Госпіталізація Януковича: як вплине неявка екс-президента на розгляд справи про нього

Екс-президент України Віктор Янукович потрапив до одного із московських медзакладів у "нерухомому стані", про це повідомили одразу кілька російських ЗМІ. Через це він може не потрапити до суду, щоб виступити з останнім словом.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповіла журналістка, яка аналізувала справу від початку, Ірина Ромалійська.

Нагадаємо, у клініці імені Скліфосовського у Москві помітили чоловіка, схожого на колишнього президента України Віктора Януковича, який у період Майдану у 2014 році втік до Росії. Про це повідомляє "КП" з посиланням на джерело, яке спілкувалося з черговим лікарем. За словами медика, Янукович надійшов у клініку ще у п'ятницю, 16 листопада, в нерухомому стані. В екс-президента України запідозрили серйозну травму хребта, а також травму коліна, які він нібито отримав під час гри в теніс.

Журналістка зазначила, що існує два варіанти розвитку подій. В одному з них колегія суддів погодиться знову перенести засідання і призначить нову дату для того, щоб Янукович зміг все-таки виступити з останньою промовою. В іншому – колегія не сприйме аргументів адвокатів та піде у нарадчу кімнату вже для винесення вироку.

Також вона зазначила, що Януковчи міг і раніше вийти на зв'язок, проте не зробив цього.

До останнього інтрига полягала в тому, чи з'явиться взагалі Янукович через відеозв'язок, бо і він, і його адвокати наполягали на тому, що він може це зробити, якщо Оболонський суд піде на єдину передбачену українським КПК (Кримінально-процесуальний кодекс, – 24 канал) можливість – звернутися офіційно до держави Росія. Це так звана міжнародна правова допомога. Але на це судді не погоджувалися,

– додала Ромалійська.

У чому полягає державна зрада Віктора Януковича?Після втечі до Росії під час Майдану у 2014 році Янукович попросив президента РФ Володимира Путіна застосувати свої війська для "відновлення законності" в Україні. Відповідну заяву Януковича від 1 березня 2014 року зачитав представник Росії Віталій Чуркін на засіданні Ради безпеки ООН 3 березня 2014 року.



Окрім держзради, екс-президента підозрюють у пособництві в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України та пособництві у веденні агресивної війни. У 2018 році прокурори Головної військової прокуратури попросили суд винести вирок Януковичу у вигляді 15 років в'язниці.