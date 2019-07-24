Гостросюжетні вибори в Коростені: хто переміг і навіщо був гелікоптер

На окрузі №64 в Коростені, що на Житомирщині переміг самовисуванець Володимир Арешонков. А скандальний нардеп Сергій Пашинський нібито збирався фальсифікувати вибори на свою користь. Але після резонансу голоси підрахували без порушень. Тоді на округ з'їхалися журналісти, а Нацполіція привозила навіть гелікоптер спецпризначенців.

Військовий гелікоптер на стадіоні "Локомотив" і десант оперативників Нацполіції навколо будівлі окружкому.

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Так починався підрахунок голосів у Коростені на Житомирщині – центрі мажоритарного округу №64. Ефектно відрядити туди загін спецпризначення вирішили в Міністерстві внутрішніх справ. У чому така необхідність пояснювали формально.

Це були додаткові сили, які залучені для охорони громадського порядку,

– повідомила речниця поліції Житомирщини Алла Ващенко.

Уже під вечір гелікоптер повернувся до Києва, проте десяток місцевих поліцейських залишилися. Через такі дії роботу в окружкомі не припиняли. Адміністратори не спали дві доби, але до останнього вносили дані в базу ЦВК під наглядом журналістів.



База ЦВК з електронними протоколами

Протоколів із помилками на окрузі чотири штуки. Їх повезли назад на дільниці, аби скласти уточнені. Проте ці села знаходяться за двісті кілометрів від Коростеня. Округ великий – другий за розміром в Україні. Але порушень, стверджували, що не було.

Не зрозуміло чому з цього всього виник цей резонанс. Напевно, через те, що кандидати дуже щільно йдуть. Там відрив всього якихось від 500 до 1000 голосів,

– заявив адміністратор окружної виборчої комісії №64 В’ячеслав Василюк.



Протоколи

Імовірно, що цей резонанс в медіа і допоміг уникнути підтасувань. Їх нібито збирався організувати кандидат нардеп Сергій Пашинський, який є колишнім депутат від "Народного фронту", очолював оборонний комітет. І хотів скористатися зв'язками з Арсеном Аваковим – очільником силового відомства.

Така була агонія фактично для депутата, який серйозно вклався в цей округ. У нього було там найбільше реклами, його білборди були на цьому окрузі. Фактично він займався також і підкупом виборців, – пояснив політолог Олексій Мінаков.

Пашинського місцеві мешканці на окрузі майже не знають. Але чули, що він щось у місті збудував. "Бачила те, що вони річки чистили, але у Facebook", – розповіла жителька Коростеня Юлія. "Так, робив він пляжі, дитячі майданчики, але це тільки за останній місяць. А де він був раніше", – додав житель Коростеня Сергій.

Крім нього, у першій трійці кандидатів фаворит виборів Володимир Арешонков – нардеп восьмого скликання. Він запевняв, що на окрузі був технічний кандидат – Арешков, який забрав у нього аж 7% голосів. Казав, що такі технології доводять, що мажоритарна система в Україні не ефективна, а результати виборів визнає будь-які.



Володимир Арешонков

Той, хто, скажімо, ці дні дуже нервувався і вживав незаконні засоби може понести за це відповідальність,

– заявив кандидат у депутати, округ №64 Володимир Арешонков.

Іще один кандидат – вчитель історії В'ячеслав Сігачов від партії "Слуга народу". Невідомі написали з його сторінки у соціальній мережі Facebook, нібито він знімається з виборів у переддень голосування.

Згодом у штабі кандидата заявили, що у коридорі члени дільниць начебто переписували протоколи. А Сігачов знайшов у протоколах помилки, тому їх відправили на уточнення.

"Екземпляр, який знаходиться в комісії і з якого вводилися в систему "Вибори" цифри, там я маю нуль голосів. А в тому екземплярі, який є в мене – вісім голосів. Не буду з цього приводу робити заяви. Зараз ми аналізуємо й закінчуємо паралельний підрахунок", – розповів кандидат у депутати округ №64 В'ячеслав Сігачов.



В'ячеслав Сігачов

За кожен голос кандидати борються, бо ідуть з різницею у шістсот прихильників. В окружній виборчій комісії стверджували, що це рідкість і рекорд для округу.



Голоси виборців

Спершу результати віддавали першість Сігачову, а фінальні дані показали перемогу Арешонкова. У Коростені чекають на виправлені протоколи і повезуть документи до ЦВК у столицю.

Що відомо про ПашинськогоНа Житомирщині балотується скандальний народний депутат Сергій Пашинський. Журналісти видання "Новое Время" стверджували, що Сергій Пашинський організував незаконну схему з закупівлі військового обладнання. Списані чеські БМП купували за ціною металобрухту і після ремонту на Житомирському бронетанковому заводі передавали їх Збройним силам України.