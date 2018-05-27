Кінець травня та початок червня – досить складний період для всіх знаків Зодіаку. Адже можливі зміни як на роботі, так і особистому. Гороскоп на тиждень 28 травня – 3 червня 2018 різниться своїми прогнозами для різних знаків Зодіаку, але всім цього тижня варто більше часу приділяти сім'ї та спілкуванню з керівництвом.

Початок літа має дуже різні прогнози для кожного знаку Зодіаку. Для декого цей тиждень може принести суттєві зрушення в кар'єри, а от для декого це може обернутись звільненням. Читайте гороскоп на тиждень 28 травня – 3 червня 2018 для всіх знаків Зодіаку – далі в матеріалі.

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Гороскоп на тиждень 28 травня – 3 червня 2018 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Цей тиждень дуже сприятливий для роботи по дому або ж на дачі. Постарайтеся зробити свій будинок більш комфортним і затишним, зараз це вам цілком під силу. До того ж, якщо ви будете працювати разом із сім'єю чи коханою людиною, адже це допоможе вам зміцнити ваші стосунки.

А от наприкінці тижня можуть виникнути ускладнення в поїздках: наприклад, зламається транспортний засіб. Якщо у вас є своя машина, на цьому тижні може знадобитися її ремонт. Якщо у вас є можливість відкласти поїздку, то краще так і зробити.

Якщо ж ви зачекалися змін в особистому життя, то є велика ймовірність, що вони стануться саме на початку червня. Проте на роботі варто бути дуже уважним, адже вас можуть чекати неприємні зміни саме через вашу розгубленість. Тож старанно виконуйте свої завдання та підтримуйте дружні стосунки з колегами.

Кінець літа дуже сприятливий час для вас, щоб почати займатися своєю фігурою. Тож перегляньте своє харчування та додайте в режим дня фізичні навантаження. Результати не змусять себе довго чекати.

Сприятливий день: 29 травня

Несприятливий день: 2 червня

Телець (21 квітня – 20 травня)

Цього тижня вам доведеться дуже багато спілкуватися. Не виключено, що ви відновите стосунки зі старим другом або знайомим. До того ж, нові знайомства вам допоможуть у майбутньому, тож не уникайте їх.

Вихідні краще проведіть в компанії з близькими або другою половинкою. Влаштуйте романтичну вечерю та спробуйте обговорити всі проблеми та конфлікти, які накопичилися за останній час. Це допоможе вам зберегти гармонію та довіру між вами.

Наприкінці тижня ви можете відчувати сильну агресію чи злість, ці відчуття краще контролювати, адже можете зіпсувати стосунки на роботі або з близькими. Знайдіть інший шлях для вивільнення негативу – наприклад, спорт.

Вірогідні зміни в кар'єрі, намагайтеся не ускладнювати відносин з керівництвом і уникати пліток на роботі. Адже це може навіть призвести до звільнення.

Сприятливий день: 31 травня

Несприятливий день: 3 червня

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Цей тиждень буде дуже насичений різними подіями, які будуть вимагати від вас високої концентрації. Що на роботі, що в дома не відволікайтесь на дрібні справи, а вирішуйте лише справді важливі справи. Будьте максимально уважні до своєї роботи, адже будь-яка помилка може мати вкрай негативні наслідки для вас.

Наприкінці тижня присвятіть хоча би один день творчості. Якщо ви маєте хобі, то присвятіть цілий день саме йому. Це допоможе вам відволіктися від проблем та розставити пріоритети.

Початок тижня дуже сприятливий для тих представників знаку Зодіаку, хто активно шукає роботу. Ймовірно, вас запросять на кілька співбесід і ви матимете великий успіх. Поставтеся максимально відповідально до кожної розмови з керівниками та тримайте власні емоції під контролем. Адже зайва пихатість або зарозумілість можуть зіграти з вами злий жарт.

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Сприятливий день: 28 травня

Несприятливий день: 1 червня

Рак (22 червня – 22 липня)

На початку тижня вас очікує подорож, яка принесе багато нових знайомих. Будьте уважні з транспортом, якщо є можливість не брати власний автомобіль – оберіть краще автобус або ж потяг. Адже не виключені поломки вашого транспорту, які потягнуть за собою суттєві фінансові витрати.

