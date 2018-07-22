Гороскоп на тиждень 23 – 29 липня 2018 для всіх знаків Зодіаку досить суперечливий, адже останній тиждень липня криє в собі багато доленосних рішень. Ознайомтесь з гороскопом для вашого Знаку, щоб точно знати, чого очікувати від найближчого тижня.

Останній тиждень липня насичений на події – як в роботі, так і в особистому житті. Читайте детальніше гороскоп на тиждень 23 – 29 липня 2018 для всіх знаків Зодіаку далі в матеріалі.

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Гороскоп на тиждень 23 – 29 липня 2018 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 23 – 29 липня 2018 для Овна

Цей тиждень для Овнів мине в шаленому темпі, що в свою чергу буде вимагати від вас рішучості та прийняття швидких рішень. Якщо ви відчуваєте, що виконуєте роботу, яку вам хтось нав'язує – швидко позбавляйтесь від неї, адже в іншому разі – у вас зовсім не буде вільного часу.

Не сперечайтесь з партнером по бізнесу чи колегами по роботі, це може суттєво нашкодити вашій кар'єрі. Якщо ви будете намагатися бути героєм в тій ситуації, в якій не впевнені до кінця, то ускладните собі суттєво життя.

В період з 23 по 29 липня потрібно зайнятись питаннями нерухомості. Цей час сприятливий для заключення договорів, переїзду, оренди тощо.

Також не варто забувати про власне здоров'я. Варто сходити на консультацію до лікаря, якщо у вас є хронічні захворювання. В кінці тижня уникайте шкідливої їжі та алкоголю. Також на вихідних чекайте приїзду гостей, вони принесуть вам багато клопоту, так що будьте до цього готові і терплячі.

Сприятливий день: 24 липня

Несприятливий день: 26 липня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 23 – 29 липня 2018 для Тельця

Тельцям доведеться докласти максимум зусиль, аби цей тиждень був продуктивним. Сконцентруйтесь на поточних завданнях, а якщо у вас є не закінченні проекти – постарайтесь завершити їх якомога швидше. Поки не завершите справи, гороскоп не радить братися за нові, адже вам банально не вистачить часу і ви можете підвести інших людей.

В період з 23 по 29 липня краще відмовитись від поїздок, бо ви витратите на них багато коштів, які не планували витрачати взагалі. З іншого боку – цей тиждень сприятливий для заощаджень.

Друга половина тижня сприятлива для освоєння чогось нового – запишіть на курси чи відвідайте на майстер-класи. Також цей тиждень сприятливий для зміни роботи, подання резюме та проходження співбесід.

Наприкінці тижня вас очікує захід, де ви опинитесь в центрі уваги та відчуєте свою впевненість. Позитивні емоції сповна перекриють всю вашу втому та занепад сил.

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Сприятливий день: 23 липня

Несприятливий день: 28 липня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 23 – 29 липня 2018 для Близнюків

Цей тиждень сприятливий для втілення найскладніших проектів на роботі. на які ви давно не наважувались. Але розраховуйте лише на свої сили, якщо будете довіряти важливі завдання колегами – вони можуть вас підвести. Зберігайте холодний розум, стриманість на роботі, саме ці якості дозволять досягнути висот, про які ви раніше навіть не мріяли.

Також не варто забувати і про ваше особисте життя. Через ваш напружений графік вас мало бачать вдома, тож на вихідних спробуйте виправити цю ситуацію – організуйте пікнік, сходіть в театр чи кіно.

П'ятниця – не найкращий день для фінансових питань. Не вкладайте гроші, якщо сумніваєтесь. Також не варто позичати гроші, особливо друзям, є велика ймовірність, що ви можете зіпсувати свої стосунки.

Сприятливий день: 27 липня

Несприятливий день: 29 липня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 23 – 29 липня 2018 для Рака

Для Раків цього тижня є шанс зав'язати вигідні знайомства, закласти фундамент для співпраці і відкрити в собі творчий потенціал. Тож не відмовляйтесь до робочих пропозицій, які будуть надходити.

Період з 23 по 29 липня дуже сприятливий для просування в кар'єрі. Не бійтеся власних амбіцій та втілюйте в життя плани, які вже давно з вами. У вас все вийде, навіть всупереч обставинам.

