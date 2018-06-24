Гороскоп на тиждень 24 червня – 1 липня 2018 неоднозначний для всіх знаків Зодіаку. Останній тиждень червня досить напружений в робочому плані, тож доведеться багато працювати та брати відповідальність на себе.

Читайте гороскоп на тиждень 24 червня – 1 липня 2018 для всіх знаків Зодіаку, щоб знати як поводити себе на роботі, вирішувати конфлікти та коли краще провести вихідні, щоб отримати максимальну користь.

Читайте також: Гороскоп на 2018 рік Жовтого Собаки: чого очікувати всім знакам Зодіаку

Гороскоп на тиждень 24 червня – 1 липня 2018 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Цього тижня вам потрібно завершити усі справи, які накопичились протягом останнього місяця. Адже чим довше ви будете з тим тягнути – тим більш негативними будуть наслідки. Особливо, це стосується роботи. Через невиконання обіцяних справ ви можете втратити довіру своїх колег та начальства.

Також варто відмовитись від вечірок та гучних компаній – цей тиждень краще присвятити роботі, особистому життю та побуту. Ви зможете зміцнити стосунки із своїм партнером та проаналізувати ваше майбутнє. Нові знайомства не принесуть позитивного результату, але можуть викликати ревнощі з боку вашої другої половинки

Вихідні проведіть вдома і відмовтесь від далекої подорожі, адже можливі непередбачувані ситуації та навіть аварії. Власникам автомобілів потрібно бути дуже уважним на дорогах. Якщо є потреба – проведіть додатковий огляд вашого авто.

Творчі проекти цього тижня допоможуть вам покращити ваше фінансове положення, а також налагодити ділові зв'язки. які вам допоможуть у майбутньому. Якщо ви перебуваєте в пошуку роботи – то цей тиждень дуже сприятливий для надсилання резюме та проходження співбесід.

Сприятливий день: 25 червня

Несприятливий день: 1 липня

Телець (21 квітня – 20 травня)

Тиждень принесе вам чимало нового та незвичайного. Зокрема, зміни торкнуться вашого фінансового положення – воно суттєво покращиться завдяки додатковим завданням чи проектам на вашій роботі. Якщо у вас є проекти, які раніше здавались вам безперспективними, то цього тижня все зміниться.

Також цей тиждень дуже сприятливий для планування відпустки чи відпочинку. Найкраще в цей період зайнятись бронюванням житла чи складанню маршрутів. Є велика ймовірність потрапити на приємні знижки, які вбережуть ваш бюджет.

Вихідні найкраще провести вдома та завершити усі побутові справи, які накопилися. Особливим вдалим буде генеральне прибирання або робота в саду.

Якщо ви зараз перебуваєте в пошуках нової роботи – то цього тижня на вас очікує суттєвий прогрес в цій справі. Друга половина тижня сприятлива для нових починань. Особливо, це стосується навчання. Не уникайте зустрічей з новими людьми, а також ділових переговорів – є велика ймовірність, що вони позитивно позначаться на вашій кар'єрі.

Сприятливий день: 29 червня

Несприятливий день: 27 червня

Читайте також: Гороскоп на тиждень 18 – 24 червня 2018 для всіх знаків Зодіаку

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Цей тиждень для вас пролетить з надзвичайною швидкістю – дні будуть насичені подіями, змінами та новими зустрічами. Вам доведеться багато працювати та, можливо, навіть затримуватись за роботою допізна. Але результат такої старанної праці не змусить себе довго чекати – ви отримаєте підвищення або зможете покращити своє фінансове положення.

Вас очікують несподівані витрати на вашу домівку – ремонт, меблі або просто облаштування простору. Не бійтесь придбати щось дороге, якщо ви зробите покупку цього тижня – то річ прослужить вам дуже довго. Водночас вам варто утриматись від позик цього тижня, адже це може зіпсувати стосунки з близькою вам людиною.

На вихідні краще спланувати собі відпочинок у тісному колі, щоб відпочити від насичених буднів. Але під час подорожей на відпочинку на природі будьте дуже уважні. Адже є досить висока ймовірність захворіти або навіть підхопити інфекцію. Якщо відчуваєте, що ваше здоров’я погіршилось – негайно зверніться до лікаря.

Самотні представники Знаку мають великі шанси зустріти свою другу половинку. Це станеться під час зустрічі з старими друзями та знайомими. Тож не відмовляйтесь від таких пропозицій.

Сприятливий день: 1 липня

Несприятливий день: 25 червня

Рак (22 червня – 22 липня)

Цей тиждень буде для вас успішним абсолютно у всьому. На роботі у вас нарешті закінчиться потік справ, які вам не подобалось виконувати, і ви зможете розмірено та спокійно приступати до виконання більш приємніших справ. Більше часу спілкуйтесь із своїми колегами та дозвольте собі протягом робочого дня переключатись на бесіди або просто на каву. Це дозволить зняти градус напруги та допоможе вам розслабитись.

