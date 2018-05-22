Гості з весілля принца Гаррі та Меган Маркл розпродають сувеніри: фото

Найбільш кмітливі гості, які побували на весіллі принца Гаррі та Меган Маркл, вирішили збагатитися на королівському святі.

На церемонію молодята запросили не лише британську знать, а й 1200 звичайних громадян, які і вирішили заробити на весіллі, йдеться у DailyMail.

Читайте також: Девід Бекхем проігнорував норми етикету на королівському весіллі: деталі інциденту



Принц Гаррі та Меган Маркл

На згадку для них новоспечені герцог та герцогиня Сассекскі підготували невеликі пакунки з сувенірами, які гості після весілля почали виставляти на продаж на сайті eBay.



Пакунки з сувенірами

Всередині кожної сумки із ініціалами Гаррі та Меган – шоколадна монета, набір печива, вода та магніт.



Шоколадна монета

Оголошень про продаж британські ЗМІ вже нарахували більше двох десятків, за кожен набір у Мережі відбуваються запеклі торги. Декому з продавців вже вдалося продати набір за 400 фунтів.



Печиво