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22:53, 26 червня
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Готівковий курс валют 27 червня: євро та долар знову рухаються в різні сторони

202 Читать новость на русском
Готівковий курс валют 27 червня в Україні
Готівковий курс валют 27 червня в Україні / audnews.com.au

Курс гривні щодо євро та долара 27 червня на готівковому ринку несуттєво змінився – європейська валюта подешевшала на 2 копійки, а от американська подорожчала на 4 копійки.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро 27 червня подешевшав на 2 копійки – купували його по 30,30 гривні, а продавали – по 30,81 гривні.

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Долар у середу додав у ціні 4 копійки – купували його по 26,05 гривні, а продавали – по 26,29 гривні.

За курсом валют від НБУ 27 червня долар подорожчав на 1 копійку – до 26,18 грн. Євро ж навпаки подешевшав на 6 копійок, до 30,56 грн.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо 2017-го. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада долар упевнено ріс, досягнувши піку в середині січня 2018-го (28,87 грн). Однак з 22 січня "зелений" почав дешевшати, опустившись до 26,65 гривні в середині лютого. Навесні 2018 найвища позначка, якої сягнув долар, становила 26,68 грн.

Курс євро наприкінці червня 2017-го різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле друге півріччя 2017 року та початок січня 2018-го, досягнувши пікової позначки 35,66 гривні. Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Починаючи з 1 червня 2018-го євро помаленьку росте. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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Теги: Новини України Курси валют Валюта Долар Долар-Гривня євро Гривня
Джерело: 24 канал
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