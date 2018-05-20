Передостанній тиждень травня буде насиченим для всіх знаків Зодіаку. Гороскоп на тиждень 21-27 травня 2018 дуже різниться своїми пронозами, але от в роботі – позитивні зрушення зможуть помітити усі.

Кінець травня для більшості знаків Зодіаку дуже сприятливий для зрушень в кар'єрі та нових починання. Для декого цей тиждень означає суттєві фінансові труднощі, а от на декого, навпаки, чекає додаткових дохід. Читайте гороскоп на тиждень 21-27 травня 2018 для всіх знаків Зодіаку – далі в матеріалі.

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Гороскоп на тиждень 21-27 травня 2018 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Цього тижня вам доведеться взяти на себе обов'язки, з якими ви раніше не мали справи. Це може стосуватися роботи, або ж побуту чи інших сімейних справ. Але всі справи будуть вам під силу, адже весь тиждень – дуже сприятливий для будь-яких починань.

Будьте максимально уважні до своїх слів та обіцянок цього тижня. Невиправдані сподівання щодо вас можуть підірвати вашу довіру в колективі або ж сім'ї. Тож якщо ви не можете з чимось впоратись – сміливо просіть про допомогу. Можливо, доведеться пожертвувати своїм вихідним заради роботи.

Якщо ви давно планувати дрібний ремонт або генеральне прибирання – краще зробити це в суботу, тоді ви отримаєте найкращий результат від запланованого. А от до перукаря краще йти в п'ятницю, якщо ви давно хотіли змінити зачіску – то це саме той день.

Цього тижня варто звернути увагу на своє харчування. Додайте до свого раціону більше свіжих овочів та зелені. Якщо ви вирішили дотримуватись дієти – почніть це з вівторка, вірогідність, що не втримаєтесь цього дня – мінімальна.

Сприятливий день: 22 травня

Несприятливий день: 27 травня

Телець (21 квітня – 20 травня)

Цей тиждень може принести вам багато суперечок на роботі, навчанні та в особистих стосунках. Це буде вимагати від вас вміння швидко заспокоюватись й адекватно оцінювати ситуацію. Тож намагайтесь тримати свої емоції під контролем, аби уникнути загострення конфліктів.

Не бійтеся просити про допомогу в однодумців – самостійно ви не зможете слідкувати за всіма справами, чим підвищуєте лише ризик провалу.

В той же час це дуже сприятливий час в комерційному плані. Реклама та продажі будуть мати великий успіх. До того ж, можете сміливо робити дорогі покупки – гаджетів чи побутової техніки.

На вихідних сприятливий час для того, щоб провести ці дні з близькими чи друзями. Особливо будь уважні до своєї другої половинки. Через вашу зайнятість він чи вона можуть відчувати власну непотрібність, що спричинить лише черговий скандал. Додайте трохи романтики – влаштуйте вечерю при свічка або просто влаштуйте довгу прогулянку вдвох. Навіть цього буде цілком достатньо, аби нагадати про вашу сильні почуття.

Сприятливий день: 21 травня

Несприятливий день: 24 травня

Близнюки (21 травня – 21 червня)

У найближчі дні вам необхідно бути дуже уважним до власного оточенні і фільтрувати все, що вам говорять – адже насувається справжнє цунамі пліток та різноманітних домислів. Якщо будете вірити на слово усім – можете опинитися в центрі неприємної інтриги, де вас будуть використовувати. Таким чином, ви можете зіпсувати стосунки із людиною, яка вам дуже дорога.

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На роботі контролюйте свої емоції. Є ризик прийняти неправильне рішення саме через надмірну емоційність. Навіть якщо відчуваєте злість або надмірну радість – спробуйте спочатку заспокоїтись, а вже потім приймати будь-яке рішення.

Цей тиждень дуже сприятливий для шопінгу. Особливо на вихідних потрібно зробити великі покупки, які ви давно планували. Або навіть якщо ви планували змінити свій гардероб – це також увінчається успіхом.

Не забувайте про спорт! Цей тиждень обіцяє бути особливо сприятливий для будь-якого фізичного навантаження. Якщо є можливість – більше ходіть пішки та обов'язково робіть прогулянку перед сном. Це не лише покращить ваш настрій, а й самочуття.

Сприятливий день: 23 травня

Несприятливий день: 25 травня

Рак (22 червня – 22 липня)

Цей тиждень матиме для вас дуже сприятливі наслідки у фінансовій сфері. Не виключено, що на вас очікує додатковий заробіток або суттєва надбавка до вашої нинішньої зарплатні. З іншого боку, потрібно бути дуже уважним з власними витратами – на радощах ви можете придбати більше, аніж вам потрібно.

