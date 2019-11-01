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      Готівковий курс валют 1 листопада: гривня завершила тиждень зростанням

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      Готівковий курс валют на сьогодні 01.11.2019: курс долару та євро
      Готівковий курс валют 1 листопада в Україні / gettyimages.com

      Курс гривні щодо долара та євро 1 листопада на готівковому ринку зріс на 3-5 копійок.

      Долар в п'ятницю подешевшав на 3 копійки, свідчать дані сайту finance.ua. Купували його по 24,65 гривні, а продавали по 24,92 гривні.

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      Євро у четвер купували за 27,37 гривні (-5 копійок), а продавали по 27,80 гривні (-4 копійки).

      За курсом валют від НБУ 1 листопада долар подешевшав на 18 копійок і коштував 24,81 грн. Євро втратив у ціні 7 копійок і коштував 27,68 грн.

      Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 грн. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 грн. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 грн. Після виборів американська валюта стрімко падала, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 грн.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 грн. До середини березня європейська валюта впала до 30 грн. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнювалася. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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      Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

      Курс валют
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини України Євро Валюта Курси валют Долар Долар-Гривня
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