20:52
30 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Яку планету Трамп залишить у спадок. Військові навчання у РФ
      Вєсті Кремля
      18:38, 28 вересня
      Вєсті.UA: Мендель вкотре оскандалилася. Від Зеленського втікають соратники
      Вєсті.UA
      19:34, сьогодні
      Коли добудують "міст на Троєщину" та хто витрачає виділені 6,5 мільярдів гривень
      ЦРУ
      10:16, 27 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Готівковий курс валют 30 вересня: долар і євро почали рости

      277 Читать новость на русском
      Готівковий курс валют 30 вересня в Україні
      Готівковий курс валют 30 вересня в Україні / glavred.info

      Курс гривні щодо долара та євро 30 вересня на готівковому ринку пішов вниз. Національна валюта втратила понад 10 копійок.

      Долар купували по 24,13 грн, що на 13 копійок дорожче, аніж у п'ятницю, свідчать дані сайту finance.ua. Продавали американську валюту на 17 копійок дорожче – по 24,43 грн.

      Акутально: Новації в субсидіях та електронний документообіг: що зміниться у жовтні

      Євро купували за 26,23грн (на 10 копійок дорожче, ніж у п'ятницю), а продавали по 26,69 грн (+12 копійок).

      За курсом валют від НБУ 30 вересня долар подешевшав на 11 копійок і коштував 24,08 грн. Євро подешевшав на 13 копійок і коштував 26,33 грн.

      Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 грн. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 грн. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 грн. Після виборів американська валюта стрімко падає, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 грн.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 грн. До середини березня європейська валюта впала до 30 грн. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнюється. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

      Читайте також: Сьогодні останній день, коли можна розрахуватися копійками номіналом 1, 2 та 5

      Чому долар "стрибає"?Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

      Курс валют
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      В Україні оголосили штормове попередження: де чекати негоду
      сьогодні
      23607
      Теги: Новини України Курси валют Євро Долар Долар-Гривня Гривня Валюта
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Відставка Курта Волкера: причини та наслідки для України
      сьогодні , 20:01 Відставка Курта Волкера: причини та наслідки для України
      Світлана Попова 1851
      Зміна "керівництва" ОРДЛО: який сценарій готує Путін
      сьогодні , 19:02 Зміна "керівництва" ОРДЛО: який сценарій готує Путін
      Інна Жолобович 2257
      Моїй дитині продали алкоголь! Як з цією проблемою борються пивні бренди
      26 вересня , 19:00 Моїй дитині продали алкоголь! Як з цією проблемою борються пивні бренди
      771
      Новації в субсидіях та електронний документообіг: що зміниться у жовтні
      сьогодні , 18:30 Новації в субсидіях та електронний документообіг: що зміниться у жовтні
      Яніна Ткачук 1501
      Найкрасивіші бібліотеки України, які варто побачити
      сьогодні , 17:30 Найкрасивіші бібліотеки України, які варто побачити
      Юлія Гілей 306
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук