувати свої сили і можливості. Вівторок виявиться досить конструктивним днем, коли ви зможете поділитися своїми ідеями та задумами, до вас прислухаються і допоможуть втілити їх в життя. Тож на цей день краще планувати переговори або наради. Але не женіться за всіма рекордами і, якщо є можливість делегувати частину обов'язків колезі, неодмінно скористайтеся цим. Робота роботою, але здоров'я важливіше.

У середу уникайте суперечок і не провокуйте конфліктні ситуації з колегами та близькими.

Друга половина тижня сприятлива для занять спортом. Особливу увагу варто приділити харчуванню – уникайте важкої їжі та алкоголю, адже це може призвести до проблем із травленням.

Читайте також: Гороскоп на 2018 рік Жовтого Собаки: чого очікувати всім знакам Зодіаку

Сприятливий день: 12 вересня

Несприятливий день: 15 вересня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 вересня 2018 для Тельця

Цей тиждень для вас буде особливо визначним. Якщо ви давно йшли до якоїсь мети, то вже наприкінці тижня зможете насолодитись результатом своєї праці. Або ж ви можете помітити суттєві зрушення на шляху до чогось нового. Якщо ж ви лише роздумуєте про зміни, то спробуйте цього тижня зробити перший крок. Ви відчуєте в собі сили і вам обов'язково все вдасться.

У четвер відмовтеся від чужих і необов'язкових справ. У п'ятницю ви зможете вирішити найгостріші та нагальні проблеми.

Цього тижня зосередьтесь на своїй роботі та особистісному розвитку. Вечірками та шумними компаніями варто пожертвувати на користь книгами та іншим навчальним матеріалам.

Читайте також: Місячний календар стрижок на вересень 2018: цікаві поради

Сприятливий день: 11 вересня

Несприятливий день: 16 вересня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 вересня 2018 для Близнюків

Близьнюків очікує розчарування від швидкого успіху, тож цього тижня вам особливо знадобиться розсудливість і терпіння. Від відчайдушних вчинків варто відмовитись, бо їх наслідки можуть не тільки ускладнити вам життя, але й змінити вашу долю не в кращу сторону.

Акуратніше працюйте з документами, особливо, якщо від їх заповнення залежать фінансові справи. Витрати будуть балансувати на межі, але період цього тижня не можна назвати збитковим. Навпаки, якщо активно увірветесь в роботу, то отримаєте більше, ніж очікували.

Вихідні проведіть за містом і залиште всі робочі справи на роботі. Відпочинок вам потрібен, щоб відновити свої сили та уберегти себе від нервових зривів.

Сприятливий день: 14 вересня

Несприятливий день: 10 вересня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 вересня 2018 для Рака

Раки цього тижня зможуть досить легко впоратися з усіма справами. З'явиться можливість переглянути свій статус на роботі і ще раз обговорити це з зацікавленими людьми. Цей тиждень дуже сприятливий для змін професії чи просто місця роботи.

Перша половина цього тижня дуже сприятлива для будь-яких починань. Лекції, доповіді або майстер-класи дадуться вам напрочуд легко та матимуть хороший результат. У вівторок або середу присвятіть вечір своїм друзям та близьким.

В період до 16 вересня Раки будуть почувати себе комфортно у всіх сферах життя. Проблеми зі здоров'ям не турбують, а фінансове положення стабільне. Все, що уготовано Ракам долею, потрібно приймати з вдячністю і не відмовляти собі у задоволенні відсвяткувати власні досягнення.

Читайте також: Гороскоп на тиждень 3 – 9 вересня 2018 для всіх знаків Зодіаку

Сприятливий день: 15 вересня

Несприятливий день: 10 вересня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 вересня 2018 для Лева

На цьому тижні бажано з обережністю поставитися до нових знайомств, ще невідомо в які нетрі вони вас поведуть. На роботі вам не завадять помічники, якість від цього тільки виграє. Не забувайте, що окрім роботи, у вашому житті є й інші сфери. Тож затримання допізна не принесуть бажаного результату.

Друга половина тижня сприятлива для планування відпочинку, який очікує вас вже зовсім скоро. Більше часу проводьте разом із вашою коханою людиною, це допоможе вам зарядитися позитивними емоціями та хорошим настроєм.

Вихідні Левам варто провести вдома, без жодного поспіху чи вирішення робочих питань. Займіться роботою по дому, кулінарією чи просто перегляньте хороший серіал.

Сприятливий день: 13 вересня

Несприятливий день: 16 вересня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 вересня 2018 для Діви

Тиждень з 10 по 16 вересня сприятливий період для внутрішньої роботи і самовдосконалення. Позбудьтесь сумнівів, не дозволяйте собі пережевання через події, які від вас не залежать.

У четвер ви можете відчути приплив бадьорості, що позитивно позначиться на вашій працездатності. Цей день сприятливий для занять спортом або прогулянок на свіжому повітрі. Приємні емоції принесуть покупки, зустрічі зі старими друзями і домашні клопоти. З фінансами у Дів на цьому тижні проблем не буде.

В кінці тижня стримайте свій запал і амбіції, а вільний час проведіть на самоті, почитайте, послухайте музику. В суботу не поспішайте приймати серйозні рішення в особистій сфері.

Читайте також: Гороскоп на тиждень 27 серпня – 2 вересня 2018 для всіх знаків Зодіаку

Сприятливий день: 12 вересня

Несприятливий день: 14 вересня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 вересня 2018 для Терезів

На цьому тижні приділіть пильну увагу роботі. Можливо, вам доведеться скорегувати свої плани. Недбалість і помилки начальство вам не пробачить. Варто проявляти обачність і обережність як в словах, так і в діях. Не звертайте увагу на плітки у вашому колективі, є ризик потрапити у дуже незручне положення.

У середу певні обставини можуть змусити вас взятися за незвичну роботу. Не переживайте, ви все зробите на високому рівні. Друга половина тижня сприятлива для вивчення чогось нового, а також зірки пророчать успіх в експериментах із зовнішністю.

Цього тижня не виключена доленосна зустріч, справжня любов чи офіційна пропозиція. Не поспішайте "кричати" всім про своє щастя, воно любить тишу.

Сприятливий день: 10 вересня

Несприятливий день: 11 вересня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 вересня 2018 для Скорпіона

На цьому тижні Скорпіонам бажано відправитися в подорож, вас можуть очікувати пригоди або таємничі події. Забудьте хоч на трішки про роботу та пошукайте натхнення, адже до робочого вигорання вам рукою подати.

У понеділок варто захистити себе від зайвої роботи, витрачайте свою енергію і сили раціонально. Якщо є можливість, зверніться за допомогою до колег, або ж до вашого партнера, якщо це стосується домашньої роботи. Ви зараз дуже вразливі, а надмірне навантаження зможе лише погіршити ваше психологічне здоров'я.

Вихідні проведіть у комфорті і спокою. Тож відмовтесь від шумних компаній, займіться краще плануванням вашого життя у майбутньому. При чому зірки радять більше писати від руки, це матиме більше успіху.

Читайте також: Гороскоп на тиждень 20 – 26 серпня 2018 для всіх знаків Зодіаку

Сприятливий день: 14 вересня

Несприятливий день: 10 вересня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 вересня 2018 для Стрільця

Нудьгувати цього тижня вам не доведеться! Весь тиждень буде дуже насиченим та динамічним. На роботі ви будете проводити більше часу, ніж зазвичай, але це матиме позитивні наслідки для вашого фінансового положення. Зокрема, у другій половині тижня очікується суттєве фінансове надходження або повернення боргу, ви зможете придбати товар, про який давно мріяли.

Тиждень підходить для генерального прибирання, роботи на дачі і поїздок. Гороскоп рекомендує простежити за станом здоров'я, частіше вимірювати тиск і виконувати вправи для спини. Цей період дуже сприятливий для навчання чи освоєння нової професії.

Сприятливий день: 11 вересня

Несприятливий день: 13 вересня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 вересня 2018 для Козерога

Причиною невдач на цьому тижні може стати ваша зайва довірливість до інформації, отриманої у вівторок. Крім того, ви занадто довго вели себе за правилами, так що тепер пора дати вихід внутрішньому напруженню. Але зробити це треба так, щоб ніхто з оточуючих не постраждав. Зовсім відпускати гальма і втрачати контроль все ж не варто.

На роботі вам буде потрібно максимальна зібраність. Вам просто необхідно мобілізуватися і працювати навіть більше, ніж зазвичай. Однак постарайтеся не зациклюватися на який-небудь проблемі, інакше від цього виявляться закинутими інші сфери життя.

Читайте також: Гороскоп на тиждень 13 – 19 серпня 2018 для всіх знаків Зодіаку

Вихідні принесуть приємні сюрпризи для самотніх Козерогів. Почуття закоханості поглинуть вас з головою, а романтичні побачення принесуть масу енергії та сили на нові звершення.

Сприятливий день: 16 вересня

Несприятливий день: 11 вересня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 вересня 2018 для Водолія

На цьому тижні від вашої відповідальності залежить діловий успіх. Відносини з партнерами будуть неоднозначними. Однак ситуація дозволить упорядкувати ділові зв'язки і коригувати тижневе навантаження на роботі.

Якщо у вашому оточенні є люди, яким ви не довіряєте, то розірвати стосунки варто в першій половині тижня. Гороскоп обіцяє Водоліям прилив сил і натхнення у творчості. Задатки, наявні з дитинства, не пройдуть безслідно.

У п'ятницю атмосфера душевного комфорту налаштовує на те, щоб трохи полінуватися, як раз в цей момент вас може відвідати цікава ідея. Поділитися новинами про останні події в житті вам вдасться в суботу в колі друзів.

Сприятливий день: 13 вересня

Несприятливий день: 15 вересня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 вересня 2018 для Риб

На цьому тижні ви будете перебувати в гарному настрої, завдяки чому все намічене виходитиме практично з першого разу. Якщо ви докладете певних зусиль, то перешкод в досягненні цілей не виникне. Це стосується і професійної, і особистої сфери.

У другій половині тижня з'явиться можливість реалізувати свої бажання і зробити відповідальні кроки. Ваша здатність знаходити правильні рішення і своєчасна підтримка близьких людей допоможуть створити відмінні передумови для майбутнього успіху.

В особистому житті вам потрібно більше прислухатись до свого партнера. У вас накопичилось багато проблем, які ви вперто ігноруєте. Після такої відвертої розмови, ваші стосунки стануть лише міцнішими та надійнішими.

Сприятливий день: 10 вересня

Несприятливий день: 16 вересня