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      Готівковий курс валют 10 жовтня: євро і долар ще більше подешевшали

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      Готівковий курс валют 10 жовтня в Україні
      Готівковий курс валют 10 жовтня в Україні / politeka.net

      Курс гривні щодо євро та долара 10 жовтня на готівковому ринку зміцнився. Євро втратив 11 копійок, долар опустився більше.

      Долар купували за 24,54 грн, (на 14 копійок дешевше, ніж у середу), свідчать дані сайту finance.ua. Продавали американську валюту по 24,88 (-16 копійок).

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      Євро у четвер подешевшало на 11 копійок. Його купували за 26,88 грн, а продавали по 27,38 грн.

      За курсом валют від НБУ 10 жовтня долар подешевшав на 1 копійку і коштував 24,70 грн. Євро подешевшав на 2 копійки і коштував 27,12 грн.

      Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 грн. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 грн. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 грн. Після виборів американська валюта стрімко падала, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 грн.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 грн. До середини березня європейська валюта впала до 30 грн. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнювалася. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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      Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

      Курс валют
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Валюта Курси валют Долар Долар-Гривня Гривня Євро
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