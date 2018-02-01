Готівковий курс валют 1 лютого: євро та долар знову ростуть

Курс гривні щодо євро та долара 1 лютого на готівковому ринку після короткотривалого зміцнення знову пішов униз.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро у четвер купували по 34,33 грн (+4 копійки порівняно з середою), а продавали по 34,95 грн (+2 копійки).

Читайте також: Яким буде курс долара у лютому: прогноз від експертів

Долар 1 лютого купували по 27,72 грн (на 7 копійок дорожче, ніж у середу), а продавали по 28,08 грн (+7 копійок).

За курсом валют від НБУ 1 лютого долар подешевшав на 16 копійок і коштував рівно 27,84 грн. Євро подешевшав на 10 копійок – до 34,68 грн.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо 2017-го. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада до початку цього тижня долар упевнено ріс. Однак з 22 січня "зелений" подешевшав на третину гривні за 5 робочих днів.

Курс євро наприкінці червня різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле літо. Сьогодні ж євро сягає майже 35 грн – дорожче валюта коштувала лише в далекому лютому 2015 року.

Читайте також: Prozorro 2017: рейтинг найекономніших областей року