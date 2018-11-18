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      Госпіталізація Януковича: у московській клініці прокоментували ситуацію

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      Госпіталізацію Віктора Януковича підтвердили у московській клініці
      Госпіталізацію Віктора Януковича підтвердили у московській клініці / 24 канал

      У клініці імені Скліфосовського у Москві підтвердили, що екс-президент України Віктор Янукович був госпіталізований.

      Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на довідкову медустанови.

      24 канал з посиланням на ЗМІ повідомляв, що у клініці імені Скліфосовського у Москві помітили чоловіка, схожого на Віктора Януковича. У нього запідозрили серйозну травму хребта, а також травму коліна.

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      Зазначимо, що Янукович був госпіталізований ще у п'ятницю, 16 листопада, проте його виписали того ж дня. А про подію стало відомо тільки 18 листопада.

      Він був, але вже не лежить у нас. Надійшов у п'ятницю, йому була надана медична допомога, відпущений того ж дня,
      – заявили в довідковій клініки Скліфосовського.

      До слова, в понеділок, 19 листопада, Віктор Янукович повинен був виступити із промовою останнього слова в Оболонському райсуді Києва у справі за підозрою в державній зраді.

      Теги: Новини України Новини політики Віктор Янукович Новини Росії Москва
      Джерело: 24 Канал
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