Початок тижня – сприятливий час для навчання, поїздок, спілкування з людьми і нових знайомств. У вівторок будьте обережні з алкоголем та шкідливою їжею.

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Вихідні найкраще присвятити лише собі і забути хоч трохи про роботу. Це сприятливий час для того, аби вибратись на природу в ліс або ж на найближчу водойму.

Сприятливий день: 24 липня

Несприятливий день: 25 липня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 23 – 29 липня 2018 для Лева

З 23 по 29 липня вам потрібно всерйоз зайнятися вирішенням старої проблеми, яка турбує вас донині. Терпіння та сила волі вам не завадить. Візьміть себе в руки і ви нарешті позбавитесь від тягаря невирішених справ.

Протягом цього тижня уважно слідкуйте за станом здоров'я, правильно харчуйтеся і не ігноруйте симптоми хвороб. Якщо у вас є шкідливі звички, то хоча би цього тижня від них варто відмовитись або ж обмежити. Корисно очистити не тільки організм від шлаків, а й провести омолоджуючі процедури шкіри.

Наприкінці тижня вас очікує важлива зустріч, яка може змінити все ваше життя. Тож будьте готові до прийняття швидких рішень. Також ви можете завести кілька корисних знайомств, що в майбутньому вплине на вашу кар'єру.

Сприятливий день: 24 липня

Несприятливий день: 29 липня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 23 – 29 липня 2018 для Діви

Останній тиждень липня для Дів буде насичений стресами та клопотами. Не приймайте близько до серця колючі коментарі з боку друзів та колег. Не вступайте в конфлікти та тримайтеся осторонь пліток, навіть якщо вони вам здаються несерйозними.

На роботі вам потрібно попросити допомоги найближчих колег, адже самостійне вирішення складного питання може призвести до суттєвих фінансових втрат. Остерігайтесь цього тижня неперевірених фінансових вкладень або позик.

Ретельніше підходите до питань оздоровлення та процедур, які здатні зміцнити імунітет. Інакше ви ризикуєте підхопити застуду та провести на лікарняному щонайменше тиждень. Якщо у вас є можливість, то варто піти у відпустку. Відпочинок в іншій країні допоможе вам швидко привести себе в форму та набратись сил для роботи.

Сприятливий день: 25 липня

Несприятливий день: 27 липня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 23 – 29 липня 2018 для Терезів

Терезам на цьому тижні потрібно тримати язик за зубами, інакше особиста думка підірве ваш авторитет та зможе призупинити кар'єрний ріст. Якщо ви сумніваєтесь про ваш професійний розвиток, то перегляньте пропозиції від інших компаній. Цей тиждень сприятливий для проходження співбесід, не обов'язково одразу змінювати місце роботи, але проаналізувати поточну ситуацію – просто необхідно.

Підрахуйте свої кошти та всерйоз займіться плануванням вашого бюджету. Адже без таких заощаджень великі покупки та ваша відпустка можуть опинитись під питанням.

Середа хороший день для всіх справ, пов'язаних з законом та підписанням договірних зобов'язань. На отримання прибутку можна розраховувати в четвер і в цей же день варто робити всі покупки. На вихідних вас очікує невелика подорож, яка принесе лише позитивні емоції.

Період цього тижня позбавить Терезів від сумнівів в особистому житті. Якщо давно планували зробити пропозицію коханій людині, то не зволікайте.

Сприятливий день: 28 липня

Несприятливий день: 25 липня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 23 – 29 липня 2018 для Скорпіона

Період з 23 до 29 липня буде напрочуд напруженим для Скорпіонів. На роботі потрібно проявити максимум концентрації. Не виключено, що вам доведеться багато працювати понаднормово, але це принесе свої плоди у вигляді покращення фінансового положення.

В першій половині тижня подбайте про все, що стосується фінансів, побуту і далеких подорожей. Це сприятливий час для планування бюджету та купівлі квитків.

У другій половині тижня можливий незапланований ремонт, а також витрати на меблі чи сантехніку. На таких покупках краще не економити, інакше ви ризикує придбати неякісний товар, який принесе більше шкоди, аніж користі.

