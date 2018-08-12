Тиждень з 13 по 19 серпня 2018 сприятливий для робочої сфери – просування по кар'єрі чи кардинальній зміні професії. Згідно з гороскопом, цього тижня потрібно опиратись лише на власний досвід і відмовитись від сторонніх порад. Особливо це стосується Дів та Раків.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 13 – 19 серпня 2018 для всіх знаків Зодіаку далі в матеріалі.

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Гороскоп на тиждень 13 – 19 серпня 2018 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 серпня 2018 для Овна

Цього тижня вам необхідно сконцентруватись на дрібних справах на роботі та по дому. Саме ці справи принесуть успіх, а от від глобальних планів краще відмовитись, великий ризик невдачі. Якщо вам надійдуть привабливі пропозиції щодо роботи, погоджуйтесь і ви можете розрахувати на суттєве фінансове надходження вже до 19 серпня.

Овни в період з 13 по 19 серпня зможуть проявити себе, як дуже креативні особистості. Тож при оформленні робочого чи домашнього простору погоджуйтесь на навіть божевільні ідеї, результат вас буде тішити дуже довго.

У другій половині тижня не варто займатися покупкою, продажем чи будь-якими іншими махінаціями, які пов'язані із нерухомістю. Успіху не буде. Починаючи з п'ятниці можуть загостритися стосунки з близькими родичами, які старші за вас. Єдиний вихід з цієї ситуації – поступитися та не погіршувати ситуацію ще більше.

Сприятливий день: 14 серпня

Несприятливий день: 19 серпня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 серпня 2018 для Тельця

Цей тиждень для працьовитих Тельців буде напрочуд продуктивним. Навчання, зустрічі з новими людьми та успішно завершенні проекти – це все про вас. Тож готуйтесь до того, що часу на відпочинок буде мало, але результат буде вас тішити дуже довго.

У фінансовому плані потрібно бути більш обережним. Зовсім скоро вам знадобиться значна сума грошей, тож зараз краще подумати про заощадження. щоб потім не потрапити в погане становище. Найкраще, якщо ви відмовитесь від спонтанних покупок та витрат на речі, які вам не потрібні для щоденного використання.

У період з 13 по 19 серпня не розкривайте свої плани перед оточуючими та не будьте з ними занадто відвертими. Це може призвести до неприємної ситуації та зайвих пліток про ваше особисте життя.

На вихідних приділіть більше часу своєму здоров'ю – поїдьте на природу, займіться спортом та перегляньте своє харчування. Є ризик захворіти на застуду, тож будьте обережні з водоймами та прогулянками під дощем.

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Сприятливий день: 19 серпня

Несприятливий день: 17 серпня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 серпня 2018 для Близнюків

Ваша схильність до стрімкого прийняття рішень призведе до того, що багато деталей залишаться за кадром, тому виникнуть несподівані перешкоди. Початок тижня вас порадує: ви познайомитеся з цікавими людьми, зробите захоплюючу поїздку і помиритесь з тим, з ким давно маєте конфлікт.

На роботі у вас будуть кипіти справи, не виключена термінова поїздка у службових справах. Наприкінці тижня очікується суттєве грошове надходження. В перший же день утримайтеся від спонтанних покупок, є ризик придбати неякісний товар.

Вихідні проведіть на природі, а ще краще – біля водойми. Приділіть увагу здоров'ю та відмовтесь від споживання алкоголю, бо це може негативно позначитися на вашому самопочутті.

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Сприятливий день: 15 серпня

Несприятливий день: 19 серпня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 серпня 2018 для Рака

Цей тиждень для працьовитих Раків буде найбільш сприятливим у фінансовій сфері. До кінця тижня очікуйте суттєве грошове надходження. Також друга половина тижня сприятлива для будь-яких банківських операцій. Проте власні збереження краще не лишати на основній картці, є ризик їх втратити не по своїй вині.

