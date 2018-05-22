Гості з весілля принца Гаррі та Меган Маркл розпродають сувеніри: фото
Найбільш кмітливі гості, які побували на весіллі принца Гаррі та Меган Маркл, вирішили збагатитися на королівському святі.
На церемонію молодята запросили не лише британську знать, а й 1200 звичайних громадян, які і вирішили заробити на весіллі, йдеться у DailyMail.
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Принц Гаррі та Меган Маркл
На згадку для них новоспечені герцог та герцогиня Сассекскі підготували невеликі пакунки з сувенірами, які гості після весілля почали виставляти на продаж на сайті eBay.
Пакунки з сувенірами
Всередині кожної сумки із ініціалами Гаррі та Меган – шоколадна монета, набір печива, вода та магніт.
Шоколадна монета
Оголошень про продаж британські ЗМІ вже нарахували більше двох десятків, за кожен набір у Мережі відбуваються запеклі торги. Декому з продавців вже вдалося продати набір за 400 фунтів.
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