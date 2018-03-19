20:39
19 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-13°C
-5°C -13°C
  • вівторок
    -5°C -13°C
  • середа
    -2°C -7°C
  • четвер
    -2°C -8°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Дикі танці Лаврова. Російське божество Цар-яма
Вєсті Кремля
23:59, 17 березня
Вєсті.UA. Сумка Савченко. Пінгвіни проти українців
Вєсті.UA
19:30, сьогодні
Криптовалюта: заборонити чи легалізувати
ЦРУ
09:30, 14 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. Риболовля по-дідівськи
Згадати все
07:08, 16 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО

Готівковий курс валют 19 березня: євро подешевшав після різкого стрибка

289 Читать новость на русском
Готівковий курс валют 19 березня в Україні
Готівковий курс валют 19 березня в Україні / politeka.net

Курс гривні щодо долара 19 березня на готівковому ринку майже не змінився. А от євро втратив у ціні кілька копійок.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро у понеділок купували по 32,27 грн (так само, як і в п'ятницю), а продавали по 32,90 грн (-7 копійок порівняно з п'ятницею).

Читайте також: Не доларові депозити – експерт розповів, у що справді вигідно вкладати гроші

Долар натомість падати не збирається. На готівковому ринку в понеділок його купували по 26,31 грн (+4 копійки), а продавали по 26,68 грн (+1 копійка порівняно з п'ятницею).

За курсом валют від НБУ 19 березня долар додав у ціні 8 копійок і коштував 26,35 грн. А от євро подешевшав на 1 копійку – до 32,41 грн.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо 2017-го. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада долар упевнено ріс, досягнувши піку в середині січня (28,87 грн). Однак з 22 січня "зелений" почав дешевшати, опустившись до 26,65 гривні в середині лютого.

Курс євро наприкінці червня 2017-го різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле друге півріччя 2017 року та початок січня 2018-го, досягнувши пікової позначки 35,66 гривні. Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні, а на початку березня коштував вже 32,45 гривні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

Читайте також: Більшість громадян не розуміють, що відбулось у банківській системі – експерт

Теги: Новини України Долар Долар-Гривня Гривня євро Валюта Курси валют
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Реакція міністерства на наші проблеми шокувала, – український спортсмен-санкар
сьогодні, 20:01 Реакція міністерства на наші проблеми шокувала, – український спортсмен-санкар
Іван Вербицький 659
Готівковий курс валют 19 березня: євро подешевшав після різкого стрибка
сьогодні, 19:35 Готівковий курс валют 19 березня: євро подешевшав після різкого стрибка
283
Український телеканал потрапив у скандал через смерть російського актора Табакова
сьогодні, 18:26 Український телеканал потрапив у скандал через смерть російського актора Табакова
2329
Савченко вимагає відставки Луценка: опубліковано промовисті документи
сьогодні, 18:52 Савченко вимагає відставки Луценка: опубліковано промовисті документи
2517
Юрій Нікітін: Приватизація держмайна – це не
сьогодні, 19:01 Юрій Нікітін: Приватизація держмайна – це не "дерибан"
Яніна Ткачук 230
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук