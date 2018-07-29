Перший тиждень серпня – це сприятливий час не лише для вирішення робочих проблем, а й для деяких знаків Зодіаку це час, коли можна кардинально змінити своє житті та особисті стосунки. Гороскоп на тиждень 30 липня – 5 серпня 2018 для всіх знаків Зодіаку різниться своїми прогнозами, але в прогнозах більше позитиву, аніж негативу.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 30 липня – 5 серпня 2018 для всіх знаків Зодіаку далі в матеріалі.

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Гороскоп на тиждень 30 липня – 5 серпня 2018 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 30 липня – 5 серпня 2018 для Овна

Останній місяць літа – сприятливий час для того, щоб ще встигнути взяти відпустку. Тож у перший тиждень серпня вам потрібно спланувати поїздку – виріши усі незавершені справи, взяти квитки, подбати про житло тощо.

На роботі вам потрібно сконцентрувати свою увагу на незакінчених справах. Інакше ви можете вступити в конфлікт з колективом та начальством. Якщо ж ви докладете усіх зусиль та проявити ініціативність – то є велика ймовірність кар'єрного зростання. Фінансові справи у період з 30 липня по 5 серпня підуть в гору. Ви отримає несподівану винагороду за справу, якою займаєтеся вже давно.

Остерігайтесь ваших близьких друзів – цього тижня вас може зрадити той, від кого ви цього найменше очікуєте. Тож тримайте всі свої плани при собі та будьте дуже уважні до свого оточення.

На вихідних вам краще зайнятися творчістю та купити лотерейний квиток – виграш може виявитися несподіваним і великим.

Сприятливий день: 30 липня

Несприятливий день: 4 серпня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 30 липня – 5 серпня 2018 для Тельця

Цього тижня чудово складуться ділові поїздки, переговори та все, що стосується документів. Період з 30 липня по 5 серпня сприятливий для подачі документів на візу.

В середу вас може очікувати не дуже приємна ситуація, пов'язана зі знайомими. Але не панікуйте, все вирішиться дуже швидко. Стресові ситуації можуть скластися і в особистому житті, але їх вдасться швидко вирішити. Намагайтеся контролювати власні емоції та зберігати холодний розум під час суперечок.

Зосередьтеся на харчуванні та спорті. Це допоможе вам почуватися набагато краще та навіть більше встигати по роботі. У середу та четвер утримайтеся від великих покупок, бо є ризик придбати неякісний товар.

Вихідні присвятіть відпочинку та саморозвитку. Якщо ви плануєте відвідувати курси чи міняти роботу – краще спланувати всі подальші кроки в суботу.

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Сприятливий день: 1 серпня

Несприятливий день: 4 серпня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 30 липня – 5 серпня 2018 для Близнюків

Щоб цей тиждень приніс вам багато радості та позитивних емоцій, вам потрібно бути уважним та чуйним до оточуючих. Не забувайте про своїх друзів та близьких, найкраще якщо ви здивуєте їх незапланованою вечерю та символічними подарунками.

Подорожі та серйозні розмови чи переговори не принесуть бажаного результату в цей період, тож їх краще відкласти до більш сприятливого часу. особливо несприятливі дні для ділових переговорів – понеділок та вівторок. Не виключено, що до вас навідаються далекі родичі.

Період з 30 липня по 5 серпня гарний час для відпочинку на природі, роботи на дачі і шопінгу. Є ризик бути обманутим з боку вашого оточення, тож уважно перевіряйте усі пропозиції, які будуть надходити.

Цей тиждень змусить вас по іншому поставитися до розподілу фінансів. Якщо у вас є мета – почніть відкладати гроші вже зараз. Від великих та габаритних покупок цього тижня варто відмовитись.

Сприятливий день: 3 серпня

Несприятливий день: 1 серпня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 30 липня – 5 серпня 2018 для Рака

На роботі вас зараз оточують багато нововведень, але всі вони з часом матимуть хороший для вас результат. Середа – сприятливий день для планування робочих моментів, проведення нарад та переговорів тощо. Також на роботі у другій половині тижня на вас очікують приємні новини. Тож не втрачайте ініціативності та спробуйте шукати нові точки дотику з вашим начальством.

В першій половині тижня сплануйте собі відпочинок на вихідні. Ви зможете втілити все, що запланували та обійдетеся без непередбачуваних моментів. Погода на вихідних буде тішити, тож сміливо вирушайте на природу або до водойми.

Наприкінці тижня вас очікують фінансові надходження, які варто витратити на відпочинок. Позитивною темою цього тижня може стати ваше особистісний розвиток через творчу активність. Впевненість в собі дозволить вам ставити перед собою масштабні завдання і успішно їх вирішувати. Тож спробуйте присвятити кілька днів лише собі та будь-якому виду творчості.

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Сприятливий день: 30 липня

Несприятливий день: 4 серпня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 30 липня – 5 серпня 2018 для Лева

Цей тиждень для вас особливо успішний у фінансових справах. На вас очікують суттєвіші грошові надходження, які ви зможете відкласти на майбутню поїздку чи велику покупку. Будьте обережні із надмірною щедрістю – ви можете втратити частину своїх коштів.

Середа – сприятливий час для роботи з документами, а також із подачею документів на візу. Тож ці справи краще не відкладати на потім.

Робочі та дружні зустрічі цього тижня не принесуть бажаного результату, тож вам краще зосередитись на домашніх справах та особистих стосунках. Більше часу проводьте вдома та не вирушайте у подорож самостійно.

На вихідних – сприятливий час для будь-яких експериментів! У тому числі вдалими будуть як і побутові експерименти, так і експерименти із зовнішністю. Неділю присвятіть домашнім справам та саморозвитку – читайте чи сходіть на майстер-клас.

Сприятливий день: 2 серпня

Несприятливий день: 4 серпня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 30 липня – 5 серпня 2018 для Діви

В першій половині тижня можливі фінансові проблеми, проте вже в четвер вдасться знайти вихід з положення. Ймовірно, ви знайдете додаткове джерело доходів. Тож не відмовляйтесь від вигідних пропозицій на роботі. При цьому не видавайтесь до позик, бо ви не зможете вчасно розрахуватись.

В період з 30 липня по 5 серпня будьте обережні із заняттям спортом та фізичною працею. є ризик отримати травму або страждати від надмірної перевтоми.

Домашні справи найкраще вирішити в четвер, а от суботу присвятіть власним справами – покупками, зміні зачісці тощо. Якщо у вас є незавершені справи на роботі або ж не виконані обіцянки перед друзями – присвятіть неділю виконанню цим справам. Вас очікує успіх, а результат не змусить себе довго чекати.

Сприятливий день: 5 серпня

Несприятливий день: 1 серпня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 30 липня – 5 серпня 2018 для Терезів

Цей тиждень дуже сприятливий для спілкування. Частіше виходьте з дому, а якщо це неможливо – спілкуйтесь в мережі. Не виключено, що ви зможете таким чином допомогти собі в роботі. Не виключене навіть підвищення на роботі. Самотні представники знаку можуть цього тижня зустріти свою другу половинку.

Вас запросять на захід, на якому ви можете витратити забагато коштів. Тож візьміть з собою фіксовану суму, яку плануєте витратити і не більше. Не варто в цей період витрачати заощадження, адже до кінця місяця вони вам ще знадобляться.

Жінкам цього тижня рекомендується бути обережнішими під час домашніх справ. Пильну увагу варто звернути на засоби побутової хімії. Романтичні стосунки будуть захмарені побутовими конфліктами, тож саме цьому варто присвятити вихідні. Відкладіть усі поїздки чи заплановані зустрічі та проведіть більше часу вдома з вашою другою половинкою.

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Сприятливий день: 4 серпня

Несприятливий день: 31 липня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 30 липня – 5 серпня 2018 для Скорпіона

Ваша схильність до стрімкого прийняття рішень призведе до того, що багато деталей залишаться за кадром, тому виникнуть несподівані перешкоди. Початок тижня вас порадує: ви познайомитеся з цікавими людьми, зробите захоплюючу поїздку і помиритесь з тим, з ким давно маєте конфлікт.

