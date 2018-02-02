Готівковий курс валют 2 лютого: євро знову лізе вгору

Курс гривні щодо євро 2 лютого на готівковому ринку продовжує падати. Натомість курс долара фактично не змінився.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро у п'ятницю купували на 14 копійок дорожче, ніж у четвер, – по 34,47 грн. Продавали європейську валюту по 35,07 грн, що на 12 копійок дорожче, ніж напередодні.

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Долар 2 лютого купували по 27, 73 грн (+1 копійка порівняно з четвергом), а продавали по 28,07 грн (на 1 копійку дешевше, ніж у четвер).

За курсом валют від НБУ 2 лютого долар подорожчав на 2 копійки і коштував 27,86 грн. Євро теж додав у ціні – 4 копійки, подорожчавши до 34,72 грн.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо 2017-го. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада до початку цього тижня долар упевнено ріс. Однак з 22 січня "зелений" подешевшав на третину гривні за 5 робочих днів.

Курс євро наприкінці червня різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле літо. Сьогодні ж євро сягає майже 35 грн – дорожче валюта коштувала лише в далекому лютому 2015 року.

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