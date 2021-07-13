Про проблеми з документами повідомив голова управління архітектурно-будівельного контролю Одеси Олександр Авдєєв. Він це зробив у спілкуванні з журналістами 13 липня.

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Можуть заплатити кругленьку суму

Наразі власник Portofino намагається довести, що він мав право будувати готель. Якщо йому це не вдасться, доведеться платити штраф 840 тисяч гривень.

Ймовірне, порушення виявили ще в травні 2020 року. Тоді в готелі проводили реконструкцію технічного поверху та встановлювали металеву огорожу. На це у власника, нібито, не було жодних дозвільних документів.

Дозвіл на це він так і не отримав. Ми склали акт і видали припис припинити будівництво, а 23 червня – наклали штраф за порушення,

– додав Олександр Авдєєв.

Чому там сталась пожежа