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      Готель Hilton виросте посеред парку у Львові: що відомо

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      Другий в Україні Hilton з'явиться у Львові
      Другий в Україні Hilton з'явиться у Львові / Getty images

      На території Парку культури у Львові планують збудувати перший готель всесвітньо відомої мережі Hilton.

      Що відомо про готелі Hilton?Це міжнародна мережа готелів та курортів, що належить корпорації Hilton Worldwide. Компанію у 1919 році заснував Конрад Гілтон. На сьогодні найвідомішою спадкоємицею династії є популярна американська світська левиця Періс Хілтон.

      Єдиний на сьогодні готель цієї мережі в Україні Hilton Kyiv розташований на бульварі Шевченка у Києві.

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      У Львові готель мають намір збудувати на території колишнього музею історії військ Прикарпатського військового округу, який розташований на території парку культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького.

      Головний архітектор Львова Юліан Чаплінський зазначив, що наразі забудовник розробляє концепцію готелю і як тільки вона буде готова, її публічно представлять для обговорення, пише Zaxid.net.

      Під час засідання виконкому 5 квітня мер Львова Андрій Садовий зазначив, що забудовник також зобов'язався провести реконструкцію Парку культури, а над концепцією готелю працюватимуть міжнародні архітектурні організації.

      Що відомо про Hilton у Львові? Наразі відомо, що перший Hilton у Львові складатиметься з двох частин – половина будівлі буде класичним готелем, інша – апарт-готель.

      У вересні 2018 депутати Львівської міськради погодили продаж земельної ділянки площею 1,06 гектара на вулиці Лижв'ярській, 1 у Львові. За 18,5 мільйона гривень цю ділянку придбало ТОВ "Апартготель".

      готель Хілтон парк культури Львів
      Перший готель Hilton у Львові планують збудувати на території Парку культури

      У 2016 ця компанія отримала містобудівні умови та обмеження для проведення реконструкції будівлі під готель та облаштуванням підземного паркінгу.

      До слова, спадкоємиця найбільшої у світі мережі готелів і курортів Hilton – відома американська модель та акторка Періс Хілтон у березні 2018-го приїжджала до Львова. Тоді її запрошували на відкриття реконструйованого 5-зіркового Grand Hotel в центрі міста.

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      Теги: Новини нерухомості Новини Львова Будівництво Готелі Новини нерухомості України
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