Вихідні найкраще провести в компанії з друзями або близькими. Через вашу надмірну зайнятість на роботі, ваші особисті стосунки починають страждати. Тож виправляйте цю ситуацію і сміливо вирушайте разом на відпочинок за місто, або у сусідній ресторан.

На роботі намагайтесь контролювати свою емоції та не приймати поспішних рішень. Не виключено що вам доведеться примати складні рішення щодо кадрових змін. Тож зважуйте усі аргументи перед тим, як приймати рішення. Адже це матиме наслідки для всього колективу.

Сприятливий день: 21 травня

Несприятливий день: 27 травня

Лев (23 липня – 23 серпня)

Цього тижня будьте дуже обережні з фінансами, особливо з рахунками та банківськими картами. Є великий ризик натрапити на афериста, або загубити картку на вулиці. Також не варто робити великих покупок, адже є ризик придбати неякісний товар, який не прослужить вам довго.

В особистому житті буде не дуже приємний період – ваша друга половинка може вас розчарувати або зробити необдуманий вчинок, який зачепить вас обох. Якщо ви дійсно дорожите цими стосунками – не панікуйте і не влаштовуйте скандали. Спокійна і виважена розмова зможе вас врятувати, а от сварки лише зроблять ситуацію більш критичною.

Бути більш спокійним та врівноваженим потрібно і на роботі. Адже ваша агресія або злість можуть зіграти з вами злий жарт. Таким чином ви можете зіпсувати стосунки з колегами або вищим керівництвом. Тож максимально тримайте себе в руках і не пліткуйте про когось.

Сприятливий день: 22 травня

Несприятливий день: 23 травня

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Початок тижня варто провести на самоті. Цей період особливо сприятливий для того, щоб підвести підсумки справи та розставити пріоритети. Також варто скласти план на найближче майбутнє та детально розписати всі кроки. Слідуйте цьому списку і вже через кілька місяців ви побачите перші результати.

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А от друга половина тижня більш сприятлива для активних дій. Особливо, на роботі. Не бійтесь проявляти ініціативу та пропонувати власні ідеї. Є велика ймовірність, що начальство це помітить та вручить вам премію. Можливо, вас навіть підвищать. Тож будьте наполегливими і у вас обов'язково все вдасться.

В той же час будьте дуже уважні до своїх фінансів. Через занадто велику довіру до реклами, ви можете придбати не потрібний вам продукт. При тому, можете витратити велику суму грошей, але не отримаєте бажаний результатів від покупки.

Вихідні проведіть в компанії нових знайомих. Це дозволить вам завести міцні дружні стосунки, які згодом дуже знадобляться в важкій ситуації.

Сприятливий день: 21 травня

Несприятливий день: 25 травня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Цей тиждень дуже сприятливий для будь-який юридичних питань, а також для оформлення будь-яких документів. Тож якщо ви збиралися подавати документи на паспорт або ж на візу – робіть це на початку тижня і все складеться якнайкраще.

Також цього тижня варто поїхати у подорож. Це може бути ділова поїздка, або просто заради відпочинку на вихідних. Адже саме у другій половині тижня вам дійсно вдасться відпочити від усіх проблем та прийняти важливі для себе рішення.

Експериментувати зі стилем та зачіскою найкраще всього у п’ятницю. В цей день ви точно не прогадаєте із вибором і не будете турбуватись про зовнішній вигляд.

Будьте уважні до своїх слів та вихвалянь. Ваші вороги можуть зіпсувати ваш успіх або нашкодити на шляху до нього. Тож тримайте свою радість в собі і діліться нею лише з найближчими і тими, в кому ви дійсно впевнені.

Сприятливий день: 24 травня

Несприятливий день: 27 травня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Цього тижня для вас несподівано відкриється перспектива у кар’єрному зростанні. Тож сміливо беріться за нові та складні проекти на роботі, їхні результати ви побачите зовсім скоро. До того ж, не виконуйте абсолютно все самостійно. Якщо ви правильно розставите пріоритети та поставите завдання – продуктивність буде значно вищою.

Зміни в особистому житті також можуть бути кардинальними. Не виключено, що саме цього тижня вам зроблять пропозицію одружитись. Чоловікам, які давно ж планували зробити пропозицію, краще це зробити саме цих вихідних.