Другу половину тижня потрібно провести у подорожі. Якщо є можливість – відправляйтесь у далеку мандрівку, якщо ж ні – влаштуйте відпочинок за містом або навіть у парку. Зберіть навколо себе найближчих друзів, розмови та атмосфера наситять вас позитивними емоціями і ви ще довго будете згадувати цей день.

Не відмовляйте собі у задоволенні витратити гроші на великі покупки. Цей тиждень для цього дуже сприятливий – куплені речі прослужать дуже довго.

Також цей тиждень дуже успішний для пошуку або ж зміни вашої роботи. Не відмовляйтесь від пропозицій, які надходять, або співбесід, куди вас запрошують. Якщо ж ви лише на початку шляху – то перша половина тижня дуже сприятлива для формування та подачі резюме.

Сприятливий день: 26 червня

Несприятливий день: 30 липня

Читайте також: Східний гороскоп на 2018 рік Жовтого Собаки

Лев (23 липня – 23 серпня)

Вам варто більше турбуватись про своє здоров'я – фізичне та психологічне. Останнім часом у вас накопичилось багато негативу, який найкраще випустити через спорт. Почніть бігати, займатися йогою або будь-яким іншим видом спорту і ви майже одразу відчуєте покращення настрою та загального самопочуття.

Вихідні найкраще провести з другою половинкою. Спільна робота вдома, на кухні чи в саду ж дозволить вам зміцнити ваші стосунки та спланувати найближче майбутнє. Якщо у вас є конфлікти – проговоріть їх та спробуйте знайти рішення, яке би влаштувало вас обох.

На роботі у вас з'явиться новий проект, який допоможе вам досягнути чудових результатів. Не бійтесь брати на себе відповідальність – ви впораєтесь із завданням якнайкраще. Також не забувайте звертатись за допомогою до колег – так ви зможете покращити свій імідж всередині компанії.

Галасливих та шумних компаній вам краще уникати. Ви можете зустріти людей, які вам не дуже подобаються і які будуть приносити лише негатив.

Сприятливий день: 25 червня

Несприятливий день: 29 червня

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Цей тиждень буде доволі складним та дуже насиченим, але вам вистачить сил розібратись з усіма справами. В середині тижня на вас очікує велика сварка з коханою людиною. Свої емоції вам потрібно тримати під контролем, щоб не загострювати ситуацію, яка склалась. Холодний розум та спокійна розмова допоможуть владнати конфлікт.

На роботі у другій половині тижня також вас очікує не дуже приємна ситуація. Тож намагайтесь не вплутувати себе у пліткування та зберігайте нейтральну позицію. Емоційність та крики можуть призвести навіть до звільнення. Тож слідкуйте за своєю поведінкою та не дозволяйте собі зайвого.

Особливу увагу потрібно приділити вашому здоров'ю. Якщо вас щось турбує – негайно зверніться до лікаря або займіться профілактикою. Дотримуйтесь правильного харчування та уникайте важкої їжі, адже можливі проблеми з травною системою. Також варто відмовитись або обмежити вживання алкоголю. Окрім пагубного впливу на ваше здоров'я, це може призвести також до необдуманих вчинків, про які ви будете довго шкодувати.

Цього тижня не беріть гроші в борг і самі також не позичайте. Ви можете потрапити в махінацію і ніколи не повернути собі кошти. Будьте обережні на вулиці, є велика ймовірність крадіжки.

Сприятливий день: 1 липня

Несприятливий день: 25 червня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Тиждень принесе вам багато приємних новин, яскравих й незабутніх подій та непередбачуваних моментів, які ви будете пам'ятати ще дуже довго. Не відмовляйте собі у спонтанних рішеннях – це матиме позивний ефект. Але від спонтанних покупок краще відмовитись – цей тиждень досить важкий у фінансовому плані.

Ймовірні незаплановані витрати на ремонт у домі чи автомобілю. Вам доведеться витратити суттєву суму, але брати кредит – не варто. Це може негативно позначиться на вашому фінансову становищі у найближчі кілька місяців. Якщо все таки думаєте про борг – краще позичте у родичів чи близьких людей, в яких ви впевнені.

Також вам доведеться багато працювати. Не виключено, що ви будете засиджуватись допізна на робочому місці. Не забувайте робити перерви та правильно харчуватись, бо в інакшому випадку – проблем зі здоров'ям не уникнути.

Вихідні проведіть на свіжому повітрі у колі близьких. Також варто подумати про заняття спортом – вам необхідне фізичне навантаження, щоб покращити самопочуття та ваш настрій.

Сприятливий день: 26 червня

Несприятливий день: 28 червня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Цей тиждень буде багатий на бурхливі емоції, які будуть пов'язані з вашим особистим життям. Самотні представники Знаку можуть закохатись і одразу поринути в почуття. Ті, хто вже має пару, зможуть пережити ті моменти, які нагадають їм про відчуття закоханості, яке поглинає повністю і з головою.

