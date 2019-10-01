20:34
1 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Універсальні солдати для Путіна. Росію рятують від айфонів
      Вєсті Кремля
      21:30, 30 вересня
      Вєсті.UA: Мендель вкотре оскандалилася. Від Зеленського втікають соратники
      Вєсті.UA
      19:34, 30 вересня
      Коли добудують "міст на Троєщину" та хто витрачає виділені 6,5 мільярдів гривень
      ЦРУ
      10:16, 27 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА

      Готівковий курс валют 1 жовтня: євро і долар різко підскочили

      144 Читать новость на русском
      Готівковий курс валют на сьогодні 01.10.2019: курс долару та євро
      Готівковий курс валют 1 жовтня в Україні / 24 Канал

      Курс гривні щодо долара та євро 1 жовтня на готівковому ринку дуже різко впав. Валюта додала в ціні 30-50 копійок.

      Долар купували за 24,45 грн, що аж на 32 копійки дорожче, аніж у понеділок, свідчать дані сайту finance.ua. Продавали американську валюту по 24,93 грн (+50 копійок).

      Акутально: Для кого РРО будуть обов'язковими з 1 жовтня 2020 року: пояснення Верланова

      Євро купували за 26,52 грн (на 29 копійок дорожче, ніж у понеділок), а продавали по 27,12 грн (+43 копійки).

      За курсом валют від НБУ 1 жовтня долар подорожчав на 12 копійок і коштував 24,20 грн. Євро подорожчав на 2 копійки і коштував 26,35 грн.

      Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 грн. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 грн. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 грн. Після виборів американська валюта стрімко падає, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 грн.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 грн. До середини березня європейська валюта впала до 30 грн. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнюється. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

      Читайте також: Гончарук запевнив, що уряд не планує підвищувати податки

      Чому долар "стрибає"?Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

      Курс валют
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Салат "Цезар": класичний рецепт приготування популярної страви
      сьогодні
      12072
      Теги: Новини України Курси валют Валюта Гривня Долар-Гривня Долар Євро
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Чорний день" для Дубневичів: в Укрзалізниці взялися за корупційні схеми
      сьогодні , 20:17 "Чорний день" для Дубневичів: в Укрзалізниці взялися за корупційні схеми
      Тетяна Мартинюк 150
      Коломойський пішов ва-банк: Захід попереджає Україну
      сьогодні , 19:30 Коломойський пішов ва-банк: Захід попереджає Україну
      1281
      Про що йдеться у формулі Штайнмаєра та чому про неї згадали
      сьогодні , 18:45 Про що йдеться у формулі Штайнмаєра та чому про неї згадали
      Ірина Поліщук 10687
      Порошенко не прийшов на перевірку на поліграфі: які наслідки
      сьогодні , 17:00 Порошенко не прийшов на перевірку на поліграфі: які наслідки
      13598
      Бойові втрати на Донбасі: скільки українських героїв загинуло у вересні
      сьогодні , 17:00 Бойові втрати на Донбасі: скільки українських героїв загинуло у вересні
      Повернись живим 1160
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук