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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Гостросюжетні вибори в Коростені: хто переміг і навіщо був гелікоптер

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      На окрузі №64 в Коростені, що на Житомирщині переміг самовисуванець Володимир Арешонков. А скандальний нардеп Сергій Пашинський нібито збирався фальсифікувати вибори на свою користь. Але після резонансу голоси підрахували без порушень. Тоді на округ з'їхалися журналісти, а Нацполіція привозила навіть гелікоптер спецпризначенців.

      Військовий гелікоптер на стадіоні "Локомотив" і десант оперативників Нацполіції навколо будівлі окружкому.

      Читайте також: "Був серйозний тиск": мажоритарники прокоментували скандал на "окрузі Пашинського"

      Так починався підрахунок голосів у Коростені на Житомирщині – центрі мажоритарного округу №64. Ефектно відрядити туди загін спецпризначення вирішили в Міністерстві внутрішніх справ. У чому така необхідність пояснювали формально.

      Це були додаткові сили, які залучені для охорони громадського порядку,
      – повідомила речниця поліції Житомирщини Алла Ващенко.

      Уже під вечір гелікоптер повернувся до Києва, проте десяток місцевих поліцейських залишилися. Через такі дії роботу в окружкомі не припиняли. Адміністратори не спали дві доби, але до останнього вносили дані в базу ЦВК під наглядом журналістів.

      ЦВК
      База ЦВК з електронними протоколами

      Протоколів із помилками на окрузі чотири штуки. Їх повезли назад на дільниці, аби скласти уточнені. Проте ці села знаходяться за двісті кілометрів від Коростеня. Округ великий – другий за розміром в Україні. Але порушень, стверджували, що не було.

      Не зрозуміло чому з цього всього виник цей резонанс. Напевно, через те, що кандидати дуже щільно йдуть. Там відрив всього якихось від 500 до 1000 голосів,
      – заявив адміністратор окружної виборчої комісії №64 В’ячеслав Василюк.

      Протоколи
      Протоколи

      Імовірно, що цей резонанс в медіа і допоміг уникнути підтасувань. Їх нібито збирався організувати кандидат нардеп Сергій Пашинський, який є колишнім депутат від "Народного фронту", очолював оборонний комітет. І хотів скористатися зв'язками з Арсеном Аваковим – очільником силового відомства.

      Така була агонія фактично для депутата, який серйозно вклався в цей округ. У нього було там найбільше реклами, його білборди були на цьому окрузі. Фактично він займався також і підкупом виборців, – пояснив політолог Олексій Мінаков.

      Пашинського місцеві мешканці на окрузі майже не знають. Але чули, що він щось у місті збудував. "Бачила те, що вони річки чистили, але у Facebook", – розповіла жителька Коростеня Юлія. "Так, робив він пляжі, дитячі майданчики, але це тільки за останній місяць. А де він був раніше", – додав житель Коростеня Сергій.

      Крім нього, у першій трійці кандидатів фаворит виборів Володимир Арешонков – нардеп восьмого скликання. Він запевняв, що на окрузі був технічний кандидат – Арешков, який забрав у нього аж 7% голосів. Казав, що такі технології доводять, що мажоритарна система в Україні не ефективна, а результати виборів визнає будь-які.

      Володимир Арешонков
      Володимир Арешонков

      Той, хто, скажімо, ці дні дуже нервувався і вживав незаконні засоби може понести за це відповідальність,
      – заявив кандидат у депутати, округ №64 Володимир Арешонков.

      Іще один кандидат – вчитель історії В'ячеслав Сігачов від партії "Слуга народу". Невідомі написали з його сторінки у соціальній мережі Facebook, нібито він знімається з виборів у переддень голосування.

      Згодом у штабі кандидата заявили, що у коридорі члени дільниць начебто переписували протоколи. А Сігачов знайшов у протоколах помилки, тому їх відправили на уточнення.

      "Екземпляр, який знаходиться в комісії і з якого вводилися в систему "Вибори" цифри, там я маю нуль голосів. А в тому екземплярі, який є в мене – вісім голосів. Не буду з цього приводу робити заяви. Зараз ми аналізуємо й закінчуємо паралельний підрахунок", – розповів кандидат у депутати округ №64 В'ячеслав Сігачов.

      В'ячеслав Сігачов
      В'ячеслав Сігачов

      За кожен голос кандидати борються, бо ідуть з різницею у шістсот прихильників. В окружній виборчій комісії стверджували, що це рідкість і рекорд для округу.

      Сігачов і Арешонков
      Голоси виборців

      Спершу результати віддавали першість Сігачову, а фінальні дані показали перемогу Арешонкова. У Коростені чекають на виправлені протоколи і повезуть документи до ЦВК у столицю.

      Що відомо про ПашинськогоНа Житомирщині балотується скандальний народний депутат Сергій Пашинський. Журналісти видання "Новое Время" стверджували, що Сергій Пашинський організував незаконну схему з закупівлі військового обладнання. Списані чеські БМП купували за ціною металобрухту і після ремонту на Житомирському бронетанковому заводі передавали їх Збройним силам України.

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      Офіційні результати парламентських виборів 2019: ЦВК порахувала майже 100 відсотків голосів
      сьогодні
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      Автор: Марія Писаренко
      Теги: Новини України Новини політики Мажоритарники Парламентські вибори 2019 ЦВК Новини Житомира Порушення на виборах Поліція Сергій Пашинський
      Джерело: 24 канал
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