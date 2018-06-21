Готівковий курс валют 21 червня: гривня зміцніла

Курс гривні щодо долара та євро 21 червня на готівковому ринку покращив свої позиції.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро у четвер купували по 30,19 грн (на 12 копійок дешевше порівняно з середою), а продавали по 30,74 грн (-11 копійок).

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Долар купували по 26,10 грн (-8 копійок), а продавали по 26,36 грн (-9 копійок).

За курсом валют від НБУ 21 червня долар подорожчав на 3 копійки і коштував 26,47 грн. Євро подорожчав відчутніше – на 15 копійок – до 30,65 грн.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо 2017-го. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада долар упевнено ріс, досягнувши піку в середині січня 2018-го (28,87 грн). Однак з 22 січня "зелений" почав дешевшати, опустившись до 26,65 гривні в середині лютого. Навесні 2018 найвища позначка, якої сягнув долар, становила 26,68 грн.

Курс євро наприкінці червня 2017-го різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле друге півріччя 2017 року та початок січня 2018-го, досягнувши пікової позначки 35,66 гривні. Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Починаючи з 1 червня 2018-го євро помаленьку росте. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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