У другій половині тижня слідкуйте за своїм харчуванням та кількістю алкоголю. Ви зможете легко набрати вагу, від якої буде важко позбавитися в минулому. Краще в ці дні дотримуватись правильного харчування та обмежити алкоголь до мінімуму.

Сприятливий день: 25 травня

Несприятливий день: 26 травня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Цей тиждень для вас буде насиченим у всіх сферах, тож намагайтеся бути максимально сконцентрованим та уважним весь час. На роботі на вас очікують нові починання чи проекти, які увінчаються успіхом лише тоді, якщо ви будете достатньо часу їм приділяти. Якщо ви відчуваєте, що не можете впоратись – залишайтесь на роботі довше, або й взагалі вийдіть попрацювати у свій вихідний. Це принесе свої плоди у вигляді підвищення зарплати або ж премії.

В особистому житті також не втрачайте пильність та самоконтроль. Не виключено, що у вас будуть конфлікти саме у другій половині тижня. Тож намагайтесь не перетворити дрібні сварки у гучний скандал, який погано позначатись на вашій довірі один до одного.

Приділіть багато уваги своєму здоров'ю та профілактиці хронічних захворювань. Перегляньте своє харчування та більше часу проводьте на свіжому повітрі. Це допоможе уникнути проблем в майбутньому та убереже вас від великих витрат.

Сприятливий день: 23 травня

Несприятливий день: 27 травня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

На роботі цього тижня вам потрібно бути максимально уважним та ініціативним. Ваші креативні ідеї обов'язково помітить начальство і це допоможе вам у підвищенні. До того ж, не соромтесь просити про допомогу. Якщо у вас на роботі виникають труднощі – звертайтесь до колег, або до друзів, які на цьому розуміються. Це допоможе суттєво підвищити вашу продуктивність.

В особистому житті на вас очікують приємні новини. Не виключено, що саме цього тижня на вас очікує романтична поїздка або ж побачення. Тож не поспішайте відмовлятися від таких пропозицій, адже вони можуть призвести до побудови міцних стосунків у майбутньому.

Будьте уважні до власних емоцій. Якщо ви будете посміхатися та контролювати рівень негативних емоцій – ви зможете побудувати нові дружні стосунки, або закохати в себе людину, з якою нещодавно познайомилися. Будьте відкритими до будь-яких пропозицій, які пов'язані із зустрічами та вечірками.

Сприятливий день: 21 травня

Несприятливий день: 26 травня

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Обов’язки та щоденні турботи поглинуть вас повністю. Але не варто зосереджувати на них абсолютно всю свою увагу. Спробуйте знайти баланс між вашою роботою, домом та друзями. В будні приділяйте багато уваги ваші роботі, адже не виключено, що саме ви зможете досягнути бажаного підвищення. Також не уникайте спілкування з керівництвом при нагоді. Вам вдасться побудувати міцні ділові стосунки.

А от другу половину тижня та вихідні присвятіть лише собі а вашим близьким. Романтичні стосунки нарешті зрушать з мертвої точки, якщо ви проявите трохи креативності та наполегливості. Не бійтеся робити великі романтичні вчинки, ваші старанні убудуть оцінені сповна.

Тиждень дуже вдалий для ремонту в квартирі, дрібних змін в інтер’єрі та прибиранні. Тож спробуйте хоча би один день провести вдома та зробите все те, що ви давно планували, але вам не вистачало часу.

Сприятливий день: 22 травня

Несприятливий день: 24 травня

Риби (21 лютого – 20 березня)

Цей тиждень виявиться для вас напрочуд вдалим у всіх сферах життя. На вас очікує багато спілкування з цікавими людьми та приємні новини від ваших близьких та родичів. На роботі спробуйте проявити максимум наполегливості та рішучості, так ви зможете завоювати довіру колег та керівництва.

В особистому житті також будьте активними. Цей тиждень сприятливих для зустрічей із друзями, особливо, якщо ви вже давно не бачились. А також для романтичних вчинків – вечері при свічках чи пікніку з шампанським в парку. Не забувайте нагадувати вашому партнеру, які ви маєте почуття. Якщо у вас складний період в стосунках – то в другій половині тижня спробуйте завести серйозну розмову, вона буде мати досить позитивні наслідки для вас обох.

Не забувайте про власне здоров'я. У другій половині тижня обов’язково влаштуйте будь-яке фізичне навантаження. Це може бути похід в тренажерний зал або ж просто довга прогулянка. З алкоголем на вихідних – будьте дуже обачні, адже це може принесли негативні наслідки.

Сприятливий день: 25 травня

Несприятливий день: 27 травня