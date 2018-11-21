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      Готівковий курс валют 21 листопада: євро знову почав дешевшати

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      Готівковий курс валют 21 листопада в Україні
      Готівковий курс валют 21 листопада в Україні / forbes.com

      Курс гривні щодо євро 21 листопада на готівковому ринку після нетривалого падіння знову почав зміцнюватись. А от курс долара залишився таким самим, як і день тому.

      Про це свідчать дані сайту finance.ua.

      Євро 21 листопада купували по 31,52 гривні (на 6 копійок дешевше, аніж у вівторок), а продавали – по 31,95 гривні (-7 копійок).

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      Долар у середу, як і день тому, купували по 27,74 гривні, а продавали – по 27,98 гривні.

      За курсом валют від НБУ 21 листопада долар не змінився і коштував 27,76 грн. Євро ж подешевшав на 2 копійки – до позначки 31,70 грн.

      Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в цьому році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливається в районі позначки у 28 гривень.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати, втративши за півтора місяці понад 1 гривню у ціні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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      Теги: Новини України Долар-Гривня Гривня Долар євро Валюта Курси валют
      Джерело: 24 канал
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