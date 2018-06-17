Гороскоп на тиждень 18 – 24 червня 2018 допоможе вам спланувати відпочинок та правильно попіклуватись про своє здоров'я. Цього тижня особливу увагу потрібно звернути на робочі справи, а от вихідні – краще провести у колі сім'ї.

Як поводити себе на роботі, вирішувати конфлікти та коли краще планувати відпочинок – читайте гороскоп на тиждень 11 – 17 червня 2018 для всіх знаків Зодіаку – далі в матеріалі.

Читайте також: Гороскоп на 2018 рік Жовтого Собаки: чого очікувати всім знакам Зодіаку

Гороскоп на тиждень 18 – 24 червня 2018 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Цього тижня ви можете зробити необдумані вчинки, особливо це стосується фінансів. Деякі покупки будуть невиправдані і нанесуть суттєвої шкоди вашому бюджету. Тож намагайтесь радитися про власні витрати із близькими та не приймати серйозних рішень самостійно.

До вас надійде дуже приваблива пропозиція щодо роботи – підвищення або ж повна зміна вашого місця роботи. Якщо ви впевнені у ваших силах – погоджуйтесь на такі пропозиції, результат не змусить себе довго чекати. І вже за кілька місяців ви відчуєте суттєве покращення вашого фінансового положення. Якщо ж ви не впевнені – то від пропозиції варто відмовитись, адже від вас вимагатимуть великої відповідальності. Тож адекватно оцінюєте свої можливості та не обіцяйте того, чого не в змозі зробити.

Для особистих стосунків та сімейного життя – цей тиждень дуже складний. Ви можете опинитися в центрі великої сварки. Тож у стосунках з коханою людиною вам потрібно проявити неабияку витримку, щоб не зашкодити стосункам. Надмірна емоційність та спонтанні рішення можуть призвести до вкрай негативних наслідків. Найкращий варіант – це спокійна бесіда, без втручання близьких чи родичів.

Сприятливий день: 19 червня

Несприятливий день: 23 червня

Телець (21 квітня – 20 травня)

Цей тиждень дуже сприятливий для вирішення питань, які пов'язані з нерухомість. Підписувати договори про купівлю-продаж чи оренду найкраще в першій половині тижня. Будьте максимально уважними та постійно консультуйтеся з професіонали. Це допоможе вам зекономити суттєву суму грошей.

Також вам цього тижня потрібно бути максимально уважним до свого навчання. Якщо вас очікує іспит або закінчення курсів – обов'язково присвятіть кілька днів лише цьому. Абстрагуйтесь від домашній справ та повністю пориньте у навчання. Вже зовсім скоро ви помітите результати і є великий шанс, що це допоможе змінити роботу на краще.

У другій половині тижні займіться своїм здоров'ям. Найкраще якщо ви будете займатись спортом та дотримуватись правильного харчування. Відмовтесь від алкоголю та важкої їжі.

Приємні несподіванки можливі в романтичній сфері. Приділяйте більше часу вашій коханій людині та якомога більше часу проводьте разом. Вихідні – це сприятливий час для планування подорожі та купівлі квитків, оскільки є велика ймовірність потрапити на дуже привабливі знижки.

Сприятливий день: 20 червня

Несприятливий день: 24 червня

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Цього тижня ви будете на піку своєї активності! На роботі у вас буде дійсно багато справ, але зі всіма ви впораєтесь та досягнете поставлених цілей. Головне – будьте пильними та якомога чітко формулюйте вимоги до інших працівників. Наприкінці тижня вам варто взяти додатковий вихідний, якщо така можливість є. Вам потрібно більше часу, аби відпочити після такого насиченого тижня.

Також цей тиждень дуже сприятливий для переїзду або інших питань, які пов'язані із нерухомістю. Переїзд краще планувати у другій половині тижня. Окрім того, варто бути обережним з фінансами – нове житло буде вимагати затрат, але при правильному формуванню бюджету – ви навіть не помітите цього.

В особистому житті на вас очікую великі та грандіозні зміни. Ви відчуватиме легкий страх та побоювання, але це марно – будь-які зміни в особистому житті матимуть позитивний характер. У спілкування з вашою другою половинкою потрібно проявляти більше терпимості та спокою, це вбереже ваші стосунки від дрібних конфліктів.

Читайте також: Гороскоп на тиждень 11 – 17 червня 2018 для всіх знаків Зодіаку

Сприятливий день: 22 червня

Несприятливий день: 20 червня

Рак (22 червня – 22 липня)

Цей тиждень дуже сприятливий для навчання. Якщо ж ви давно мріяли піти на курси або навіть опанувати нову професію – кращого часу й не придумаєш. Результати не змусять себе довго чекати – вже за кілька місяців ви зможете сміливо претендувати на зміну місця роботи, що позитивно позначиться на вашому фінансовому положенні.

На роботі вам доведеться вчитися казати "ні" додатковим навантаженням. Якщо будуть надходити схожі пропозиції – вони зможуть принести додатковий дохід, але будуть вимагати багато часу на їх виконання. Краще цього тижня від додаткової роботи відмовитись взагалі, а вільний час присвятити лише собі.

Вихідні проведіть за місто в компанії друзів. Є велика ймовірність, що ви познайомитесь з новими людьми і ці знайомства суттєво допоможуть вам у майбутньому.

Проблеми з банками чи банківськими картками, які турбували вас останнім часом, нарешті завершяться. Друга половина тижня сприятлива для великих покупок, особливо це стосується техніки.

Сприятливий день: 23 червня

Несприятливий день: 19 червня

Лев (23 липня – 23 серпня)

Нудьгувати цього тижня вам не доведеться! Весь тиждень буде дуже насиченим та динамічним. На роботі ви будете проводити більше часу, ніж зазвичай, але це матиме позитивні наслідки для вашого фінансового положення. Не бійтеся нових викликів та завдань – вам буде під силу виконати навіть найскладніші завдання! Не бійтеся звертатись за допомогою або порадою до ваших колег, це допоможе виконати роботу ще краще та створить вам позитивний імідж в колективі.

Цей тиждень дуже сприятливий для вирішення питань. які пов’язані із майбутніми подорожами. В другій половині тижня варто подбати про купівлю квитків або ж бронювання житла. Є велика ймовірність потрапити на дуже привабливі пропозиції, які суттєво зекономлять ваш бюджет.

Також цей тиждень дуже сприятливий у фінансовому плані, вам вдасться збільшити суму власних заощаджень. А от від великих покупок варто відмовитись. Спонтанні рішення про купівлю теж не варто робити. Намагайтесь радитися з близькими або друзями про купівлю, щоб не витратити зайвого або ж купити неякісний товар, який не принесе вам користі.

Сприятливий день: 24 червня

Несприятливий день: 21 червня

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Цього тижня вас, як ніколи, будуть оточувати плітки. Найкращий спосіб з ними боротись – це ігнорувати та абстрагуватись. В інакшому випадку є ризик зруйнувати стосунки із близькою вам людиною. Також цього тижня потрібно проявляти неабияку витримку у спілкуванні – ви змушені будете слухати не дуже приємні коментарі про себе, але не сприймайте ці слова занадто близько до серця та не вступайте в конфлікти.

Ви будете відчувати моральне виснаження, яке саме собою не мине. Відмовтесь від додаткової роботи, за можливості візьміть собі додатковий вихідний та присвятіть час лише собі. Проводьте більше часу на свіжому повітрі та більше займайтесь спортом. Уникайте спілкування з людьми, які вам не подобаються або викликають у вас негативні емоції.

На вихідних проведіть час в оточенні лише найближчих вам людей. Відмовтесь від далеких поїздко чи шумних компаній. Вам необхідно повноцінно відпочити перед новим робочим тиждень. Інакше ви будете відчувати втому ще сильніше.

Сприятливий день: 20 червня

Несприятливий день: 24 червня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Цього тижня вам потрібно закрити та завершити усі справи, які накопичилися протягом останнього часу. Оскільки цей тиждень дуже сприятливий саме для тої роботи, яка потребує максимальної концентрації вашої уваги. Після закриття цих справ ви відчуєте неабияке полегшення, у вас з’являться сили на нові звершення та досягнення.

Будьте обачні з фінансами, адже цього тижня ваше матеріальне становище досить нестабільне. Не робіть спонтанних покупок, особливо тих, які перевищують норму ваших витрат. Також уважно слідкуйте за своїм гаманцем та банківськими картам, є велика ймовірність потрапити в руки шахрая.

В другій половині тижня на вас очікують конфлікти на роботі. Прийміть власну помилку та негайно виправтесь. Якщо ж почнете конфліктувати, то це принесе негативні наслідку – можлива навіть втрата роботи. Тож зберігайте спокій і не влаштовуйте скандалів перед колегами та начальством.

Сприятливий день: 23 червня

Несприятливий день: 19 червня

Читайте також: Східний гороскоп на 2018 рік Жовтого Собаки

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Весь тиждень досить складний для ваших особистих стосунків – вас не буде покидати почуття, що ваші стосунки зайшли в глухий кут. Для того, щоб розібратись з цим – вам потрібно відпочити на самоті та зосередитись на своїх почуттях. Інакше пригнічений стан буде переслідувати вас дуже довго.

Будьте обережні зі своїми фінансами та не витрачайте заощадження без зайвої на то потреби. Не беріть гроші в борг та не позичайте самі, адже це може обернутись великою сваркою у майбутньому.

В другій половині тижня приділіть більше уваги вашому здоров'ю – відвідайте лікаря для обстеження, проводьте більше часу на свіжому повітрі та слідкуйте за своїм харчуванням. Якщо є можливість – залишіться вдома на кілька днів. Цей час краще присвятити рутинній домашній роботі та прибирання. Результат принесе вам задоволення і ви зможете добре відпочити від усіх проблем, які вас зараз оточують.

Сприятливий день: 22 червня

Несприятливий день: 24 червня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Цього тижня вам доведеться боротися із своєю надмірною самовпевненістю. Майте на увазі, що самостійно ви не впораєтесь із складними завданнями на роботі. Колеги вам допоможуть, якщо ви тільки про це попросите. Вдома зверніться за допомогою до вашої коханої людини, інакше ви будете весь час займатись лише домом і від цього втомлюватись ще більше.

В другій половині тижня вам потрібно бути дуже обережним із харчуванням – не вживайте важку їжу та контролюйте кількість випитого алкоголю. Адже є велика ймовірність проблем із кишечником та шлунком. Тож по можливість перейдіть на правильне харчування, уникайте шкідливий перекусів і більше їжте домашньої їжі.

Ближче до кінця тижня вас очікують серйозні зміни у ваших стосунках – ви перейдете на новий щабель. Тож будьте готові до приємних сюрпризів.

Сприятливий день: 20 червня

Несприятливий день: 23 червня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Цей тиждень дуже сприятливий для домашніх справ, а також переїзду. Прибирання, купівля елементів інтер'єру та навіть зміна підлоги – це все вам під силу і результат буде вас радувати ще дуже довго! Обов'язково попросіть про допомогу, адже надмірна втома не принесе хороших результатів. Окрім того, під час роботи ви зможете зміцнити стосунки із людиною, яка вам дуже подобається.

Другу половину тижня потрібно присвятити навчанню та саморозвитку. Найкраще це роботи у вечірній час – тоді результат вас особливо порадує.

На самотніх представників Знаку цього тижня чекають грандіозні зміни в особистому житті. Вам не варто сподіватись на ініціативність людини, яка вам подобається, тож як складуться справи – залежить лише від вас. Будьте романтичними та наполегливими і вже зовсім скоро почуття накриють вас з головою.

Вихідні найкраще провести на свіжому повітрі разом із друзями. Також кінець тижня дуже сприятливий для планування подорожі чи відпустки – є великий шанс, що ви зможете придбати досить дешеві квитки або ж знайти дуже вигідну пропозицію в готелі. Надайте перевагу горам, відпочинок там принесе вам масу задоволення та натхнення.

Сприятливий день: 21 червня

Несприятливий день: 24 червня

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Цей тиждень дуже сприятливий для ваших фінансів. Ймовірно, ви отримаєте чимале грошове надходження або ж вам повернуть борг. Також тиждень сприятливий для операцій з валютою. А от брати гроші в борг чи оформлювати кредити – краще не потрібно, є велика ймовірність потрапити в шахрайську схему та втратити чималу суму грошей.

Також на вас очікують приємні новини на роботі. Не бійтесь проявляти ініціативність та брати на себе виконання складних завдань. Саме завдяки ініціативності та наполегливості ви можете досягти підвищення або й зовсім зміните місце роботи. Зміни в роботі позитивно позначаться на вашому фінансовому положенні вже за кілька місяців.

А от в особистому житті все буде не так гладко – можливі сварки та конфлікти. Не допускайте втручання родичів у ваше особисте життя, бо від цього конфлікт лише загостриться. Найкращим рішенням проблеми буде спільний відпочинок, коли вам ніхто не заважатиме і ви зможете спокійно все вирішити.

Сприятливий день: 24 червня

Несприятливий день: 20 червня

Риби (21 лютого – 20 березня)

Щодо фінансів цього тижня вам потрібно бути максимально уважним. Перевіряйте детально рахунки та перевірте, чи не маєте ви боргів, які можуть накопичувати відсотки. Також будьте уважні з покупками в інтернеті – можливі збої та плутанина.

В особистому житті у вас можуть бути неприємні сварки та конфлікти через те, що ви мало часу проводите вдома. Тож цього тижня краще цю ситуацію виправити – не затримуйте на роботі, ходіть на прогулянки разом із коханою людиною без друзів. Час проведений разом допоможе вам укріпити ваші стосунки.

Друга половина тижня сприятлива для вирішення складної роботи, яка пов'язана із паперами. Вихідні краще провести в кругу близьких другів та відмовитись від шумних компаній.

Будьте уважні до свого здоров'я, адже можливе загострення хронічних хвороб – правильно харчуйтесь, відмовтесь від алкоголю та більше часу проводьте на свіжому повітрі.

Сприятливий день: 18 червня

Несприятливий день: 21 червня