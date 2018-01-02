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Готівковий курс валют 2 січня: після Нового року гривня дещо зміцнилася

19:30, сьогодні 503 Читать новость на русском
Готівковий курс валют 2 січня в Україні
Готівковий курс валют 2 січня в Україні / dengi.ua

Курс гривні щодо євро та долара 2 січня на готівковому ринку зріс на декілька копійок. Лише євро у продажі подорожчав.

Про це свідчать дані сайту kurs.com.ua.

Євро у понеділок купували по 32,86 грн (на 7 копійок дешевше, ніж у п'ятницю), а продавали по 33,78 грн (+10 копійок).

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Долар 2 січня купували по 27,70 грн (мінус 7 копійок), а продавали по 28,18 грн (на 2 копійки дешевше порівняно з п'ятницею).

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада до сьогодні долар упевнено росте.

Курс євро наприкінці червня різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле літо. Сьогодні ж євро перевищує позначку 33 грн – дорожче валюта коштувала лише в далекому лютому 2015 року.

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Теги: Новини України Валюта Курси валют Гривня Долар-Гривня Долар євро
Джерело: 24 Канал
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