Наприкінці тижня будьте уважні до кількості алкоголю, адже це може негативно позначитись на спілкуванні з вашими близькими. Тож контролюйте кожне своє слово та не обіцяйте того, що не зможете виконати.

На роботі оберігайтесь пліток, які можуть стосуватися ваших колег або ж керівництва. У фінансовому плані – вас очікують приємні новини. Не виключено, що з'явиться нове джерело заробітку або ж вам підвищать заробітну плату.

У конфліктних ситуаціях вам потрібно проявити себе максимально стримано та делікатно. Не піддавайтесь емоціям та переходьте рамки у спілкуванні, адже це може суттєво зіпсувати вам імідж.

Сприятливий день: 28 травня

Несприятливий день: 29 травня

Лев (23 липня – 23 серпня)

Намагайтесь уникати галасливих компаній та проведіть час наодинці з собою. Вам критично необхідний спокій та тиша, аби розставити пріоритети та визначитись, куди рухати в житті далі. І це стосується не лише роботи, а й особистого життя.

В особистому житті вам потрібно бути більш наполегливим. Якщо у вас є друга половинка – приділяйте їй більше часу та спробуйте відверто поговорити про ваші перспективи. Лише так ви зможете досягнути компромісу та зрозуміти, чи є вас разом майбутнє. Але при тому уберігайте стосунки від втручання сторонніх людей, а особливо родичів.

На роботі у вас теж не дуже простий період. Вам доведеться багато працювати, не виключено, що один із вихідних ви проведете саме на роботі. Але це принесе свої плоди в майбутньому, можливо, у вигляді підвищення.

Сприятливий день: 1 червня

Несприятливий день: 28 травня

Діва (24 серпня – 23 вересня)

На роботі вам доведеться активно боротися за місце під сонцем. Будьте максимально уважні до виконання робочих обов'язків, а також у спілкуванні з колегами. Тримайтеся осторонь пліток та будь-яких коаліцій на роботі, адже це може напряму негативно вплинути на вас.

Сімейним парам, особливо молодим, необхідно переглянути свої відносини, щоб оновити почуття. Вихідні проведіть наодинці та уникайте шумних місць і галасливих компаній. Вам як ніколи потрібно зосередитись лише на ваших почуттях та вашому майбутньому.

Будьте обережні з фінансами. Вам захочеться придбати щось дороге та габаритне, але спочатку добре зважте усі "за" та "проти", адже ви можете лише викинути гроші на вітер. Не варто брати кредити або просто позичати гроші наприкінці тижня, бо це може негативно позначитись на вашому фінансовому положенні в найближчий час.

Сприятливий день: 2 червня

Несприятливий день: 30 травня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Цей тиждень для вас буде особливо визначним. Якщо ви давно йшли до якоїсь мети, то вже наприкінці тижня зможете насолодитись результатом своєї праці. Або ж ви можете помітити суттєві зрушення на шляху до чогось нового. Якщо ж ви лише роздумуєте про зміни, то спробуйте цього тижня зробити перший крок. Ви відчуєте в собі сили і вам обов'язково все вдасться.

Кінець тижня сприятливий для туристичних поїздок. Оберіть нове місце та сміливо вирушайте в подорож! Найкраще вибратися разом із колегами по роботі, це допоможе вам налагодити ділові контакти, які обов'язково допоможуть вам у майбутньому.

У фінансовому плані будьте дуже уважні. Є велика ймовірність, що вас спробують обдурити або ж просто щось викрасти. Тож виходячи в людне місце – уважно слідкуйте за всіма своїми речами та краще не носіть із собою великі суми грошей.

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Сприятливий день: 29 травня

Несприятливий день: 1 червня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Початок тижня сприятливий для великих покупок – автомобілю, нерухомості або ж побутової техніки. Тож це вигідний час для будь-яких інвестицій. в майбутньому ви обов'язково отримаєте від них суттєвий прибуток. А от від кредитів чи позик – краще відмовитись. При тому, не позичайте гроші самі і не позичайте комусь, адже є велика ймовірність того, що ви ці гроші втратите.

