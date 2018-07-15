Гороскоп на тиждень 16 – 22 липня 2018 для всіх знаків Зодіаку допоможе кожному правильно скласти графік та скорегувати свою поведінку, а також знати, на які аспекти у вашому житті потрібно звернути особливу увагу.

Третій тиждень липня буде насичений подіями у особистому житті та роботі. На деяких представників знаків Зодіаку чекають проблеми зі здоров'ям. Читайте детільніше гороскоп на тиждень 16 – 22 липня 2018 для всіх знаків Зодіаку далі в матеріалі.

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Гороскоп на тиждень 16 – 22 липня 2018 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 16 – 22 липня 2018 для Овна

В першій половині тижня можливі фінансові проблеми, проте вже в четвер вдасться знайти вихід з положення. Ймовірно, ви знайдете додаткове джерело доходів. Тож не відмовляйтесь від вигідних пропозицій на роботі. Намагайтесь проявляти ініціативність та брати на себе відповідальність.

Загалом же весь тиждень обіцяє бути дуже продуктивним. Це сприятливий час, щоб розпочати ті справи, про які ви давно задумувались, але не наважувались. Окрім того, у другій половині тижня варто задуматись про дрібний ремонт у вашому домі.

Кінець тижня для вас мине у робочих поїздках, які принесуть задоволення і відкриють перспективи на майбутнє.

А от вихідні краще присвятити лише собі. Згідно з прогнозом, суботу та неділю краще провести подалі від шумних та великих компаній. Ви часто забуваєте про сімейні справи через напружений графік – тож саме час виправити ситуацію. Постарайтеся об'єктивно поглянути на те, що лежить важким "вантажем" на душі.

Сприятливий день: 17 липня

Несприятливий день: 21 липня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 16 – 22 липня 2018 для Тельця

Особливу увагу цього тижня потрібно звернути на питання, пов'язані з роботою. Це сприятливий час для кар'єрних зрушень. Тож не втрачайте можливість поспілкуватись з колегами або своїм начальником. Якщо у вас давно зріла ідея для покращення робочого процесу, то цього тижня потрібно докласти максимум зусиль для її втілення.

Загалом же, протягом тижня вам потрібно набратися терпіння і не приймати поспішних рішень. Більше радьтеся з близькими або експертами, інакше ви ризикуєте втратити гроші або можливості кар'єрного росту.

Вдало складуться ділові поїздки, особливо, якщо підготуватися до них заздалегідь. Згідно з прогнозом, не варто ховати ваші почуття за маскою байдужості, але й демонструвати їх на публіці не слід. У всьому дотримуйтеся міри. Якщо ви будете без згоди вашої половинки демонструвати стосунки, то це може викликати роздратування вашого партнера.

Друга половина тижня сприятлива для занять спортом. Особливу увагу варто приділити харчуванню – уникайте важкої їжі та алкоголю, адже це може призвести до проблем із травленням.

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Сприятливий день: 18 липня

Несприятливий день: 20 липня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 16 – 22 липня 2018 для Близнюків

Вам необхідно позбутися від усього зайвого в домі. Навівши порядок в квартирі, перегляньте свої стосунки з тими, хто вас оточує. Варто змінити свій режим праці і відпочинку. Словом, потрібні кроки для того, щоб звільнити місце для нового, а воно вже стукає до вас у двері.

В особистому житті на вас очікують приємні зрушення. Ваші стосунки вийдуть на новий рівень та вдасться підвищити рівень довіри свого партнера. На вихідних влаштуйте романтичний вечір, який допоможе вам вирішити всі нагальні проблеми, а також повернути романтичну атмосферу.

На роботі у вас закінчиться дуже важливий проект, за який ви зможете отримати додаткове грошове винагородження. Адже останні кілка тижнів ви потрудились на славу. Але розслаблятись повністю не варто – друга половина тижня обіцяє бути дуже насиченою діловими зустрічами та плануванням майбутніх проектів. Тож приділіть цьому достатньо часу.

Сприятливий день: 19 липня

Несприятливий день: 22 липня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 16 – 22 липня 2018 для Рака

Цей тиждень дуже сприятливий для роботи по дому або ж на дачі. Постарайтеся зробити свій будинок більш комфортним і затишним, зараз це вам цілком під силу.

Робота почне все більше дратувати вас. Ви зіткнетесь з виконанням тих завдань, які абсолютно не хочете робити, а відмовитися неможливо. Тож потрібно набратись терпіння та сконцентруватись повністю на проекті. Навіть якщо це не буде приносити морального задоволення, на вас буде очікувати фінансова винагорода.

Події цього тижня можуть вибити вас з рівноваги, але ви будете раді такому повороту подій. Нарешті можна буде взятися за нові справи, зав'язати вигідні знайомства і зміцнити репутацію. Згідно з прогнозом, цей тиждень сприятливий для придбання нового одягу.

Загалом же, відрядження і покупки на цьому тижні подарують масу позитиву. Особливо, якщо гроші на них були відкладені і накопичені заздалегідь.

Сприятливий день: 16 липня

Несприятливий день: 20 липня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 16 – 22 липня 2018 для Лева

Цей тиждень для вас буде особливо визначним. Якщо ви давно йшли до якоїсь мети, то вже наприкінці тижня зможете насолодитись результатом своєї праці. Або ж ви можете помітити суттєві зрушення на шляху до чогось нового. Якщо ж ви лише роздумуєте про зміни, то спробуйте цього тижня зробити перший крок. Ви відчуєте в собі сили і вам обов'язково все вдасться.

Тиждень з 16 по 22 липня – абсолютно не підходящий час для поїздок на далекі відстані, і якщо у вас передбачалася відпустка, краще її перенести на інший час. Загалом же, згідно з прогнозом, краще провести весь тиждень в режимі "дім – робота", а вихідні провести в тихій атмосфері.

Акуратніше працюйте з документами, особливо, якщо від їх заповнення залежать фінансові справи. Витрати будуть балансувати на межі, але період цього тижня не можна назвати збитковим. Навпаки, якщо активно увірветесь в роботу, то отримаєте більше, ніж очікували.

Особливу увагу зверніть на хронічні хвороби. Варто провести профілактичні аходи або ж сходити на консультацію до лікаря.

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Сприятливий день: 19 липня

Несприятливий день: 22 липня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 16 – 22 липня 2018 для Діви

Початок тижня сприятливий для великих покупок – автомобілю, нерухомості або ж побутової техніки. Тож це вигідний час для будь-яких інвестицій. в майбутньому ви обов'язково отримаєте від них суттєвий прибуток. А от від кредитів чи позик – краще відмовитись.

У першій половині тижня ви буде погано себе почувати, тож не беріться за виконання тих справ, які будуть вимагати у вас дуже багато енергії. Але вже в четвер ситуація зміниться. На вас очікує зустріч, яка змінить вашу подальшу фінансову ситуацію. Вам запропонують щось нове, ймовірно доведеться поміняти роботу, проходити якісь тренінги або курси.

Не варто в період з 16 по22 липня позичати гроші самими і не позичати комусь, адже є велика ймовірність того, що ви ці гроші втратите. Від грошових витрат вам допоможе вберегтися мудрий друг, частіше беріть його з собою в магазин на цьому тижні.

Сприятливий день: 17 липня

Несприятливий день: 16 липня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 16 – 22 липня 2018 для Терезів

Ваше особисте життя суттєво пожвавиться. Ви й самі по собі будете більш емоційними та романтичними цього тижня. Тож не бійтесь робити перший крок чи запрошувати на побачення того, хто вам подобається.

Згідно з прогнозом, якщо ви не почнете зараз планувати свою відпустку, то є велика вірогідність, що пропрацюєте без неї ще кілька місяців. Отже зробіть всі необхідні кроки – напишіть заяву, домовтесь про все на роботі та почніть бронювати квитки. Всі ці рухи обов'язково увінчаються успіхом.

В період з 16 по 22 липня не варто робити того, що призведе до ускладнень у фінансовій сфері. Наприклад, великі покупки варто відкласти на інший період. Особливо, це стосується кухонної техніки. Ніякі вкладення, позики і кредити на цьому тижні не дадуть належного результату.

Гороскоп радить уважніше слідкувати за своїми поточними рахунками в банку, кредитними картками та навіть гаманцем. Є великий ризик втратити частину коштів.

Сприятливий день: 17 липня

Несприятливий день: 19 липня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 16 – 22 липня 2018 для Скорпіона

Цього тижня вам доведеться дуже багато спілкуватися. Не виключено, що ви відновите стосунки зі старим другом або знайомим. До того ж, нові знайомства вам допоможуть у майбутньому, тож не уникайте їх.

Вам вдасться підвищити свій авторитет на роботі, і до вас будуть ставитись з великою повагою, надалі можете розраховувати на підвищення зарплати! Але для цього варто проявити ініціативність та не братися за виконання тих завдань, в яких ви не впевнені або ж некомпетентні.

Не варто братися за важку фізичну роботу і займатися екстремальними видами спорту. Тільки творча і розумова робота принесе вам з 16 по 22 липня відчутний результат. Причому, і в матеріальному плані також. Вихідні варто провести у спокійній атмосфері, уникайте водойм та самостійних прогулянок в ліс.

Сприятливий день: 16 липня

Несприятливий день: 21 липня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 16 – 22 липня 2018 для Стрільця

Цього тижня ви будете на піку своєї активності! На роботі у вас буде дійсно багато справ, але зі всіма ви впораєтесь та досягнете поставлених цілей. Головне – будьте пильними та якомога чітко формулюйте вимоги до інших працівників. Ймовірно, вам запропонують якийсь проект, пов'язаний з відрядженням на тривалий час. Результати вас будуть дуже тішити.

В період з 16 по 22 липня на вас очікують радісні новини здалеку, а також звільнення від того, що гнітило вас в любовній сфері. У сімейних представників Знаку можливе охолодження почуттів і тимчасова розлука. Постарайтеся не нагнітати обстановку, а також не критикувати партнера. Спокійна розмова без істерик дозволить вирішити усі питання.

Наприкінці тижня вам варто взяти додатковий вихідний, якщо така можливість є. Вам потрібно більше часу, аби відпочити після такого насиченого тижня та привести свої думки в порядок.

Сприятливий день: 19 липня

Несприятливий день: 17 липня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 16 – 22 липня 2018 для Козерога

Цей тиждень дуже сприятливий для навчання. Якщо ж ви давно мріяли піти на курси або навіть опанувати нову професію – кращого часу й не придумаєш. Результати не змусять себе довго чекати – вже за кілька місяців ви зможете сміливо претендувати на зміну місця роботи, що позитивно позначиться на вашому фінансовому положенні.

Вже в першій половині тижня ви будете схвильовані звісткою від коханої людини, і всі ваші думки будуть зайняті тільки тим, що вас чекає зустріч, до якої ви давно готувалися. Почніть слідкувати за харчуванням та додайте фізичних навантажень – вже за кілька днів ви відчуєте та побачите результат.

У період з 16 по 22 липня ви зможете завершити усі справи, які планували зробити протягом останнього часу. І всі ці завдання принесуть хороший результат та моральне задоволення. Вихідні найкраще провести в компанії близьких друзів.

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Сприятливий день: 21 липня

Несприятливий день: 17 липня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 16 – 22 липня 2018 для Водолія

Нудьгувати цього тижня вам не доведеться! Весь тиждень буде дуже насиченим та динамічним. На роботі ви будете проводити більше часу, ніж зазвичай, але це матиме позитивні наслідки для вашого фінансового положення. Не бійтеся нових викликів та завдань – вам буде під силу виконати навіть найскладніші завдання!

В особистих питанням намагайтеся зберігати холодний розум, адже можете потрапити в не дуже хорошу ситуацію. Більше уваги приділяйте вашому партнеру та спробуйте відверто обговорити всі теми, які хвилюють вас обох.

Відрядження складуться вдало, якщо ви їх сплануєте детально в першій половині тижня. Але під час подорожі будьте обережні із куштуванням незнайомих страв.

Особливу увагу зверніть на документи, де повинен стояти ваш підпис. Краще кілька разів перевірте усі умови, щоб уникнути ймовірних збитків.

Сприятливий день: 19 липня

Несприятливий день: 16 липня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 16 – 22 липня 2018 для Риб

Цього тижня вас, як ніколи, будуть оточувати плітки. Найкращий спосіб з ними боротись – це ігнорувати та абстрагуватись. В інакшому випадку є ризик зруйнувати стосунки із близькою вам людиною. Також цього тижня потрібно проявляти неабияку витримку у спілкуванні – ви змушені будете слухати не дуже приємні коментарі про себе, але не сприймайте ці слова занадто близько до серця та не вступайте в конфлікти.

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В період з 16 по 22 липня вам варто зануритись в питання, пов'язані з великою покупкою, наприклад, може вирішуватися квартирне питання, чи придбання автомобіля. Будьте обережні та обачні в оформленні кредиту. Накращий день для фінансових операцій – вівторок.

Не варто мучитися докором сумління, якщо в особистій сфері щось піде не так, як потрібно. Шукайте неординарні шляхи вирішення проблем і вске складенться якнайкраще.

Зі здоров'ям серйозних проблем не передбачається, але власникам автомоблів потрібно бути особливо уважними на дорогах. особливо це стосується середи та четверга.

Сприятливий день: 17 липня

Несприятливий день: 20 липня