Готівковий курс валют 10 жовтня: євро і долар ще більше подешевшали
Курс гривні щодо євро та долара 10 жовтня на готівковому ринку зміцнився. Євро втратив 11 копійок, долар опустився більше.
Долар купували за 24,54 грн, (на 14 копійок дешевше, ніж у середу), свідчать дані сайту finance.ua. Продавали американську валюту по 24,88 (-16 копійок).
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Євро у четвер подешевшало на 11 копійок. Його купували за 26,88 грн, а продавали по 27,38 грн.
За курсом валют від НБУ 10 жовтня долар подешевшав на 1 копійку і коштував 24,70 грн. Євро подешевшав на 2 копійки і коштував 27,12 грн.
Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 грн. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 грн. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 грн. Після виборів американська валюта стрімко падала, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 грн.
Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 грн. До середини березня європейська валюта впала до 30 грн. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнювалася. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.
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Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.
Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу