Гороскоп на тиждень 11 – 17 червня 2018 допоможе вам правильно спланувати відпочинок та знайти баланс між роботою та домашніми справами. А також сприятиме тому, що ви завжди будете знати, як діяти в тій чи іншій ситуації.

Середина червня досить суперечлива та неоднозначна для всіх знаків Зодіаку. Потрібно бути максимально уважним при плануванні відпочинку та не забувати про роботу, адже це може потягнути за собою суттєві проблеми. Читайте гороскоп на тиждень 11 – 17 червня 2018 для всіх знаків Зодіаку – далі в матеріалі.

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Гороскоп на тиждень 11-17 червня 2018 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Вас цього тижня очікують багато нових знайомств, ви будете постійно перебувати в контакті з оточуючими людьми (часто, із малознайомими або й зовсім незнайомими). Але при цьому, характер спілкування може бути не завжди приємним та легким. До вас надійдуть неприємні чутки та плітки про ваше особисте життя, однак джерело цих чуток ви так і не зможете визначити точно. Цього тижня спробуйте ділитись новинами із свого особистого життя лише з найближчими і з тими, кому ви справді довіряєте.

Найкраща реакція на плітки – ігнорування, а не дискусія. Тож наберіться терпіння та не провокуйте нові конфлікти. Через брак інформації ви можете втратити когось із близьких друзів, тож намагайтесь не діяти попередньо не обдумавши всі наслідки.

Окрім того, цей тиждень дуже сприятливий для далеких поїздок, як у справах, так і задля відпочинку. Ділові поїздки принесуть хороший результат для вашого фінансового становища, а відпочинок дозволить повністю перезавантажиться та набратись нових сил.

А от у питанні фінансів треба бути особливо уважним. Є велика ймовірність бути обманутим. До того ж, слідкуйте за своїми особистими речами, особливо в транспорті та в людних місцях.

Сприятливий день: 12 червня

Несприятливий день: 16 червня

Телець (21 квітня – 20 травня)

Цей тиждень дуже сприятливий у фінансовому плані. На початку тижня на вас очікує суттєве грошове надходження. Але одразу бігти за покупками не варто – є ризик придбати неякісний товар. Тож відкладіть походи по магазинах на кінець тижня та вихідні.

В особистому житті вам потрібно більше прислухатись до свого партнера. У вас накопичилось багато проблем, які ви вперто ігноруєте. Після такої відвертої розмови, ваші стосунки стануть лише міцнішими та надійнішими.

На роботі на вас очікують приємні новини. Це може бути пов’язано як і з вашою зарплатнею, так і з вашими підвищенням. Тож не втрачайте ініціативності та спробуйте шукати нові точки дотику з вашим начальством.

Також цей тиждень не дуже сприятливий для далеких подорожей. Якщо є можливість – не плануйте поїздки за межі міста. Краще залишитись на вихідні вдома та провести їх з партнером. Є велика ймовірність дорожніх аварій, тож водіям потрібно бути максимально уважними, особливо у нічний час.

Сприятливий день: 13 червня

Несприятливий день: 10 червня

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Цей тиждень дуже насичений на роботі – у вас виникне багато цікавих і перспективних ідей. Намагайтеся всі ці ідеї фіксувати, записувати, щоб потім повернутися ще раз до їх розгляду. Не бійтесь пропонувати ці ідеї вашому керівництву та обговорювати з колегами, ви почуєте багато корисних порад. До того ж, зарекомендуєте себе як перспективного та амбіційного працівника.

Також цього тижня вам необхідно звернути увагу на своє здоров'я. Якщо у вас є хронічні захворювання – запишіться на додаткове обстеження або на консультацію з лікарем. Намагайтесь більше ходити пішки. а не користуватись транспортом. У другій половині тижня займіть спортом, які поєднує в собі не лише фізичне навантаження але й медитацію. Наприклад, йога.

Вихідні краще присвятити рідним та близьким. Ці дні сприятливі для відпочинку на природі – виберіться разом із сім'ю або вашим партнером. У такій обстановці ви зможете не лише достатньо відпочити від роботи, а ще й вирішити нагальні домашні справи без зайвих емоцій.

Сприятливий день: 12 червня

Несприятливий день: 17 червня

Рак (22 червня – 22 липня)

Цей тиждень максимально сприятливий у фінансовому плані. На початку тижня на вас очікує суттєве грошове надходження. Якщо ви давно планували дорогу покупку – краще це робити одразу. Є велика ймовірність, що ви потрапите на дуже привабливу пропозицію, а якість товару вас не розчарує.

Також цього тижня варто зайнятись домом – прибиранням чи дрібним ремонтом. Вас очікує приємна новина, пов'язана із вашою квартирою чи будинком, яку ви вже довго чекали.

Вам також потрібно звернути увагу на те, скільки часу ви приділяєте роботі. Якщо ви відчуваєте, що ви на межі емоційного вигорання – спробуйте зменшити навантаження на власні плечі. Ви можете розділити свої обов'язки або ж вимагайте ще одного помічника. Вихідні краще провести з друзями і не говорити про роботу. Найкраще, якщо ви виберетесь на природу, але якщо не виходить – то поїдьте кудись за місто та повністю розслабтесь і забудьте про робочі проблеми.

Сприятливий день: 10 червня

Несприятливий день: 16 червня

Лев (23 липня – 23 серпня)

З вами цього тижня відбудеться багато непередбачуваних та незапланованих подій. Чим більше часу ви будете проводити в колі друзів і подруг, тим більше буде несподіванок. Імпровізовані дружні вечірки з непередбачуваною програмою можуть привести вас не тільки до приємних сюрпризів, але і до несподіваних обставин.

Вам варто бути відкритим до всіх несподіванок. Адже є велика ймовірність, що деякі з цих подій стануть для вас доленосними і зможуть змінити ваше життя назавжди.

Вихідні присвятіть близьким та сім'ї. Більше проводьте часу з вашим партнером та поговоріть відверто про ваше майбутнє. Вам необхідно бути впевненими, що ви двоє рухаєтесь в одному напрямку. Також будьте уважні до власних слів, адже ваші різкі висловлювання можуть образити вашу кохану людину.

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У фінансовому плані на вас очікують приємні новини. Є велика ймовірність, що вам підвищать зарплату або ж довірять нову посаду, яка буде приносити більше доходу.

Сприятливий день: 11 червня

Несприятливий день: 15 червня

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Цей тиждень для вас буде дуже напруженим – ви зіткнетеся з перешкодами на роботі, або у ваших нових починаннях. Ви ніяк не зможете вплинути на ці зовнішні обставини, тому вам потрібно буде проявити гнучкість та вміння адаптуватись. Саме це принесе найкращий результат, якщо ви почнете боротись із перешкодами – вас може спіткати розчарування або навіть фінансові втрати.

Найбільш проблемними темами цього тижня можуть стати партнерські відносини і кар'єра. З боку постійного партнера можуть бути дивні вчинки, які залишать вам більше питань, ніж відповідей. Проте не впадайте в паніку та проявляйте холодний розум в таких ситуація. Аналіз та спокійна розмова зможуть врятувати вас від конфліктів та сварок.

Але цей тиждень дуже сприятливий для коротких поїздок, нових знайомств та навчання. В другій половині тижня будьте особливо уважні до будь-яких фінансових операцій. При обміні валюти вас можуть обдурити на велику суму, або ви можете втратити свій гаманець або банківську картку.

Сприятливий день: 14 червня

Несприятливий день: 12 червня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Вам необхідно цього тижня уважніше слідкувати за своїм здоров'ям. Сили вашого організму послаблені, а отже є великий ризик розвитку вірусних інфекцій. Займіться профілактикою та зайвий раз не переохолоджуйте свій організм.

Також будьте обачними при вживанні алкоголю – реакція вашого організму на цей продукт може виявитися непередбачуваною і навіть невелика доза може привести до алкогольного отруєння.

В цілому для цього тижня характерна загальна розслабленість. У зв'язку з цим краще не будувати грандіозних планів на цей тиждень. Краще займіться рутинними домашніми справами, а на роботі не приймайте будь-яких важливих рішень. Це сприятливий час для роботи з паперами, а не для ділових переговорів. Тож якщо є можливість їх перенести – то краще так і зробіть.

Набагато успішнішими будуть ваші фінансові справи. Цей тиждень дуже сприятливий для великих покупок або бронюванню номері в готелях та перельотів.

Сприятливий день: 17 червня

Несприятливий день: 11 червня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Цей тиждень буде сповнений хвилюваннями, які будуть пов’язані з вашим особистим життям. Вам може здаватися, що вас розлюбили або ж виникнуть підозри в зраді коханої людини. Але головне – не керуйтесь лише одними емоціями. Спробуйте вирішувати такі конфлікти, як і будь-яку проблему на роботі – спокійно і без поспішних висновків. Це допоможе вам дійти до того рішення, яке влаштує вас обох.

А от позитивною темою цього тижня може стати ваше особистісний розвиток через творчу активність. Впевненість в собі дозволить вам ставити перед собою масштабні завдання і успішно їх вирішувати. Тож спробуйте присвятити кілька днів лише собі та будь-якому виду творчості.

В другій половині тижня не беріть позику чи кредити, і самі теж не позичайте гроші. Є великий ризик потрапити у фінансову аферу або не отримати свої гроші назад взагалі.

Сприятливий день: 15 червня

Несприятливий день: 16 червня

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Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Перша половина тижня дуже сприятлива для справ по дому – прибирання чи дрібний ремонт. Залучіть до цих справ і вашу кохану людину. Окрім того, що наведете лад у будинку та позбавитесь від зайвих речей, ви ще й зможете зміцнити власні стосунки та підвищити рівень довіри один до одного.

Не варто запрошувати цього тижня до себе гостей – краще проводьте час поза будинком та розділяйте друзів і ваш особистий простір. Другу половину тижня краще провести наодинці із собою. Ідеальним варіантом стане відпочинок на природі, де вам не потрібно буде контактувати з іншими людьми. Ви можете поїхати на відпочинок самі або ж з сім'єю, а от від галасливих компаній краще відмовитись.

Також цей тиждень дуже сприятливий для занять спортом. Вам буде під силу навіть те, про що ви раніше навіть боялися думати. Тож шукайте нові виклики для себе і впевнено досягайте мети!

Сприятливий день: 13 червня

Несприятливий день: 17 червня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Цей тиждень дуже сприятливий для підписання будь-яких договорів щодо нерухомості – оренди або купівлі. В другій половині тижня влаштуйте генеральне прибирання – позбудьтеся від зайвих речей, які нагадують вам про минуле. При плануванні переїзду візьміть лише найнеобхідніше, щоб не перевозити до нового помешкання старі та непотрібні речі.

Перед вами буде важливе та важке завдання – вам потрібно визначитись, чи можуть ваші стосунки із другом перерости у щось серйозніше. Використовуйте усі можливості, щоб це перевірити. Ви нічого не втратите і будь-яке ваше рішення позитивно вплине на ваше майбутнє.

На початку тижня вас очікує суттєве грошове надходження. Використайте це наповну! Особливо в контексті того, що цей тиждень дуже сприятливий для шопінгу та процедур, які пов'язані із вашою красою.

Вихідні проведіть у колі найближчих друзів. Останні кілька місяців були для вас дуже напруженими, тож ви цілком заслужили на повноцінний відпочинок, коли вас не будуть турбувати думки про робочі проблеми або конфлікти, які пов'язані із вашим навчанням.

Сприятливий день: 12 червня

Несприятливий день: 16 червня

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Є великий ризик, що цього тижня ви витратите значну частину вашого бюджету на розваги, про які згодом ви будете жалкувати. Тож будьте уважні до власних витрат та намагайтесь спонтанно нічого не купувати. Адже є ризик, що декілька днів потім вам доведеться провести взагалі без грошей. Також будьте уважні до фінансових операцій пов'язаних з обміном валют – є ризик потрапити в руки шахрая.

Найбільш успішним напрямком цього тижня може стати кар'єра. Відносини з начальством і впливовими людьми складаються благополучно, і вам можуть запропонувати підвищення на посаді або підвищити рівень оплати. Тож впевнено проявляйте ініціативність та не бійтесь брати на себе більше відповідальності. Результат не змусить вас довго чекати.

Також цей тиждень дуже сприятливий для роботі по дому та в саду чи городі. Якщо ви хотіли щось прибрати, відремонтувати чи посадити – сміливо беріться за ці справи, адже вони обов'язково увінчаються успіхом для вас.

Сприятливий день: 16 червня

Несприятливий день: 14 червня

Риби (21 лютого – 20 березня)

Цього тижня ви опинитесь в складному становищі. Основною проблемою може стати протиріччя між вашими особистими бажаннями і тим, що очікує від вас сім'я і близькі люди. Спроба обговорити свої особисті плани і бажання з членами сім'ї можуть розкрити для вас всю глибину розбіжностей. Головне в цій ситуації – контролювати свої емоції та не загострювати вже існуючі конфлікти. Адже є велика ймовірність, що ваш близький родич припинить спілкування з вами, про що ви будете дуже шкодувати згодом.

Друга половина тижня дуже сприятлива для навчання та відкриття чогось нового. В тому числі і для самостійного навчання, яке сприяє розширенню кругозору та особистісному розвитку. Якщо у вас є творче хобі – присвятіть йому якомога більше часу. Це дозволить вам заспокоїтись та ясно почути власні думки.

Також весь тиждень буде дуже сприятливим у фінансовому плані – особливо, для укладання договорів або інвестування. Водночас, варто бути дуже обережним з готівкою та обміном валют – ви можете потрапити в шахрайську схемі і не зможете повернути собі кошти.

Сприятливий день: 11 червня

Несприятливий день: 15 червня