Готівковий курс валют 1 жовтня: євро і долар різко підскочили

Курс гривні щодо долара та євро 1 жовтня на готівковому ринку дуже різко впав. Валюта додала в ціні 30-50 копійок.

Долар купували за 24,45 грн, що аж на 32 копійки дорожче, аніж у понеділок, свідчать дані сайту finance.ua. Продавали американську валюту по 24,93 грн (+50 копійок).

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Євро купували за 26,52 грн (на 29 копійок дорожче, ніж у понеділок), а продавали по 27,12 грн (+43 копійки).

За курсом валют від НБУ 1 жовтня долар подорожчав на 12 копійок і коштував 24,20 грн. Євро подорожчав на 2 копійки і коштував 26,35 грн.

Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 грн. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 грн. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 грн. Після виборів американська валюта стрімко падає, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 грн.

Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 грн. До середини березня європейська валюта впала до 30 грн. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнюється. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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Чому долар "стрибає"?Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.



Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу