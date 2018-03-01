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Готівковий курс валют 1 березня: євро стрімко дешевшає

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Готівковий курс валют 1 березня в Україні
Готівковий курс валют 1 березня в Україні / biz.nv.ua

Курс гривні щодо євро та долара 1 березня на готівковому ринку відчутно зріс. Так, європейська валюта подешевшала більш ніж на чверть гривні, а "зелений" – більш ніж на 10 копійок.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро в перший день весни купували по 32,37 гривні – це на 28 копійок дешевше, аніж день тому. Продавали ж євро по 32,99 гривні – на 25 копійок дешевше, аніж 28 лютого.

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Долар теж подешевшав, проте дещо менше – купували його на 13 копійок дешевше, аніж у середу – по 26,57 гривні, а продавали – по 26,89 гривні (-10 копійок).

За курсом валют від НБУ 1 березня долар втратив у ціні 14 копійок і коштував 26,80 грн. Євро подешевшав аж на 40 копійок – до 32,74 грн.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо 2017-го. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада долар упевнено ріс, досягнувши піку в середині січня (28,87 грн). Однак з 22 січня "зелений" почав дешевшати, опустившись до 26,65 гривні в середині лютого.

Курс євро наприкінці червня 2017-го різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле друге півріччя 2017 року та початок січня 2018-го, досягнувши пікової позначки 35,66 гривні. Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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Теги: Новини України Долар-Гривня Гривня Валюта Курси валют євро Долар
Джерело: 24 Канал
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