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      Аркадий Бабченко

      "Государство Путина": Россия – помесь империи с рейхом

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      Путинизма запушен, значит взрыв не за горами
      Путинизма запушен, значит взрыв не за горами / Tusgal.mn

      Когда я еще был орком и жил в Мордоре, лет семь-восемь назад, я говорил, что ничего другого быть и не может.

      Глубинный народ, возвышение русской нации, государство нового типа, Грозный, Ленин, Путин, столетний рейх – вы же заметили, что публикация Владислава Суркова "Долгое государство Путина" ("О том, что здесь вообще происходит")" абсолютная, типичная программная статья третьего рейха. Даже с использованием  его речевых приемов – я писал, что будет именно это.

      Владислав Сурков
      Помощник президента РФ Владислав Сурков / Фото 24СМИ

      Русскооптимисты с шариками называли меня дураком и параноиком. В итоге – именно это и вышло. Потому что ничего другого выйти и не могло. Потому что узурпация власти всегда становится на эти рельсы – узурпация – авторитаризм – диктатура – тоталитаризм – гулаг либо война, тут уж опционально, на вкус – и другого выбора у нее просто нет. У нее нет просто другой исторической колеи развития. И концовка будет всегда одинаковой.

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      Статья Суркова – статья для одного читателя. Но, удивительное дело, впервые в жизни я с ним согласен полностью. Все написанное в ней – правда. Ну, за исключением столетнего государства, которое будет существовать еще веками после смерти Путина – рейх всегда умирает со своим фюрером.

      Путин это Сталин ХХI века
      Путин – это Сталин ХХI века / Фото Конт

      А все остальное – правда. И государство нового типа, которое будет называться "путинизмом" (с выдумыванием нового названия Владислав Юрьич даже парится не стал: Джамахирия, Рейх, Советы, Великая Империя, Чучхе, Остазия, а, ладно, и "путинизм" сойдет, и даже тут он прав, потому что примитив в этом режиме во всем). И "возвышение русской нации" (вот тут прям холодом и Освенцимом пахнуло, правда?), и путинизм, и даже какой-то глубинный народ, что бы это ни значило. 

      Все это правда. Все именно так и будет. Все именно так и есть уже. Россия – помесь империи с рейхом и именно в таком состоянии она и будет существовать ближайшие пару десятилетий.

      Россия будет жить с Путиным. Современная Россия с Путиным и умрет. Вроде и слава те, Господи, но медицина, зараза, достигла таких высот, что родоначальник государства нового типа может протянуть еще лет тридцать спокойно. Умрет, конечно, не вся Россия. И не факт, что катарсис произойдет и в этот раз. Но если тот читатель, для которого она и написана, одобрит эту статью и примет ее как план – ножки Буша, и откол новых кусков станут неизбежными. Как почти неизбежной становится и война.

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      Мы с Айдер Муждабаев пишем, что Рейх должен быть кристально чистым. Русскооптимисты смеются над нами и называют нас параноиками. Ок. Смейтесь дальше. Всем остальным, кто еще способен думать, мне нечего сказать, кроме сто раз уже заезженного – бегите, глупцы. 

      Впрочем, большинство из них и так уже все поняло. И уехало. Поразительное дело, те, кто называли меня идиотом и алармистом – как-то удивительно замечательно устроены по всему миру на отличных местах. Те же, самые стойкие, кто еще остались, все еще настырно пытаются проводить какие-то марши материнского гнева в количестве пятисот человек. Как сказала моя умная жена "перед кем они хотят маршировать? Перед чугунной ванной и то больше пользы было бы". Но в ситуации возвышения русской нации это остаточные явления. В итоге часть будет выть под арестом, хороня своих детей – о чем я предупреждал тоже – а часть просто развесят на столбах. Глубинный русский народ и развесит. 

      Что это несет нам? А ничего нового. Все то же. Все уже понятно. Рейх кристаллизуется. Запад нас в очередной раз предал. Нефть не рухнула. "Северный поток-2" строится. Мир вообще, в принципе, начинает окукливаться на отдельные куколки, которым будет ни до чего, кроме себя. Ситуация для того, чтобы они сюда поперли, складывается благоприятная. Надо готовится встречать, использовать оставшееся время, не профукивать его и строить свою крепость посреди поднимающейся воды. Шансов у Украины против прямой агрессии нет, но использовать они, скорее всего, будут именно гибридную тактику, а тут все шансы есть вполне.

      Орки огромные, сильные, тупые, свирепые, бесстрашные и беспощадные.
      Но хоббиты их побеждают. Если объединяются.

      Материал в рамках проекта "Журналистика без посредников"

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      Автор: Аркадий Бабченко
      Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін Війна Публікації
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 12 лютого
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