На роботі у вас зараз дійсно дуже напружений графік, тож згідно з прогнозом, вам варто подумати про відпочинок. Перша половина тижня сприятлива для планування відпочинку, а також бронювання житла чи купівлі квитків. Є ймовірність, що ви натрапите на дуже вигідну пропозицію.

Запланована поїздка або відпочинок з друзями принесе море радості, не відмовляйте собі в цьому задоволенні. Найкраще це зробити наприкінці тижня, аби вас не діймали думки про роботу і ви змогли справді відпочити.

Сприятливий день: 18 серпня

Несприятливий день: 15 серпня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 серпня 2018 для Лева

Тримайте всі свої плани при собі та не розповідайте про них людям, яким не дуже довіряєте. Адже це може принести негативні наслідки. Не виключено, що цього тижня у вас опиниться велика сума грошей – не витрачайте все одразу, а детально продумуйте кожну свою покупку. Також період з 13 по 19 серпня сприятливий для того, щоб робити заощадження.

Цей тиждень сприятливий також і для вашого здоров'я. Приділіть більше часу спорту, проводьте більше часу на свідому повітрі і ваше самопочуття покращиться в рази. Особливо будьте обережні з засмагою.

Вихідні ви проведе в оточення своєї другої половинки, що допоможе вам лише зблизитися у стосунках. А от на самотніх представників знаку очікує доленосне знайомство, яке може змінити вашу долю раз і назавжди.

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Сприятливий день: 18 серпня

Несприятливий день: 16 серпня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 серпня 2018 для Діви

Період з 13 по 19 серпня для вас буде наповнений позитивними подіями. Можливі нові знайомства, в тому числі віртуальні, які переростуть в серйозну дружбу або романтичні відносини.

Обставини цього тижня будуть сильнішими за вас. Не виключені несподіванки і різка зміна ваших звичних планів. Головне в таких ситуаціях опиратися лише на власні сили, чужі поради можуть лише погіршити ситуацію. Вже в п'ятницю все ваше життя повернеться до звичного русла.

В другій половині тижня доведеться пожертвувати роботою на користь сім'ї та близьким стосункам. Адже вам потрібно вирішити нагальні потреби, які можуть призвести до небажаних конфліктів в майбутньому. Вихідні також проведете в колі сім'ї, хоч і пропозиції від друзів будуть дуже привабливі. Головне – визначте правильно пріоритети.

Сприятливий день: 16 серпня

Несприятливий день: 13 серпня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 серпня 2018 для Терезів

В першій половині тижня можливі фінансові проблеми, проте вже в четвер вдасться знайти вихід з положення. Ймовірно, ви знайдете додаткове джерело доходів.

Ваші дії і вчинки будуть обмежені пропозиціями оточуючих. Деякі з цих пропозицій будуть дуже вигідні, навіть якщо ви самостійно цього з першого разу і не зрозумієте. То найкраще радитися з близькими колегами або іншими експертами.

В другій половині тижня будьте уважні на дорозі, під час занять спортом та в побуті. Не виключені переломи або опіки, тож будьте насторожі. Також варто відмовитися від засмаги біля водойм.

Наприкінці тижня вас запросять на світський захід, який призведе до покращення вашого становища в робочому колективі.

Сприятливий день: 13 серпня

Несприятливий день: 17 серпня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 серпня 2018 для Скорпіона

Цього тижня на вас можуть очікувати серйозні проблеми зі здоров'ям. Якщо це не проявиться цього тижня, краще провести профілактичні процедури або повне медичне обстеження. Зверніть особливу увагу на своє харчування та фізичні навантаження.

Не розраховуйте на суттєвий успіх з поточними справами. Чим більше ви будете хвилюватись та нервувати, тим гірше це позначиться на вашій продуктивності. Впоратися із занепадом сил допоможе відпочинок на природі або маленька поїздка за місто.

Найбільш продуктивним цей тиждень виявиться для роботи з документацією та укладанням договорів. В тому числі, і для банківських операцій. Не виключені відрядження за кордон, переговори з новими партнерами, що в свою чергу призведе до суттєвого покращення вашого фінансового стану в майбутньому.

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Сприятливий день: 16 серпня

Несприятливий день: 15 серпня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 серпня 2018 для Стрільця

Тривожний дзвіночок очікуйте в кінці тижня – вам доведеться вирішувати гострі питання, а досягти компромісу з першого разу не вдасться. Але от початок тижня принесе лише позитивні емоції – як на роботі, так і вдома.

Розсудливість та терплячість дозволить вам досягнути бажаного результату на роботі. В другій половині тижня найкраще зайнятись рутинною роботою, зокрема, роботою з паперами. Якщо у вас є незакінчені проекти, то четвер та п'ятниця – найбільш сприятливі для цього дні.

Другу половину тижня присвятіть вирішенням питань юридичного та майнового характеру. В період з 13 по 19 серпня прислуховуйтесь не лише до своєї інтуїції, а й до своїх снів. Підказка до вирішення проблем може критися саме в них.

Сприятливий день: 19 серпня

Несприятливий день: 14 серпня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 серпня 2018 для Козерога

Нарешті у вашому житті відбудуться зміни, до яких ви так довго йшли! На тих представників знаку, які тільки почали стосунки, очікують серйозні зміни у вигляді спільного проживання з партнером. Пережити цей період вам допоможуть щирі розмови, не бійтесь ділитися власними емоціями з партнером, ви можете розраховувати на його повне розуміння.

На роботі не піддавайтеся на провокації своїх недоброзичливців. Колега, який найбільше вас дратує, віддалиться і ви зможете спокійно поринути в робочий процес.

У вівторок на вас очікують суттєві фінансові надходження. Середа та четвер, в свою чергу, дуже сприятливі для великих покупок, про які ви давно мріяли. Не відмовляйте собі у цьому задоволенні, придбаний товар повністю виправдає усі ваші сподівання.

Здоров'я зажадає грошових вкладень, але економити на ньому не бажано. Слідкуйте за режимом харчування та відмовтесь від алкоголю. Вихідні найкраще провести біля водойми в компанії близьких друзів.

Сприятливий день: 17 серпня

Несприятливий день: 14 серпня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 серпня 2018 для Водолія

Вам необхідно позбутися від усього зайвого в домі. Навівши порядок в квартирі, потім перегляньте свої стосунки з тими, хто вас оточує. Варто змінити свій режим праці і відпочинку. Словом, потрібні кроки для того, щоб звільнити місце для нового, а воно вже стукає до вас у двері.

Період з 13 по 19 серпня відкриє для старанних Водоліїв нові горизонти в робочій сфері. Ви зможете реалізувати усі свої ідеї та отримати за цей винагороду. До кінця тижня очікуйте грошове надходження.

В другій половині тижня потрібно запланувати свій найближчий відпочинок. Зокрема, цей період сприятливий для короткострокових поїздок. Зверніть увагу на те, що розташовано поруч з вашим містом та вирушайте в мандри.

Почуття гумору допоможе вам уникнути конфліктів з колегами і друзями.

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Сприятливий день: 13 серпня

Несприятливий день: 14 серпня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 серпня 2018 для Риб

Більше уваги цього тижня звертайте на потреби оточуючих, в тому числі партнерів по бізнесу і другої половинки. Гороскоп на наступний тиждень підказує, що тільки таким способом у вас вийде налагодити стосунки, що перебувають не в найкращому стані.

Найактуальнішими на цьому тижні для вас стануть питання налагодження стосунків з партнерами – це стосується й роботи, й сім'ї.

Тиждень підходить для відточування майстерності, навчання і самовдосконалення. Перші результати та успіх не змусять себе довго чекати. До того ж, вам варто розглянути пропозиції щодо зміни місця роботи. Пропозиції можуть видатися дуже вигідними та привабливими.

Період цього тижня вільним від шлюбу Рибам подарує романтичні зустрічі та нові стосунки. Другу половину тижня потрібно присвятити зміцненню імунітету – загоряти, плавати в водоймі і більше рухатися.

Сприятливий день: 14 серпня

Несприятливий день: 19 серпня