Будьте уважні при роботі на дачі або при прибиранню вдома. Є велика ймовірність отримати побутову травму, тож не робіть самостійно того, що вам не під силу або вимагає великих зусиль.

Кінець тижня присвятіть собі та своєму здоров'ю. Якщо у вас є хронічні захворювання – то обстежтеся в лікарні або проконсультуйтеся з лікарем. Будьте уважні до свого раціону. Особливо варто зменшити кількість важкої їжі та алкоголю.

Сприятливий день: 31 травня

Несприятливий день: 2 червня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Тиждень буде дуже спокійним на роботі. Ви не будете стикатися із суперечками та конфліктами. Приділіть більше уваги спілкуванню з колегами та налагодженню спілкування з керівництвом. Це може позитивно позначитися на вашому іміджі.

А от в особистому житті все буде не так гладко. Вам доведеться шукати спільну мову, інколи – це буде досить складно. Тож намагайтеся не загострювати вже існуючі конфлікти і вирішувати їх максимально спокійно. Якщо є можливість виїхати разом за місто – обов’язково нею скористайтесь.

Цей тиждень також сприятливий для будь-яких фінансових операції. Особливо цей час вдалий для оформлення страховки або документів на право власності. Якщо ви давно планувати оформити кредит, то найкраще це робити в п'ятницю. Але будьте обережні із тими, хто позичає гроші у вас. Не виключено, що такою позикою ви можете зіпсувати стосунки з близькою вам людиною.

Сприятливий день: 1 червня

Несприятливий день: 30 травня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Ваше особисте життя суттєво пожвавиться. Ви й самі по собі будете більш емоційними та романтичними цього тижня. Тож не бійтесь робити перший крок чи запрошувати на побачення того, хто вам подобається.

У вас виникне велика спокуса повернути колишнього партнера або ж друга. Спробуйте максимально критично оцінити цю ситуація, перш ніж приймати поспішні рішення. Адже неправильний вибір може призвести до дуже негативних наслідків в майбутньому.

Кінець тижня дуже сприятливий для хобі, читання або ж вивчення чогось нового. Також в суботу можна сміливо йти на шопінг або ж пробувати експерементувати з зовнішнім виглядом. Єдине застереження – представницям цього знаку не варто суттєво змінювати довжину волосся, якщо хочеться чого нового – спробуйте змінити лише колір.

Сприятливий день: 2 червня

Несприятливий день: 3 червня

Водолій (21 січня – 20 лютого)

На цьому тижні вам вдасться те, що раніше здавалося просто неможливим. Відмінний час для наведення порядку в будинку, на роботі та в думках. Проведіть один день без шумних компаній та друзів та спробуйте зосередитись лише на власних потребах. Рішення, яка ви приймете в такій обстановці – обов'язково принесе позитивні зміни у ваше життя.

У спілкуванні з коханою людиною будьте м'якшим, зважайте на її думку, інакше ваші відносини неминуче зіпсуються. Не допускайте втручання у ваші стосунки чужих людей та родичів. Зайве обговорення вашого життя може лише поглибити конфлікти та загострити його.

Будьте уважні на дорозі та не сідайте за кермо, якщо дуже перенервували. Кінець тижня присвятіть відпочинку та відмовтесь від надмірних фізичних навантажень. Ви не лише психологічно потребуєте відпочинку, а й фізично також.

Сприятливий день: 31 травня

Несприятливий день: 1 червня

Риби (21 лютого – 20 березня)

Для вас особливо вдалим буде кінець тижня. Вам посміхнеться удачі в якійсь справі або ж ви виграєте в лотерею. Не уникайте спілкування з друзями та колегами, адже ви зможете таким чином налагодити стосунки та покращити свій власний імідж.

Перехід від весни на літо – для вас це дуже романтичний період, який потрібно використати по максимуму. Проводьте більше часу з сім'єю або ж коханою людиною. При тому відмовтесь від занадто активного відпочинку разом, а надайте перевагу спокійним розмовам та вечорам, де ви будете багато говорити наодинці.

У фінансових справах вас також очікує успіх. Не виключено, що вас очікує підвищення на роботі, але для цього потрібно буде проявити ініціативність та наполегливість на початку тижня.

Сприятливий день: 30 травня

Несприятливий день: 2 червня