Ви можете самі стати ініціатором цього. Влаштуйте романтичну вечерю, приготуйте подарунки або просто проведіть вечір повністю наодинці – без телевізора та смартфонів. Це допоможе вам згадати, чому ви досі разом і за що так любите один одного.

Друга половина тижня дуже сприятлива для переговорів та ділових зустрічей. Ваша ініціатива отримає підтримку і ви зможете сміливо претендувати на підвищення. Вже найближчим часом ви відчуєте суттєве покращення вашого фінансового становища. Є шанс виграти або отримати несподіваний прибуток.

Вихідні – дуже сприятливий час для реалізації планів, пов'язаних з відпочинком. Планування або купівля квитків – обернуться успіхом і ви потрапите на дуже хорошу пропозицію, яка зекономить ваш бюджет.

Сприятливий день: 27 червня

Несприятливий день: 25 червня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Вам потрібно обома руками хапатись за все нове, прибуткове і оригінальне. Ви ще раз переконаєтеся, що робота може приносити не тільки гроші, але і задоволення. Будьте активними та проведіть переговори, які давно планували. Всі починання на роботі увінчаються успіхом і ви зможете суттєво просунутись в кар'єрі.

Сімейним людям доведеться займатися дітьми та домом. Це краще зробити в другій половині тижня. Також варто приділити увагу домашнім справам – зробити дрібний ремонт, особливо, зверніть увагу на сантехніку.

Протягом тижня вам необхідно подбати про наявність фінансів. Вони можуть знадобитися для вирішення питань майна, нерухомості та ремонту. Заощадження знадобляться вже найближчим часом. Будьте обережні з банківськими операціями – є ризик втратити частину коштів.

Почніть більш активно слідкувати за здоров'ям – перегляньте харчування та додайте до свого розпорядку дня фізичне навантаження.

Сприятливий день: 1 липня

Несприятливий день: 27 червня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Цей тиждень буде насичений новими звершеннями та позитивними емоціями. Ви успішно закінчите справу, в яку вклали багато сил та часу. В навчанні на вас очікують неочікувані результати – вся ваша праця протягом останнього часу окупиться сповна.

Другу половину тижня присвятіть облаштуванню свого дому. Цей час дуже сприятливий для прибирання та дрібного ремонту. Можете сміливо здійснювати великі покупки, речі прослужать вам дуже довго і ви отримаєте велике задоволення.

Самотні представники Знаки будуть отримувати багато уваги від знайомого/знайомої. Є велика ймовірність, що ваші стосунки складуться якнайкраще з людиною, яка живе поруч з вами. Сміливо запрошуйте її до себе в гості і не бійтесь діяти першим.

Не відмовляйтесь від відпочинку чи відвідування будь-яких заходів. Кожна така подія принесе вам масу емоцій та незабутні відчуття. Не жертвуйте собою заради роботи, наразі вам потрібно більше часу приділяти собі та власному спокою і гармонії.

Сприятливий день: 26 червня

Несприятливий день: 25 червня

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Перша половина тижня забере у вас чимало дорогоцінної енергії, яку планувалося витратити на відпочинок, хобі та побачення. Лікування хронічного захворювання, часті поїздки, важливі розмови і грошові витрати – зваляться на голову дуже несподівано. Не панікуйте та спробуйте проаналізувати кожен ваш крок. При правильному плануванню вашого часу ви зможете легко зі всім впоратись.

Також варто вирішити усі робочі питання та не допускати конфліктів з колегами й начальством. З'явиться шанс заробити пристойну суму, головне, опинитися в потрібному місці і в потрібний час.

На тижні нагрянуть гості з іншого міста. Ваші плани зірвуться, але натомість вас очікує спілкування з приємними людьми і сповна компенсує всі ваші хвилювання.

Сприятливий день: 25 червня

Несприятливий день: 28 червня

Риби (21 лютого – 20 березня)

Любов і все, що з нею пов'язано – ось, що буде стояти на плані весь тиждень. Навіть робота не буде вас так хвилювати. Але будьте обережні – є ризик втратити роботу через вашу незосередженість та невиконання обіцянок. Шукайте баланс між роботою та домом і тоді всі негаразди вас оминуть.

Цей тиждень виявиться вдалим для одиноких Риб. Є можливість зустріти другу половинку, задуматися про сім'ю і дітей. Не бійтесь робити перший крок та брати ініціативу на себе. Партнер, якого ви зустрінете цього тижня, буде тим, з ким ви зможете збудувати міцну сім'ю.

Очікуються часті відрядження, перельоти і спілкування з новими людьми. Тиждень ідеально підходить для того, щоб опинитися в центрі уваги і відвідати культурні заходи. Обережніше з прийняттям сонячних ванн – є ризик суттєво нашкодити вашій шкірі.

Сприятливий день: 27 червня

Несприятливий день: 1 липня