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Менше слухайте порад сторонніх людей та намагайтесь не пліткувати про своє найближче оточення, адже ви можете зіпсувати стосунки з друзями. Свої плани на майбутнє тримайте при собі та не допускайте, щоб у ваші конфлікти з близькою людиною втручалися родичі.

Сприятливий день: 24 липня

Несприятливий день: 28 липня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 23 – 29 липня 2018 для Стрільця

Нагальні проблеми на початку тижня ви вирішите дуже швидко, а решту тижня проведете в спокої та гармонії. Не відмовляйтесь від сторонньої допомоги колег чи друзів. Якщо вас давно турбує питання про звільнення – то цього тижня варто зробити остаточне рішення. До того ж, цей тиждень дуже сприятливий для нововведень, змін та навіть ризикованих рішень.

В особистій сфері самотнім представникам Знаку доведеться робити важливий вибір. Гороскоп радить все ретельно зважити, щоб потім не бігати в агонії.

А от із здоров’ям потрібно бути обережнішими. Не піднімайте важких предметів і відмовтеся від занять в спортзалі. Наприкінці тижня відвідайте лікаря на обстеження, особливо якщо вас давно щось турбує. Також варто обмежити споживання алкоголю та шкідливої їжі.

Сприятливий день: 23 липня

Несприятливий день: 26 липня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 23 – 29 липня 2018 для Козерога

Цей тиждень сприятливий для самотніх представників Знаку. Саме в період з 23 по 29 липня ви маєте всі шанси зустріти людину, з якою проведете все своє життя. Тож будьте щодня напоготові незапланованої зустрічі та знайомств.

На роботі справи також будуть іти напрочуд добре – ви виб'єтесь в лідери і це одразу помітить ваше начальство. Ви займаєтесь тим, чим вам подобається, а окрім того є шанси покращити свій матеріальний стан.

Друга половина тижня сприятлива для підвищення кваліфікації, проходження курсів та вивченню чогось нового. Результати не змусять себе довго чекати і вже зовсім скоро на вас очікують суттєві зміни в роботі, які принесуть колосальне задоволення.

Сприятливий день: 27 липня

Несприятливий день: 23 липня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 23 – 29 липня 2018 для Водолія

Цього тижня на вас очікує кілька неприємних сюрпризів, постарайтесь поставитись до них оптимістично та винести лише корисні висновки для себе. Перша половина тижня буде непередбачувана, тож не хвилюйтесь, якщо щось піде не за вашим планом.

Щоб період з 23 по 29 липня приніс хороші новини і мінімум хвилювань, заздалегідь плануйте особисті справи. Залучіться підтримкою друзів та експертів, якщо сумніваєтесь в якомусь кроці – радьтесь та добре зважуйте всі переваги та недоліки.

Цей тиждень несприятливий для з'ясувань стосунків із начальством. Навіть якщо вас зараз щось не влаштовуйте, залиште цю розмову на кращий час.

Здоров'я буде міцним, тож ви можете сміливо займатися будь-якими видами спорту, навіть екстремальними. У суботу до вас нагрянуть гості, тож будьте готові до витрат та дрібних клопотів.

Сприятливий день: 29 липня

Несприятливий день: 24 липня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 23 – 29 липня 2018 для Риб

Найкраще цей тиждень присвятити коханій людині та своєму особистому житті. Адже через напружений графік роботи саме ця сфера вашого життя найбільше страждає. У першій половині тижня зробіть генеральне прибирання в квартирі та позбудьтеся зайвих речей, якими ви вже давно не користуєтесь.

Друга половина тижня – це сприятливий час для планування свого бюджету. Подбайте про заощадження, адже інакше є велика ймовірність, що в майбутньому у вас будуть великі і незаплановані витрати.

На роботі зберігайте спокій та баланс. Відмовтесь від понаднормових годин та роботи на вихідних. А в цей час попіклуйтесь про здоров'я – як фізичне, так і психологічне. У випадку з другим – найкраще вибратись на природу на вихідні або провести час біля водойми.

Сприятливий день: 27 липня

Несприятливий день: 29 липня