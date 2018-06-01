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Готівковий курс валют 1 червня: гривня подешевшала на копійку

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Готівковий курс валют 1 червня в Україні
Готівковий курс валют 1 червня в Україні / sarpoosh.com

Курс гривні щодо євро та долара 1 червня на готівковому ринку дещо знизився – обидві ключові валюти світу подорожчали на копійку.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро подорожчав 1 вересня на копійку – купували його по 30,14 гривні, а продавали 30,66 гривні.

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Долар у п'ятницю купували на 2 копійки дорожче, аніж в останній день травня – по 25,87 гривні. Продавали ж "зелений", як і день тому, по 26,11 гривні.

За курсом валют від НБУ 1 червня долар подешевшав на 2 копійки і коштував 26,12 грн. Євро ж подорожчав на 16 копійок – до 30,56 грн.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо 2017-го. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада долар упевнено ріс, досягнувши піку в середині січня 2018-го (28,87 грн). Однак з 22 січня "зелений" почав дешевшати, опустившись до 26,65 гривні в середині лютого. Навесні 2018 найвища позначка, якої сягнув долар, становила 26,68 грн.

Курс євро наприкінці червня 2017-го різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле друге півріччя 2017 року та початок січня 2018-го, досягнувши пікової позначки 35,66 гривні. Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжує падіння. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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Теги: Новини України Долар-Гривня Валюта Курси валют євро Долар Гривня
Джерело: 24 Канал
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