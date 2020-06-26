Курс гривні щодо долара 26 червня на готівковому ринку не змінився суттєво, натомість щодо євро зріс на 5 копійок.

Долар у п'ятницю купували за 26,59 гривні (-1 копійка у порівнянні з четвергом), а продавали – по 26,80 гривні, як і день тому, свідчать дані сайту finance.ua.

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Євро у п'ятницю подешевшало – купували його за 29,65 гривні (-4 копійки), а продавали по 30,05 гривні (-6 копійок).

Готівковий курс валют у Києві 26 червня такий:

долар – 26,60 гривні (купівля) і 26,70 гривні (продаж);

євро – 29,80 гривні (купівля) і 29,90 гривні (продаж).

За курсом валют від НБУ 26 червня долар подорожчав на 5 копійок і коштував 26,70 гривні. Євро натомість подешевшало на 15 копійок і коштувало 29,91 гривні.

Зверніть увагу! У бюджеті-2020 закладений прогноз курсу долара на рівні 27 гривень. Однак уряд вже переглянув макропоказники через епідемію COVID-19, в тому числі і прогноз середньорічного курсу долара – тепер у Кабміні очікують, що він сягне позначки 29,5 гривні за долар.

Як змінювався курс валют протягом року

На готівковому ринку у 2019 році долар найбільше коштував у середині січня – 28,33 гривні. З цього часу він постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 гривні. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 гривень. Після президентських виборів американська валюта стрімко падала, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. Долар почав різко дорожчати в ціні наприкінці 2019 року, набравши за три дні 1,5 гривні. Від початку 2020 року долар поступово росте.

Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштувало 32,65 гривні. До середини березня європейська валюта впала до 30 гривень. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнювалася. Євро значно подорожчало, як і долар, наприкінці грудня 2019 року. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 гривні/євро.

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Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.



Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу