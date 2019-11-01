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      Господарський суд Києва виніс рішення щодо бренду "Корвалол Corvalolum"

      Нова тема 66 Читать новость на русском

      Фармацевтична компанія "Фармак" відстояла у суді право на свою інтелектуальну власність.

      Господарський суд міста Києва відмовив у задоволені позову компанії "Дарниця", яка також претендувала на торгову марку "Корвалол Corvalolum". Апеляційна палата Міністерства економічного розвитку відмовила їй в праві на оскарження визнання знаку "Корвалол" як добре відомого.

      На сьогодні це є перше офіційне підтвердження, що все ж таки немає жодних підстав про визнання недійсним рішення Апеляційної палати і "Корвалол Corvalolum" таки є був і буде добре відомим позначенням. Це є прикладом об’єктивного і детального судового розгляду,
      – зазначив адвокат, представник компанії "Фармак" Дмитро Таранчук.

      Нині ж, "Корвалол"  один із найпопулярніших в Україні лікарських засобів в своїй групі. Його зареєстрував АТ "Фармак" ще у 1993 році, як правонаступник першого розробника технології одержання цього препарату. Бренд визнано добре відомим, проте конкурент на ринку – фармацевтична компанія "Дарниця" почала випускати лікарський засіб під назвою "Корвалол-Дарниця".

      "Фармак" продовжує захищати свої на позначення і намагатиметься довести в судах всіх інстанцій, що це позначення є добре відомим і це буде прикладом боротьби з недобросовісною конкуренцією, яка ще досі є в Україні,
      – додав Дмитро Таранчук.

      Повний текст рішення Господарського суду міста Київ буде складено 11 листопада.

      blog_ava
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      Теги: Новини Києва Лікування
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