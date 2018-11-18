Госпіталізація Януковича: у московській клініці прокоментували ситуацію

У клініці імені Скліфосовського у Москві підтвердили, що екс-президент України Віктор Янукович був госпіталізований.

Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на довідкову медустанови.

24 канал з посиланням на ЗМІ повідомляв, що у клініці імені Скліфосовського у Москві помітили чоловіка, схожого на Віктора Януковича. У нього запідозрили серйозну травму хребта, а також травму коліна.

Читайте також: Чому Януковича не можна засудити довічно

Зазначимо, що Янукович був госпіталізований ще у п'ятницю, 16 листопада, проте його виписали того ж дня. А про подію стало відомо тільки 18 листопада.

Він був, але вже не лежить у нас. Надійшов у п'ятницю, йому була надана медична допомога, відпущений того ж дня,

– заявили в довідковій клініки Скліфосовського.

До слова, в понеділок, 19 листопада, Віктор Янукович повинен був виступити із промовою останнього слова в Оболонському райсуді Києва у справі за підозрою в державній зраді.