Господарський суд Києва виніс рішення щодо бренду "Корвалол Corvalolum"

Фармацевтична компанія "Фармак" відстояла у суді право на свою інтелектуальну власність.

Господарський суд міста Києва відмовив у задоволені позову компанії "Дарниця", яка також претендувала на торгову марку "Корвалол Corvalolum". Апеляційна палата Міністерства економічного розвитку відмовила їй в праві на оскарження визнання знаку "Корвалол" як добре відомого.

На сьогодні це є перше офіційне підтвердження, що все ж таки немає жодних підстав про визнання недійсним рішення Апеляційної палати і "Корвалол Corvalolum" таки є був і буде добре відомим позначенням. Це є прикладом об’єктивного і детального судового розгляду,

– зазначив адвокат, представник компанії "Фармак" Дмитро Таранчук.

Нині ж, "Корвалол" – один із найпопулярніших в Україні лікарських засобів в своїй групі. Його зареєстрував АТ "Фармак" ще у 1993 році, як правонаступник першого розробника технології одержання цього препарату. Бренд визнано добре відомим, проте конкурент на ринку – фармацевтична компанія "Дарниця" почала випускати лікарський засіб під назвою "Корвалол-Дарниця".

"Фармак" продовжує захищати свої на позначення і намагатиметься довести в судах всіх інстанцій, що це позначення є добре відомим і це буде прикладом боротьби з недобросовісною конкуренцією, яка ще досі є в Україні,

– додав Дмитро Таранчук.

Повний текст рішення Господарського суду міста Київ буде складено 11 листопада.