У другій половині робочого тижня настрій можуть зіпсувати несподівані новини, але ненадовго. Період до 5 серпня сприятливий для зміни місця праці, проходження співбесід та подачі резюме.

Є ризик погіршення вашого здоров'я. Тож намагайтеся харчуватися правильно, відмовтесь від фаст-фуду та алкоголю. Також рекомендовано додати до свого розпорядку дня фізичні навантаження. Особливо корисним буде біг.

На вихідних влаштуйте собі відпочинок в сімейній обстановці, або в колі близьких друзів. Приділіть достатньо часу своїм близьким – проведіть спільний вечір з батьками або другою половинкою.

Сприятливий день: 31 липня

Несприятливий день: 3 серпня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 30 липня – 5 серпня 2018 для Стрільця

Тримайте всі свої плани при собі та не розповідайте про них людям, яким не дуже довіряєте. Адже це може принести негативні наслідки. Не виключено, що цього тижня у вас опинитися велика сума грошей – не витрачайте все одразу, а детально продумуйте кожну свою покупку.

Цей тиждень дуже сприятливий для втілення усіх робочих планів – перед вами відкриються великі перспективи. Доведеться пожертвувати вільним часом та вихідними заради роботи, але результат буде вас тішити ще дуже довго.

Не варто відштовхувати людину, яка проявила до вас інтерес, ймовірно, що при ближчому знайомстві все складеться якнайкраще. Також не варто забувати про власне здоров'я. Найбільш ефективним для вас будуть водні процедури – сходіть в басейн чи лазню.

Сприятливий день: 5 серпня

Несприятливий день: 2 серпня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 30 липня – 5 серпня 2018 для Козерога

Тиждень виявиться для вас напрочуд вдалим! Найбільше сюрпризів варто очікувати в особистому житті – ваше нещодавнє знайомство переросте у велике та світле почуття любові. Людина, яка зараз поруч з вами, очікує від вас уваги, чуйності та ніжності. Не залишайте його потреби без відповіді і ви зможете побудувати міцні та довготривалі стосунки.

На роботі справи також підуть в гору – ваші особисті проекти дуже сподобаються начальству. А отже не виключено, що на вас очікує несподіване грошове надходження.

П'ятницю проведіть у колі близьких друзів. Приємне спілкування принесе масу задоволень та допоможе упорядкувати свої думки. А от вихідні найкраще присвятити романтичним зустрічам чи спільним поїздкам.

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Сприятливий день: 4 серпня

Несприятливий день: 31 липня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 30 липня – 5 серпня 2018 для Водолія

Особливу увагу цього тижня потрібно звернути на питання, пов'язані з роботою. Це сприятливий час для кар'єрних зрушень. Тож не втрачайте можливість поспілкуватись з колегами або своїм начальником.

Від гнітючих спогадів та поганого настрою цього тижня у вас не буде й сліду. У вирішенні цих проблем вам допоможе знайомий, від якого ви не очікували такого доброго вчинку. Постарайтесь обмежити себе від метушливих справ та спілкування з людьми, які вам не подобаються.

Не варто у другій половині тижня вирушати в дорогу чи подорож із дуже гучною та великою компанією. Вам потрібно цього тижня більше часу проводити на самоті, особливо, якщо внутрішні резерви вичерпані.

Привести думки до ладу та заспокоїти нерви допоможе спорт та довгі прогулянки на свіжому повітрі.

Сприятливий день: 31 липня

Несприятливий день: 3 серпня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 30 липня – 5 серпня 2018 для Риб

Цей тиждень для вас буде тяжким та виснажливим, адже на вас зваляться дуже багато справ по роботі. Проте вже до п'ятниці вам вдасться все вирішити та позбутися тягаря невиконаних справ.

Головний акцент цього тижня зробіть на духовне зростання та навчанню. не відмовляйтесь від нових знайомств, адже деяк з них вам знадобляться вже найближчим часом.

Друга половина тижня сприятлива для поїздок, в тому числі за кордон. У середу та четвер займіться своїми фінансами та почніть заощаджувати. Зекономлені кошти вам знадобляться вже зовсім скоро.

Сприятливий день: 4 серпня

Несприятливий день: 1 серпня